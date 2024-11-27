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Valilikler duyurdu: 28 Kasım Perşembe günü tatil olan iller hangisi?
Valilikler duyurdu: 28 Kasım Perşembe günü tatil olan iller hangisi?
Sputnik Türkiye
Türkiye'de etkili olan kar yağışı bazı illerde yollarda buzlanmaya neden olurken valilikler 25-26-27 Kasım tarihlerini tatil ilan etmişti. Van ve Ordu Valiliği... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van ve Ordu'da bulunan bazı ilçelerde okullara 1 gün daha ara verildi.Ülkede yaşanan kar yağışları pek çok ilde ulaşıma engel olurken Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada İpekyolu, Edremit, Tuşpa ilçelerinde eğitime 28 Kasım Perşembe günü ara verildiği duyuruldu. Ordu'da eğitime 1 gün araOrdu Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle Gölköy ilçesinin tamamında, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinin ise bazı mahallerinde eğitime 1 gün ara verdi. Engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılacağı açıklandı.
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van tatil mi, kar tatili, yarın okullar tatil mi, okullar yarın tatil olacak mı, tatil olan iller, 28 kasım tatil mi, ordu tatil mi, ankara tatil mi, yarın tatil mi
van tatil mi, kar tatili, yarın okullar tatil mi, okullar yarın tatil olacak mı, tatil olan iller, 28 kasım tatil mi, ordu tatil mi, ankara tatil mi, yarın tatil mi

Valilikler duyurdu: 28 Kasım Perşembe günü tatil olan iller hangisi?

20:17 27.11.2024 (güncellendi: 20:39 27.11.2024)
© AA / Murat Asilİç Anadolu beyaza büründü: Kentlerden kar manzaraları
İç Anadolu beyaza büründü: Kentlerden kar manzaraları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© AA / Murat Asil
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Türkiye'de etkili olan kar yağışı bazı illerde yollarda buzlanmaya neden olurken valilikler 25-26-27 Kasım tarihlerini tatil ilan etmişti. Van ve Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre devam eden kötü hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün daha tatil edildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van ve Ordu'da bulunan bazı ilçelerde okullara 1 gün daha ara verildi.
Ülkede yaşanan kar yağışları pek çok ilde ulaşıma engel olurken Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada İpekyolu, Edremit, Tuşpa ilçelerinde eğitime 28 Kasım Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.

Ordu'da eğitime 1 gün ara

Ordu Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle Gölköy ilçesinin tamamında, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinin ise bazı mahallerinde eğitime 1 gün ara verdi. Engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılacağı açıklandı.
Kar yağışı tatili olan iller - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
TÜRKİYE
Valilikler duyurdu: 27 Kasım Çarşamba günü tatil olan iller hangisi?
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