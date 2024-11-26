https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/valilik-duyurdu-27-kasim-carsamba-gunu-tatil-olan-iller-hangisi-1090856955.html
Valilik duyurdu: 27 Kasım Çarşamba günü tatil olan iller hangisi?
Valilik duyurdu: 27 Kasım Çarşamba günü tatil olan iller hangisi?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çoğu il 25-26 Kasım tarihlerini tatil ilan etmişti. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T19:14+0300
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Soğuk hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle verilen tatil Kayseri Valiliği tarafından 1 gün daha uzatıldı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle ülke genelindeki bazı illerde 25-26 Kasım tarihlerinde okullar tatil edilmişti. Kayseri Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kar yağışı ve buzlanmanın devam ettiği il genelinde okulların 27 Kasım Çarşamba günü de tatil edildiği duyuruldu. Yapılan duyuruda Engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/valilikler-art-arda-duyurdu-hangi-illerde-kar-tatili-var-26-kasimda-ankara-corum-ve-samsunda-1090822073.html
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27 kasım çarşamba günü tatil mi, yarın tatil mi, kar yağışı, okullar tatil mi, kayseri tatil mi, okullar yarın tatil mi, yarın okullar açık mı, kar tatili ne zaman
27 kasım çarşamba günü tatil mi, yarın tatil mi, kar yağışı, okullar tatil mi, kayseri tatil mi, okullar yarın tatil mi, yarın okullar açık mı, kar tatili ne zaman
Valilik duyurdu: 27 Kasım Çarşamba günü tatil olan iller hangisi?
19:14 26.11.2024 (güncellendi: 19:18 26.11.2024)
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çoğu il 25-26 Kasım tarihlerini tatil ilan etmişti. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre halen devam etmekte olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 27 Kasım Çarşamba günü de tatil ilan edildi. Engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılacağı açıklandı.
Soğuk hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle verilen tatil Kayseri Valiliği tarafından 1 gün daha uzatıldı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ülke genelindeki bazı illerde 25-26 Kasım tarihlerinde okullar tatil edilmişti. Kayseri Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kar yağışı ve buzlanmanın devam ettiği il genelinde okulların 27 Kasım Çarşamba günü de tatil edildiği duyuruldu. Yapılan duyuruda Engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılacağı açıklandı.