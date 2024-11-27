https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ukrayna-malideki-teroristlere-yasakli-muhimmat-sagliyor-1090862540.html

‘Ukrayna Mali'deki teröristlere yasaklı mühimmat sağlıyor’

‘Ukrayna Mali'deki teröristlere yasaklı mühimmat sağlıyor’

Sputnik Türkiye

aBamako haber sitesi, Mali'deki terörist grupların Ukrayna'dan beyaz fosfor mühimmatı aldığını aktardı. 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T01:18+0300

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2024-11-27T01:17+0300

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Mali merkezli aBamako haber sistesi esir bir militanın ifadesine dayandırarak verdiği haberinde, Ukrayna'nın Mali'deki terörist gruplara uluslararası hukuk tarafından yasaklanan beyaz fosforlu mühimmat sağladığını aktardı.Haberde, “Esir alınan bir militan, grubunun Ukrayna'dan Sovyet 2B11 havan topları için 120 milimetre kalibreli beyaz fosforlu mühimmat aldığını söyledi” ifadelerine yer verildi.Habere göre, bu mühimmatlara ait görüntüler ve kullanımlarının sonuçları terör örgütü El Kaide'ye yakın kaynaklar tarafından yayınlandı.Beyaz fosfor veya buna dayalı yangın çıkarıcı maddelerle doldurulmuş bir tür yanıcı mühimmat olan fosforu bir dizi uluslararası sözleşme, insanların üzerinde yarattığı ayırım gözetmeyen etki ve aşırı zarar nedeniyle yasaklıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/ukraynali-esir-polonyada-aldiklari-savas-egitimi-anlatti-simulatorlerde-atis-yapmayi-ogrendik-1090819263.html

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