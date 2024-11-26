https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/dunyanin-en-yasli-erkegi-unvaninin-sahibi-ingiliz-john-tinniswood-112-yasinda-oldu-1090849170.html

Dünyanın en yaşlı erkeği ünvanının sahibi İngiliz John Tinniswood 112 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı erkeği ünvanının sahibi İngiliz John Tinniswood 112 yaşında öldü

Sputnik Türkiye

Dünyanın en yaşlı ünvanına sahip İngiliz John Tinniswood, 112 yaşında hayatını kaybetti. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T16:17+0300

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Dünyanın en yaşlı erkeği ünvanı sahibi İngiliz John Tinniswood, 112 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz yerel medyasına göre, Venezüellalı Juan Vicente Perez'in ölümüyle Nisan ayında 'dünyanın en yaşlı erkeği' ünvanı verilen Tinniswood, dün İngiltere'nin Southport kentinde kaldığı bakımevinde öldü.Tinniswood'un ailesinin Guinness Rekorlar Kitabı'na yaptığı açıklamaya göre, 'Tinniswood'un son günü müzik ve sevgiyle' dolu geçti. 26 Ağustos 1912'de Liverpol'da doğan Tinniswood, 2. Dünya Savaşı sırasında, mali işleri yönetmek, yiyecek tedarikini organize etmek ve mahsur kalan askerleri bulmaktan sorumlu olan Kraliyet Ordusu Ödeme Kolordusu'nda görev yaptı.100 yaşından 110 yaşına kadar kendisinden neredeyse 14 yaş küçük olan Kraliçe 2. Elizabeth'ten her yıl bir doğum günü kartı alan John Tinniswood, Nisan 2024'te 111 yaşındayken, 'dünyanın en yaşlı yaşayan adamı' oldu. Uzun yaşamının sırları sorulan Tinniswood, rekor kıran uzun ömrünün bir sırrı olmadığını, bunun 'tamamen bir şans' olduğunu söylemişti.Bu zamana kadar yaşayan dünyanın en yaşlı erkeği ünvanı, 1897'de doğup 116 yaşında 2013'te ölen Japon Jiroemon Kimura'ya ait.Dünyanın en yaşlı insanı ünvanı ise, Japonyalı Tomiko Itooka'nın elinde bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/dunyanin-en-yasli-insani-ile-tanisin-116-yasindaki-macera-tutkunu-tomiko-itooka-1087129619.html

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