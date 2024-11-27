https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/erdogandan-kilicdaroglunun-durusmadaki-sozlerini-elestirdi-mahkeme-salonunda-zirvalar-savurdu-1090880129.html

Erdoğan: Anaokulu ve kreş farkını bilmiyorlar, cehaletle ukalalık bir araya gelince çekilmez oluyor

Erdoğan: Anaokulu ve kreş farkını bilmiyorlar, cehaletle ukalalık bir araya gelince çekilmez oluyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye kreşlerine ilişkin tartışmalara ilişkin konuştu ve "CHP'nin ve kimi belediye başkanlarının sergiledikleri tablo bu. Bir ana... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T12:29+0300

2024-11-27T12:29+0300

2024-11-27T12:38+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

son dakika

kemal kılıçdaroğlu

chp

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye kreşlerine ilişkin tartışmalara ilişkin konuştu ve "CHP'nin ve kimi belediye başkanlarının sergiledikleri tablo bu. Bir ana muhalefet lideri ve onun yerine namzet isimler düşünün ki anaokulu kreş ayrımını bilmiyorlar. Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar" dedi.Erdoğan: Gündeme gelmek için bize sataşıyorCumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun mahkemedeki sözlerini eleştirdi ve "CHP'nin Eski Genel Başkanı'nın davalı olarak bulunduğu mahkeme salonunda zırvalar savurdu" dedi.'Anaokulu kreş farkını bilmiyorlar'Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığı belediyelere, kendi uhdesinde olan anaokulu hizmetinin işlettikleri kreşte verilemeyeceğini hatırlatan bir yazı gönderiyor. Yazının belediyeye ulaşmasıyla CHP Başkanı ve kimi belediye başkanları bize meydan okuyor. Cehalet tek başına katlanılabilir bir eksiklik ama ukalalıkla bir araya geldiğinde çekilmez oluyor. CHP'nin ve kimi belediye başkanlarının sergiledikleri tablo bu. Bir ana muhalefet lideri ve onun yerine namzet isimler düşünün ki anaokulu kreş ayrımını bilmiyorlar. Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar. " dedi.

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