https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/unlu-yazar-tuna-kiremitci-hastaneye-kaldirildi-1090899276.html
Ünlü Yazar Tuna Kiremitçi hastaneye kaldırıldı
Ünlü Yazar Tuna Kiremitçi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede 3 gün tedavi altında kalan ünlü isim sağlık durumu hakkında... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T19:44+0300
2024-11-27T19:44+0300
2024-11-27T19:47+0300
türkiye
tuna kiremitçi
yazar
yazarlık
roman
polisiye roman
hastane
tedavi
ambulans
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1b/1090899095_18:0:647:354_1920x0_80_0_0_151ec0faee2b17ba9c5a2bba2db4c3f5.jpg
Sanat dünyasının tanınan isimlerinden Tuna Kiremitçi yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.22 Kasım Cuma günü hastanede yüksek tansiyon şikayeti ile tedavi altına alınan Tuna Kiremitçi sosyal medya hesabından sevenlerine mesaj gönderdi. Sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Tuna Kiremitçi ''Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda. Arayıp soranlarda sağ olsunlar. Yeni romanı yazmaya ve konserlere devam'' dedi.Tuna Kiremitçi kimdir?24 Şubat 1973 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Tuna Kiremitçi ilk şiirlerini Galatasaray Lisesi'nde okurken dergide yayımladı. 1994 yılında Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü'nü kazandı. İlk şiir kitabı Ayabakanlar okuyucu ile buluştu. Müzik ile de iç içe olan sanatçı şarkıları ile tanınır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/dunyanin-en-yasli-erkegi-unvaninin-sahibi-ingiliz-john-tinniswood-112-yasinda-oldu-1090849170.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1b/1090899095_74:0:546:354_1920x0_80_0_0_27a957dc457a04064e626dd5c71122f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tuna kiremitçi öldü mü, tuna kiremitçi kimdir
tuna kiremitçi öldü mü, tuna kiremitçi kimdir
Ünlü Yazar Tuna Kiremitçi hastaneye kaldırıldı
19:44 27.11.2024 (güncellendi: 19:47 27.11.2024)
Yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede 3 gün tedavi altında kalan ünlü isim sağlık durumu hakkında paylaşımda bulundu. Ünlü Yazar Tuna Kiremitçi ölümden döndüğünü açıkladı.
Sanat dünyasının tanınan isimlerinden Tuna Kiremitçi yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
22 Kasım Cuma günü hastanede yüksek tansiyon şikayeti ile tedavi altına alınan Tuna Kiremitçi sosyal medya hesabından sevenlerine mesaj gönderdi. Sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Tuna Kiremitçi ''Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda. Arayıp soranlarda sağ olsunlar. Yeni romanı yazmaya ve konserlere devam'' dedi.
24 Şubat 1973 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Tuna Kiremitçi ilk şiirlerini Galatasaray Lisesi'nde okurken dergide yayımladı. 1994 yılında Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü'nü kazandı. İlk şiir kitabı Ayabakanlar okuyucu ile buluştu. Müzik ile de iç içe olan sanatçı şarkıları ile tanınır.