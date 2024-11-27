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Venezüella hükümeti ve Sputnik, iletişim alanında proje alışverişine yönelik anlaşma imzaladı
Venezüella hükümeti ve Sputnik, iletişim alanında proje alışverişine yönelik anlaşma imzaladı
Sputnik Türkiye
Venezüella hükümeti ile Rus Sputnik Haber Ajansı ve Radyosu, iki ülke arasında iletişim alanında proje alışverişini öngören bir mutabakat imzaladı. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T15:16+0300
2024-11-27T15:16+0300
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Venezüella hükümeti ile Rus Sputnik Haber Ajansı ve Radyosu, iki ülke arasında iletişim alanında proje alışverişini öngören bir mutabakat imzaladı.Başkent Karakas'ta düzenlenen (mutabakat imzalama) törenine Venezüella İletişim ve Enformasyon Bakanı Freddy Nanez ve Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı ve Sputnik Uzakdoğu Başkanı Olga Lisogor başkanlık etti.Etkinliğe ayrıca Rusya’nın Venezüella Büyükelçisi Sergey Melik-Bagdasarov ve Sputnik Haber Ajansı Latin Amerika Dairesi Yöneticisi Darya Yuryeva da katıldı.Belgenin imzalandığı sırada Bakan Nanes, “Sputnik temsilcilerini burada ağırlamaktan, sizlerle bu mutabakatı imzalamaktan, en iyi medya kuruluşlarını güçlendirmek ve bugün her zamankinden daha önemli olan mücadeleye katılmak için bu anlaşma çerçevesinde deneyim alışverişinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.Nanes, “Bu etkinlikte, Küresel Güney ülkelerinin giderek daha dengeli, giderek daha adil ve aynı zamanda Rus medya kuruluşlarının yaptığı çalışmada olduğu gibi, giderek daha güncel olabilecek bir medya yaratması için gerekli olan bu anlaşmayı nihayet hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.Olga Lisogor ise, imzalanan mutabakatın Sputnik'in radyo programlarının Venezüella radyo istasyonları tarafından yayınlanması, Venezüella’da üretilmesi ve nihayetinde 2025’te Venezüella’da bir temsilciliğin açılması için alan açtığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/venezuella-lideri-maduro-putini-futbol-yildizi-ronaldoya-benzetti-siyasetin-yildizi-1090163427.html
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venezüella, sputnik, sputnik haber ajansı & radyosu, anlaşma, mutabakat, imza
venezüella, sputnik, sputnik haber ajansı & radyosu, anlaşma, mutabakat, imza

Venezüella hükümeti ve Sputnik, iletişim alanında proje alışverişine yönelik anlaşma imzaladı

15:16 27.11.2024
Sputnik Venezüella
Sputnik Venezüella - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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Venezüella hükümeti ile Rus Sputnik Haber Ajansı ve Radyosu, iki ülke arasında iletişim alanında proje alışverişini öngören bir mutabakat imzaladı.
Venezüella hükümeti ile Rus Sputnik Haber Ajansı ve Radyosu, iki ülke arasında iletişim alanında proje alışverişini öngören bir mutabakat imzaladı.
Başkent Karakas'ta düzenlenen (mutabakat imzalama) törenine Venezüella İletişim ve Enformasyon Bakanı Freddy Nanez ve Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı ve Sputnik Uzakdoğu Başkanı Olga Lisogor başkanlık etti.
Etkinliğe ayrıca Rusya’nın Venezüella Büyükelçisi Sergey Melik-Bagdasarov ve Sputnik Haber Ajansı Latin Amerika Dairesi Yöneticisi Darya Yuryeva da katıldı.
Belgenin imzalandığı sırada Bakan Nanes, “Sputnik temsilcilerini burada ağırlamaktan, sizlerle bu mutabakatı imzalamaktan, en iyi medya kuruluşlarını güçlendirmek ve bugün her zamankinden daha önemli olan mücadeleye katılmak için bu anlaşma çerçevesinde deneyim alışverişinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.
Nanes, “Bu etkinlikte, Küresel Güney ülkelerinin giderek daha dengeli, giderek daha adil ve aynı zamanda Rus medya kuruluşlarının yaptığı çalışmada olduğu gibi, giderek daha güncel olabilecek bir medya yaratması için gerekli olan bu anlaşmayı nihayet hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Olga Lisogor ise, imzalanan mutabakatın Sputnik'in radyo programlarının Venezüella radyo istasyonları tarafından yayınlanması, Venezüella’da üretilmesi ve nihayetinde 2025’te Venezüella’da bir temsilciliğin açılması için alan açtığını kaydetti.
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