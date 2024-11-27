https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/unlu-yazar-tuna-kiremitci-hastaneye-kaldirildi-1090899276.html

Ünlü Yazar Tuna Kiremitçi hastaneye kaldırıldı

Ünlü Yazar Tuna Kiremitçi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede 3 gün tedavi altında kalan ünlü isim sağlık durumu hakkında... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T19:44+0300

2024-11-27T19:44+0300

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türkiye

tuna kiremitçi

yazar

yazarlık

roman

polisiye roman

hastane

tedavi

ambulans

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Sanat dünyasının tanınan isimlerinden Tuna Kiremitçi yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.22 Kasım Cuma günü hastanede yüksek tansiyon şikayeti ile tedavi altına alınan Tuna Kiremitçi sosyal medya hesabından sevenlerine mesaj gönderdi. Sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Tuna Kiremitçi ''Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda. Arayıp soranlarda sağ olsunlar. Yeni romanı yazmaya ve konserlere devam'' dedi.Tuna Kiremitçi kimdir?24 Şubat 1973 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Tuna Kiremitçi ilk şiirlerini Galatasaray Lisesi'nde okurken dergide yayımladı. 1994 yılında Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü'nü kazandı. İlk şiir kitabı Ayabakanlar okuyucu ile buluştu. Müzik ile de iç içe olan sanatçı şarkıları ile tanınır.

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