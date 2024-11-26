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Dünyanın en yaşlı erkeği ünvanının sahibi İngiliz John Tinniswood 112 yaşında öldü
Dünyanın en yaşlı erkeği ünvanının sahibi İngiliz John Tinniswood 112 yaşında öldü
Sputnik Türkiye
Dünyanın en yaşlı ünvanına sahip İngiliz John Tinniswood, 112 yaşında hayatını kaybetti. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T16:17+0300
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yaşam
dünyanın en yaşlı kişisi
dünyanın en yaşlı insanı
dünyanın en yaşlı erkeği
john tinniswood
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Dünyanın en yaşlı erkeği ünvanı sahibi İngiliz John Tinniswood, 112 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz yerel medyasına göre, Venezüellalı Juan Vicente Perez'in ölümüyle Nisan ayında 'dünyanın en yaşlı erkeği' ünvanı verilen Tinniswood, dün İngiltere'nin Southport kentinde kaldığı bakımevinde öldü.Tinniswood'un ailesinin Guinness Rekorlar Kitabı'na yaptığı açıklamaya göre, 'Tinniswood'un son günü müzik ve sevgiyle' dolu geçti. 26 Ağustos 1912'de Liverpol'da doğan Tinniswood, 2. Dünya Savaşı sırasında, mali işleri yönetmek, yiyecek tedarikini organize etmek ve mahsur kalan askerleri bulmaktan sorumlu olan Kraliyet Ordusu Ödeme Kolordusu'nda görev yaptı.100 yaşından 110 yaşına kadar kendisinden neredeyse 14 yaş küçük olan Kraliçe 2. Elizabeth'ten her yıl bir doğum günü kartı alan John Tinniswood, Nisan 2024'te 111 yaşındayken, 'dünyanın en yaşlı yaşayan adamı' oldu. Uzun yaşamının sırları sorulan Tinniswood, rekor kıran uzun ömrünün bir sırrı olmadığını, bunun 'tamamen bir şans' olduğunu söylemişti.Bu zamana kadar yaşayan dünyanın en yaşlı erkeği ünvanı, 1897'de doğup 116 yaşında 2013'te ölen Japon Jiroemon Kimura'ya ait.Dünyanın en yaşlı insanı ünvanı ise, Japonyalı Tomiko Itooka'nın elinde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/dunyanin-en-yasli-insani-ile-tanisin-116-yasindaki-macera-tutkunu-tomiko-itooka-1087129619.html
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Dünyanın en yaşlı erkeği ünvanının sahibi İngiliz John Tinniswood 112 yaşında öldü

16:17 26.11.2024
© Fotoğraf : Guinness World RecordsDünyanın en yaşlı erkeği unvanının sahibi İngiliz John Tinniswood 112 yaşında öldü
Dünyanın en yaşlı erkeği unvanının sahibi İngiliz John Tinniswood 112 yaşında öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© Fotoğraf : Guinness World Records
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Dünyanın en yaşlı ünvanına sahip İngiliz John Tinniswood, 112 yaşında hayatını kaybetti.
Dünyanın en yaşlı erkeği ünvanı sahibi İngiliz John Tinniswood, 112 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz yerel medyasına göre, Venezüellalı Juan Vicente Perez'in ölümüyle Nisan ayında 'dünyanın en yaşlı erkeği' ünvanı verilen Tinniswood, dün İngiltere'nin Southport kentinde kaldığı bakımevinde öldü.
Tinniswood'un ailesinin Guinness Rekorlar Kitabı'na yaptığı açıklamaya göre, 'Tinniswood'un son günü müzik ve sevgiyle' dolu geçti.
26 Ağustos 1912'de Liverpol'da doğan Tinniswood, 2. Dünya Savaşı sırasında, mali işleri yönetmek, yiyecek tedarikini organize etmek ve mahsur kalan askerleri bulmaktan sorumlu olan Kraliyet Ordusu Ödeme Kolordusu'nda görev yaptı.
100 yaşından 110 yaşına kadar kendisinden neredeyse 14 yaş küçük olan Kraliçe 2. Elizabeth'ten her yıl bir doğum günü kartı alan John Tinniswood, Nisan 2024'te 111 yaşındayken, 'dünyanın en yaşlı yaşayan adamı' oldu. Uzun yaşamının sırları sorulan Tinniswood, rekor kıran uzun ömrünün bir sırrı olmadığını, bunun 'tamamen bir şans' olduğunu söylemişti.
Bu zamana kadar yaşayan dünyanın en yaşlı erkeği ünvanı, 1897'de doğup 116 yaşında 2013'te ölen Japon Jiroemon Kimura'ya ait.
Dünyanın en yaşlı insanı ünvanı ise, Japonyalı Tomiko Itooka'nın elinde bulunuyor.
Tomiko Itooka - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
YAŞAM
Dünyanın en yaşlı insanı ile tanışın: 116 yaşındaki macera tutkunu Tomiko Itooka
22 Ağustos, 10:21
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