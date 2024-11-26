https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/dunyanin-en-yasli-erkegi-unvaninin-sahibi-ingiliz-john-tinniswood-112-yasinda-oldu-1090849170.html
Dünyanın en yaşlı erkeği ünvanının sahibi İngiliz John Tinniswood 112 yaşında öldü
Dünyanın en yaşlı erkeği ünvanının sahibi İngiliz John Tinniswood 112 yaşında öldü
Sputnik Türkiye
Dünyanın en yaşlı ünvanına sahip İngiliz John Tinniswood, 112 yaşında hayatını kaybetti. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T16:17+0300
2024-11-26T16:17+0300
2024-11-26T16:17+0300
yaşam
dünyanın en yaşlı kişisi
dünyanın en yaşlı insanı
dünyanın en yaşlı erkeği
john tinniswood
guinness rekorlar kitabı
tomiko itooka
southport
ingiltere
liverpool
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090846592_0:0:685:386_1920x0_80_0_0_b3c01b9a32c064276cd61b219d3b0172.jpg
Dünyanın en yaşlı erkeği ünvanı sahibi İngiliz John Tinniswood, 112 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz yerel medyasına göre, Venezüellalı Juan Vicente Perez'in ölümüyle Nisan ayında 'dünyanın en yaşlı erkeği' ünvanı verilen Tinniswood, dün İngiltere'nin Southport kentinde kaldığı bakımevinde öldü.Tinniswood'un ailesinin Guinness Rekorlar Kitabı'na yaptığı açıklamaya göre, 'Tinniswood'un son günü müzik ve sevgiyle' dolu geçti. 26 Ağustos 1912'de Liverpol'da doğan Tinniswood, 2. Dünya Savaşı sırasında, mali işleri yönetmek, yiyecek tedarikini organize etmek ve mahsur kalan askerleri bulmaktan sorumlu olan Kraliyet Ordusu Ödeme Kolordusu'nda görev yaptı.100 yaşından 110 yaşına kadar kendisinden neredeyse 14 yaş küçük olan Kraliçe 2. Elizabeth'ten her yıl bir doğum günü kartı alan John Tinniswood, Nisan 2024'te 111 yaşındayken, 'dünyanın en yaşlı yaşayan adamı' oldu. Uzun yaşamının sırları sorulan Tinniswood, rekor kıran uzun ömrünün bir sırrı olmadığını, bunun 'tamamen bir şans' olduğunu söylemişti.Bu zamana kadar yaşayan dünyanın en yaşlı erkeği ünvanı, 1897'de doğup 116 yaşında 2013'te ölen Japon Jiroemon Kimura'ya ait.Dünyanın en yaşlı insanı ünvanı ise, Japonyalı Tomiko Itooka'nın elinde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/dunyanin-en-yasli-insani-ile-tanisin-116-yasindaki-macera-tutkunu-tomiko-itooka-1087129619.html
southport
ingiltere
liverpool
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090846592_0:0:601:450_1920x0_80_0_0_b98bd74b8cdafca3e000f723732a00e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünyanın en yaşlı insanı, dünyanın en yaşlı adamı, dünyanın en yaşlı insan, dünyanın en yaşlı adamı kaç yaşında, john tinniswood, john tinniswood kaç yaşında,
dünyanın en yaşlı insanı, dünyanın en yaşlı adamı, dünyanın en yaşlı insan, dünyanın en yaşlı adamı kaç yaşında, john tinniswood, john tinniswood kaç yaşında,
Dünyanın en yaşlı erkeği ünvanının sahibi İngiliz John Tinniswood 112 yaşında öldü
Dünyanın en yaşlı ünvanına sahip İngiliz John Tinniswood, 112 yaşında hayatını kaybetti.
Dünyanın en yaşlı erkeği ünvanı sahibi İngiliz John Tinniswood, 112 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz yerel medyasına göre, Venezüellalı Juan Vicente Perez'in ölümüyle Nisan ayında 'dünyanın en yaşlı erkeği' ünvanı verilen Tinniswood, dün İngiltere'nin Southport kentinde kaldığı bakımevinde öldü.
Tinniswood'un ailesinin Guinness Rekorlar Kitabı'na yaptığı açıklamaya göre, 'Tinniswood'un son günü müzik ve sevgiyle' dolu geçti.
26 Ağustos 1912'de Liverpol'da doğan Tinniswood, 2. Dünya Savaşı sırasında, mali işleri yönetmek, yiyecek tedarikini organize etmek ve mahsur kalan askerleri bulmaktan sorumlu olan Kraliyet Ordusu Ödeme Kolordusu'nda görev yaptı.
100 yaşından 110 yaşına kadar kendisinden neredeyse 14 yaş küçük olan Kraliçe 2. Elizabeth'ten her yıl bir doğum günü kartı alan John Tinniswood, Nisan 2024'te 111 yaşındayken, 'dünyanın en yaşlı yaşayan adamı' oldu. Uzun yaşamının sırları sorulan Tinniswood, rekor kıran uzun ömrünün bir sırrı olmadığını, bunun 'tamamen bir şans' olduğunu söylemişti.
Bu zamana kadar yaşayan dünyanın en yaşlı erkeği ünvanı, 1897'de doğup 116 yaşında 2013'te ölen Japon Jiroemon Kimura'ya ait.
Dünyanın en yaşlı insanı ünvanı ise, Japonyalı Tomiko Itooka'nın elinde bulunuyor.