https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yasa-disi-bahis-operasyonda-tutuklanmisti-fenomen-yagmur-sifa-yaprak-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1090877522.html

Yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanmıştı: Fenomen Yağmur Şifa Yaprak için istenen ceza belli oldu

Yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanmıştı: Fenomen Yağmur Şifa Yaprak için istenen ceza belli oldu

Sputnik Türkiye

Yasa dışı bahse teşvik operasyonu kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak için iddianame hazırlandı. Genç fenomen için üç yıla kadar... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-27T11:45+0300

2024-11-27T11:47+0300

türkiye

mehmet ali erbil

serdar ortaç

yasadışı bahis

operasyon

iddianame

yağmur şifa yaprak

sosyal medya fenomeni

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Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Serdar Ortaç ve çok sayıda sosyal medya fenomenine yönelik düzenlenen yasa dışı bahis teşviki operasyonunda tutuklanan fenomen Yağmur Şifa Yaprak için istenen ceza belli oldu. Hazırlanan iddianamede Yaprak için üç yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin tutuklanan Yağmur Şifa Yaprak hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı .İddianamede, şüpheli hakkında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/serdar-ortac-ve-mehmet-ali-erbil-hakim-karsisina-cikacak-tarih-belli-oldu-3-yila-kadar-hapis-cezasi-1090793047.html

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