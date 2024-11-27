https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/unlu-oyuncudan-hgs-isyani-700-liralik-islem-icin-8-bin-300-lira-oduyorum-1090880666.html

Ünlü oyuncudan HGS isyanı: '700 liralık işlem için 8 bin 300 lira ödüyorum'

Ünlü oyuncudan HGS isyanı: '700 liralık işlem için 8 bin 300 lira ödüyorum'

Sputnik Türkiye

Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun yazın otobanda HGS'nin bakiyesinin yetersiz olduğu için çekim yapamadığını ancak sonrasında para yatırmasına rağmen yine de paranın... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T14:12+0300

2024-11-27T14:12+0300

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yaşam

şoray uzun

hgs

ceza

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Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, Hızlı Geçiş Sistemi ile ilgili şikayetini dile getirdi ve "İcra takibi, avukatlık, vekalet kil tüy 700 liralık geçişe 8300 lira ödeyeceğim. Burada bir adaletsizlik var. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.'HGS bakiyem yeterli değildi'oyuncu Uzun, yazın İstanbul-İzmir otobanını kullandığını söyledi ve HGS bakiyem yeterli değildi. Ertesi gün yükledim. Sistem çekmemiş. Bazen böyle oluyormuş. Ben bankaya yatırdım, sitem çekmemiş niyeyse" diyerek başına gelen durumu sosyal medya hesabından paylaştı.Şoray Uzun, "Kaçak geçişimin 4 katını ödedim. Şimdi de icra takibi, avukatlık, vekalet kil tüy 700 liralık geçişe 8300 lira ödeyeceğim. Burada bir adaletsizlik var. Hakkımı helal etmiyorum" diyerek ödediği paraya isyan etti.Şoray Uzun kimdir?Şoray Uzun 9 Haziran 1967, Razgrad, Bulgaristan doğumlu. Şoray Uzun, Marmara Üniversitesi İletişim Bilgileri Fakültesi Radyo-TV Bölümü'nden mezun oldu. TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde Ahmet rolünde yer almıştır. Ayrıca 2013 yılında TRT 1'de yayınlanan Cevap Soruda isimli yarışma programını sunmuştur. Ersen ve Dadaşların 1988'de çıkardığı albümde yer alan Bekle Sevgilim Yaz Gelir şarkısına çekilen klipte oynamıştır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yeniden-degerleme-orani-resmi-gazetede-zam-orani-netlesti-mtv-imei-ehliyet-ve-pasaport-harci-ne-1090867017.html

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