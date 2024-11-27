https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yasa-disi-bahis-operasyonda-tutuklanmisti-fenomen-yagmur-sifa-yaprak-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1090877522.html
Yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanmıştı: Fenomen Yağmur Şifa Yaprak için istenen ceza belli oldu
Yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanmıştı: Fenomen Yağmur Şifa Yaprak için istenen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahse teşvik operasyonu kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak için iddianame hazırlandı. Genç fenomen için üç yıla kadar... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T11:45+0300
2024-11-27T11:45+0300
2024-11-27T11:47+0300
türkiye
mehmet ali erbil
serdar ortaç
yasadışı bahis
operasyon
iddianame
yağmur şifa yaprak
sosyal medya fenomeni
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Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Serdar Ortaç ve çok sayıda sosyal medya fenomenine yönelik düzenlenen yasa dışı bahis teşviki operasyonunda tutuklanan fenomen Yağmur Şifa Yaprak için istenen ceza belli oldu. Hazırlanan iddianamede Yaprak için üç yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin tutuklanan Yağmur Şifa Yaprak hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı .İddianamede, şüpheli hakkında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/serdar-ortac-ve-mehmet-ali-erbil-hakim-karsisina-cikacak-tarih-belli-oldu-3-yila-kadar-hapis-cezasi-1090793047.html
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Yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanmıştı: Fenomen Yağmur Şifa Yaprak için istenen ceza belli oldu
11:45 27.11.2024 (güncellendi: 11:47 27.11.2024)
Yasa dışı bahse teşvik operasyonu kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak için iddianame hazırlandı. Genç fenomen için üç yıla kadar hapis cezası istendi.
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Serdar Ortaç ve çok sayıda sosyal medya fenomenine yönelik düzenlenen yasa dışı bahis teşviki operasyonunda tutuklanan fenomen Yağmur Şifa Yaprak için istenen ceza belli oldu. Hazırlanan iddianamede Yaprak için üç yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin tutuklanan Yağmur Şifa Yaprak hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı .İddianamede, şüpheli hakkında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep edildi.