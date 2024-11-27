https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/valilik-duyurdu-28-kasim-persembe-gunu-tatil-olan-iller-hangisi-1090899527.html
Valilikler duyurdu: 28 Kasım Perşembe günü tatil olan iller hangisi?
Valilikler duyurdu: 28 Kasım Perşembe günü tatil olan iller hangisi?
Sputnik Türkiye
Türkiye'de etkili olan kar yağışı bazı illerde yollarda buzlanmaya neden olurken valilikler 25-26-27 Kasım tarihlerini tatil ilan etmişti. Van ve Ordu Valiliği... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van ve Ordu'da bulunan bazı ilçelerde okullara 1 gün daha ara verildi.Ülkede yaşanan kar yağışları pek çok ilde ulaşıma engel olurken Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada İpekyolu, Edremit, Tuşpa ilçelerinde eğitime 28 Kasım Perşembe günü ara verildiği duyuruldu. Ordu'da eğitime 1 gün araOrdu Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle Gölköy ilçesinin tamamında, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinin ise bazı mahallerinde eğitime 1 gün ara verdi. Engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/valilik-duyurdu-27-kasim-carsamba-gunu-tatil-olan-iller-hangisi-1090856955.html
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Valilikler duyurdu: 28 Kasım Perşembe günü tatil olan iller hangisi?
20:17 27.11.2024 (güncellendi: 20:39 27.11.2024)
Türkiye'de etkili olan kar yağışı bazı illerde yollarda buzlanmaya neden olurken valilikler 25-26-27 Kasım tarihlerini tatil ilan etmişti. Van ve Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre devam eden kötü hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün daha tatil edildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van ve Ordu'da bulunan bazı ilçelerde okullara 1 gün daha ara verildi.
Ülkede yaşanan kar yağışları pek çok ilde ulaşıma engel olurken Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada İpekyolu, Edremit, Tuşpa ilçelerinde eğitime 28 Kasım Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.
Ordu'da eğitime 1 gün ara
Ordu Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle Gölköy ilçesinin tamamında, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinin ise bazı mahallerinde eğitime 1 gün ara verdi. Engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılacağı açıklandı.