https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/erdogandan-kilicdaroglunun-durusmadaki-sozlerini-elestirdi-mahkeme-salonunda-zirvalar-savurdu-1090880129.html
Erdoğan: Anaokulu ve kreş farkını bilmiyorlar, cehaletle ukalalık bir araya gelince çekilmez oluyor
Erdoğan: Anaokulu ve kreş farkını bilmiyorlar, cehaletle ukalalık bir araya gelince çekilmez oluyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye kreşlerine ilişkin tartışmalara ilişkin konuştu ve "CHP'nin ve kimi belediye başkanlarının sergiledikleri tablo bu. Bir ana... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T12:29+0300
2024-11-27T12:29+0300
2024-11-27T12:38+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
son dakika
kemal kılıçdaroğlu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye kreşlerine ilişkin tartışmalara ilişkin konuştu ve "CHP'nin ve kimi belediye başkanlarının sergiledikleri tablo bu. Bir ana muhalefet lideri ve onun yerine namzet isimler düşünün ki anaokulu kreş ayrımını bilmiyorlar. Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar" dedi.Erdoğan: Gündeme gelmek için bize sataşıyorCumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun mahkemedeki sözlerini eleştirdi ve "CHP'nin Eski Genel Başkanı'nın davalı olarak bulunduğu mahkeme salonunda zırvalar savurdu" dedi.'Anaokulu kreş farkını bilmiyorlar'Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığı belediyelere, kendi uhdesinde olan anaokulu hizmetinin işlettikleri kreşte verilemeyeceğini hatırlatan bir yazı gönderiyor. Yazının belediyeye ulaşmasıyla CHP Başkanı ve kimi belediye başkanları bize meydan okuyor. Cehalet tek başına katlanılabilir bir eksiklik ama ukalalıkla bir araya geldiğinde çekilmez oluyor. CHP'nin ve kimi belediye başkanlarının sergiledikleri tablo bu. Bir ana muhalefet lideri ve onun yerine namzet isimler düşünün ki anaokulu kreş ayrımını bilmiyorlar. Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar. " dedi.
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Erdoğan: Anaokulu ve kreş farkını bilmiyorlar, cehaletle ukalalık bir araya gelince çekilmez oluyor
12:29 27.11.2024 (güncellendi: 12:38 27.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye kreşlerine ilişkin tartışmalara ilişkin konuştu ve "CHP'nin ve kimi belediye başkanlarının sergiledikleri tablo bu. Bir ana muhalefet lideri ve onun yerine namzet isimler düşünün ki anaokulu kreş ayrımını bilmiyorlar. Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye kreşlerine ilişkin tartışmalara ilişkin konuştu ve "CHP'nin ve kimi belediye başkanlarının sergiledikleri tablo bu. Bir ana muhalefet lideri ve onun yerine namzet isimler düşünün ki anaokulu kreş ayrımını bilmiyorlar. Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar" dedi.
Erdoğan: Gündeme gelmek için bize sataşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun mahkemedeki sözlerini eleştirdi ve "CHP'nin Eski Genel Başkanı'nın davalı olarak bulunduğu mahkeme salonunda zırvalar savurdu" dedi.
CHP'nin Eski Genel Başkanı'nın davalı olarak bulunduğu mahkeme salonunda zırvalar savurdu. Karşımıza çıktığı bütün seçimleri kaybetti. Sürgüne gönderilen bir siyasetçi eskisi. Gündeme gelmek için bize sataşıyor. Sana bu kapıdan ekmek yok. Git yaptığın densizliklerin hesabını yargıya ver.
'Anaokulu kreş farkını bilmiyorlar'
Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığı belediyelere, kendi uhdesinde olan anaokulu hizmetinin işlettikleri kreşte verilemeyeceğini hatırlatan bir yazı gönderiyor. Yazının belediyeye ulaşmasıyla CHP Başkanı ve kimi belediye başkanları bize meydan okuyor. Cehalet tek başına katlanılabilir bir eksiklik ama ukalalıkla bir araya geldiğinde çekilmez oluyor. CHP'nin ve kimi belediye başkanlarının sergiledikleri tablo bu. Bir ana muhalefet lideri ve onun yerine namzet isimler düşünün ki anaokulu kreş ayrımını bilmiyorlar. Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar. " dedi.