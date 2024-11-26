https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/ukraynali-esir-polonyada-aldiklari-savas-egitimi-anlatti-simulatorlerde-atis-yapmayi-ogrendik-1090819263.html

Ukraynalı esir, Polonya’da aldıkları savaş eğitimi anlattı: Simülatörlerde atış dersi aldık

Ukraynalı esir, Polonya’da aldıkları savaş eğitimi anlattı: Simülatörlerde atış dersi aldık

Sputnik Türkiye

Ukraynalı esir asker Vladimir Molozin, Polonya’da savaş eğitiminden geçen Ukraynalı askerlere simülatörlerde ateş etme öğretildiğini belirtti. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T07:19+0300

2024-11-26T07:19+0300

2024-11-26T07:30+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

polonya

askeri eğitim

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simülatör

tüfek

ateş

atış

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Ukrayna’nın Poltava Bölgesi’nin sakini 1983 doğumlu Vladimir Molozin, Sputnik’e açıklamasında, ikinci derece hipertansiyon hastası olmasına rağmen seferberlik kapsamında orduya alınarak savaş eğitimi almak için Polonya’nın Konotop köyündeki askeri eğitim merkezine gönderildiğini anlattı.Molozin, “Tüfek montaj demontaj, pozisyona girme, yedi kuru sıkı ve yedi gerçek mermi atışı. Ayrıca üç gün tıp ve üç gün simülatör vardı. Büyük ekran gerilmiş, (Amerikan otomatik makineli bombaatar) MK19 duruyor, bilgisayar oyunu gibi, ama gerçek bir bombaatar” ifadesini kullandı.Polonyalı uzmanların Ukraynaca ve Rusça bilmedikleri için onlarla çevirmen olmadan Polonyaca konuştuğunu dile getiren esir, “Aramızda, daha önce Polonya’da çalışan ve Polonyaca anlayan arkadaşlar vardı. Onlar daha sonra bize çeviri yapıyordu” diye ekledi.

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