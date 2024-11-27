https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/bitlis-depreminin-ardindan-prof-dr-ahmet-ercan-deprem-bolgesi-diyerek-ilceyi-uyardi-evlerinize-1090868832.html

Bitlis depreminin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem bölgesi' diyerek ilçeyi uyardı: 'Evlerinize girmeyin'

Bitlis depreminin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem bölgesi' diyerek ilçeyi uyardı: 'Evlerinize girmeyin'

Sputnik Türkiye

Bitlis'te sabahın erken saatlerinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bitlis depreminin ardından sosyal medya hesabından uyarılarda... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T09:38+0300

2024-11-27T09:38+0300

2024-11-27T10:37+0300

türkiye

türkiye

ahmet ercan

bitlis

hizan

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bitlis’in merkez ilçesinde saat 05.50’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 8.71 kilometre olarak kaydedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bitlis depreminin ardından sosyal medya hesabından uyardı. Ercan, Hizan'ın birinci deprem bölgesi olduğunu söyleyerek Bitlis'te en büyük deprem büyüklüğünün 6.4 olduğunu belirtti. 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Ercan, büyük bir deprem beklemediğini belirtese de ilçeye "Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur" uyarısında bulundu.Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın uyarıları şöyle:"Bitlis Hizan İçlikavak’da 05.50 ile 05.56'da 6 dakika arayla M4.3 büyüklüğünde iki tane küçük deprem, 5 kilometre odak derinliğinde oldu. Hizan birinci önemde deprem bölgesidir.Yeri geren, sarsan güç güneyden kuzeye bastıran Arap kalkanı ile onu oluşturan Bitlis bindirme kuşağından gelir.Bitlis içinde bugüne dek görülen en büyük deprem 1582 de M6.4’lük depremdir.M4.3 ardından daha büyük bir deprem gelirse şaşırtıcı olur.Ancak bekleyip göreceğiz. Önlem olarak, Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur."Prof. Dr. Naci Görür'den depremin ardından ilk açıklamaYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Görür X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Bitlis’in İçlikaval- Hızan bölgesinde art arda 4.3 büyüklükte depremler oldu. Depremler Van Gölü güneyinde BKB doğrultulu bindirme fayları içerisinde. GD bindirme kuşağına yakın. 6 şubat depremlerinin etkisi. "

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yeniden-degerleme-orani-resmi-gazetede-zam-orani-netlesti-mtv-imei-ehliyet-ve-pasaport-harci-ne-1090867017.html

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