https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/ukraynali-esir-polonyada-aldiklari-savas-egitimi-anlatti-simulatorlerde-atis-yapmayi-ogrendik-1090819263.html
Ukraynalı esir, Polonya’da aldıkları savaş eğitimi anlattı: Simülatörlerde atış dersi aldık
Ukraynalı esir, Polonya’da aldıkları savaş eğitimi anlattı: Simülatörlerde atış dersi aldık
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker Vladimir Molozin, Polonya’da savaş eğitiminden geçen Ukraynalı askerlere simülatörlerde ateş etme öğretildiğini belirtti. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T07:19+0300
2024-11-26T07:19+0300
2024-11-26T07:30+0300
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Ukrayna’nın Poltava Bölgesi’nin sakini 1983 doğumlu Vladimir Molozin, Sputnik’e açıklamasında, ikinci derece hipertansiyon hastası olmasına rağmen seferberlik kapsamında orduya alınarak savaş eğitimi almak için Polonya’nın Konotop köyündeki askeri eğitim merkezine gönderildiğini anlattı.Molozin, “Tüfek montaj demontaj, pozisyona girme, yedi kuru sıkı ve yedi gerçek mermi atışı. Ayrıca üç gün tıp ve üç gün simülatör vardı. Büyük ekran gerilmiş, (Amerikan otomatik makineli bombaatar) MK19 duruyor, bilgisayar oyunu gibi, ama gerçek bir bombaatar” ifadesini kullandı.Polonyalı uzmanların Ukraynaca ve Rusça bilmedikleri için onlarla çevirmen olmadan Polonyaca konuştuğunu dile getiren esir, “Aramızda, daha önce Polonya’da çalışan ve Polonyaca anlayan arkadaşlar vardı. Onlar daha sonra bize çeviri yapıyordu” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/estonya-savunma-bakani-ukraynaya-asker-gonderme-konusunda-uyardi-1090818486.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, polonya, askeri eğitim, askeri uzman, simülatör, tüfek, ateş, atış, atış talimi
ukrayna, ukrayna ordusu, polonya, askeri eğitim, askeri uzman, simülatör, tüfek, ateş, atış, atış talimi
Ukraynalı esir, Polonya’da aldıkları savaş eğitimi anlattı: Simülatörlerde atış dersi aldık
07:19 26.11.2024 (güncellendi: 07:30 26.11.2024)
Ukraynalı esir asker Vladimir Molozin, Polonya’da savaş eğitiminden geçen Ukraynalı askerlere simülatörlerde ateş etme öğretildiğini belirtti.
Ukrayna’nın Poltava Bölgesi’nin sakini 1983 doğumlu Vladimir Molozin, Sputnik’e açıklamasında, ikinci derece hipertansiyon hastası olmasına rağmen seferberlik kapsamında orduya alınarak savaş eğitimi almak için Polonya’nın Konotop köyündeki askeri eğitim merkezine gönderildiğini anlattı.
Molozin, “Tüfek montaj demontaj, pozisyona girme, yedi kuru sıkı ve yedi gerçek mermi atışı. Ayrıca üç gün tıp ve üç gün simülatör vardı. Büyük ekran gerilmiş, (Amerikan otomatik makineli bombaatar) MK19 duruyor, bilgisayar oyunu gibi, ama gerçek bir bombaatar” ifadesini kullandı.
Polonyalı uzmanların Ukraynaca ve Rusça bilmedikleri için onlarla çevirmen olmadan Polonyaca konuştuğunu dile getiren esir, “Aramızda, daha önce Polonya’da çalışan ve Polonyaca anlayan arkadaşlar vardı. Onlar daha sonra bize çeviri yapıyordu” diye ekledi.