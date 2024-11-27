NATO: Rusya’ya karşı ortak bir stratejik yaklaşım geliştirilmeli

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Belediyeler kreş açmaya başladıkça halkı kazanmaya başlıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
09:11
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:21
5 dk
ÖZEL HABER
'Kara Cuma'da indirim görünümlü bindirimden nasıl uzak durulur?
09:36
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TÜRK ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
Yardım faaliyeti denince akla gelen ilk isimlerden
10:25
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olmalarını sağlamak için kreşlere ihtiyaç var'
12:06
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Haftanın maçları ve teknik analizleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
NATO Genel Sekreteri Türkiye'den ne istiyor?
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Devletten özele soygun şeması
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
19:21
3 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
19:30
1 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
19:40
2 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
19:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/nato-rusyaya-karsi-ortak-bir-stratejik-yaklasim-gelistirilmeli-1090862042.html
NATO: Rusya’ya karşı ortak bir stratejik yaklaşım geliştirilmeli
NATO: Rusya’ya karşı ortak bir stratejik yaklaşım geliştirilmeli
Sputnik Türkiye
NATO Parlamenterler Asamblesi, ittifak üyesi ülkelere Rusya'nın zayıflatılmasına yönelik ortak bir stratejik yaklaşım geliştirilmesi çağrısı yaptı. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T00:28+0300
2024-11-27T00:27+0300
dünya
nato parlamenter asamblesi (pa)
kanada
zirve
rusya
strateji
ittifak
hibrit
nükleer
nükleer caydırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087872243_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eff07d58759685b54559636216dacd46.png
NATO Parlamenterler Asamblesi (PA), yıllık toplantısı sonunda kabul ettiği kararda savunma bloğu üyelerini, nükleer alan da dahil olmak üzere Rusya’yı caydıracak ortak bir stratejik yaklaşım geliştirmeye çağırdı.Kanada'da düzenlenen PA oturumunun sonunda kabul edilen belgede “Kuzey Atlantik İttifakı üyelerinin hükümetleri ve parlamentolarına Hollanda'da yapılacak bir sonraki zirveye kadar Rusya'ya karşı ortak bir stratejik yaklaşım geliştirmeleri ve İttifakı Rusya'nın konvansiyonel, hibrid veya nükleer tüm alanlardaki düşmanca eylemlerini caydırmaya ve bunlara karşı koymaya tam olarak hazırlamaya odaklanmaları çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.Kararda ayrıca Moskova'yı zayıflatmayı amaçlayan çabaların desteklenmesi, yaptırım rejiminin güçlendirilmesi ve BM Şartı'nın meşru müdafaa ilkesi uyarınca Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki ‘meşru askeri hedefleri vurma hakkının tanınması’ çağrısında bulunuldu.Son zamanlarda Batı'da ittifak ile Rusya arasında doğrudan bir silahlı çatışma yaşanabileceğine dair fikirler giderek daha fazla duyulmaya başlandı. Moskova birçok kez ittifakın Avrupa’daki güçlerinin çoğalması ile ilgili endişelerini defalarca dile getirmişti. Rusya’nın hiç kimse için tehdit oluşturmadığını ifade eden Kremlin, ancak çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri de göz ardı etmeyeceğini açıklamıştı. Rusya son yıllarda NATO’nun ülkenin batı sınırlarına yakın faaliyetlerinin eşi benzeri görülmemiş olduğunu ve bloğun çatışmayı hedeflediğini dile getirirken NATO, genişlemeye devam ediyor ve bu faaliyetlerini ‘Rus saldırganlığının caydırılması’ olarak tanımlıyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Moskova’nın NATO ülkelerine saldırmayı düşünmediğini ve bunun mantıklı olmadığını belirterek, Batılı politikacıların, iç sorunlardan dikkatleri başka yöne çekmek amacıyla halklarını hayali bir Rus tehdidiyle korkuttuklarını ancak 'zeki insanların bunun sahte olduğunu gayet iyi anladığını' vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/natonun-rusyaya-yonelik-onleyici-saldiri-planina-lavrovdan-tepki-1090831686.html
kanada
rusya
batı
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087872243_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_50d8339cda00c482009105156e6acab5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nato parlamenter asamblesi (pa), kanada, zirve, rusya, strateji, ittifak, hibrit, nükleer, nükleer caydırıcılık, batı, bm, ukrayna, tucker carlson, meşru müdafaa, vladimir putin
nato parlamenter asamblesi (pa), kanada, zirve, rusya, strateji, ittifak, hibrit, nükleer, nükleer caydırıcılık, batı, bm, ukrayna, tucker carlson, meşru müdafaa, vladimir putin

NATO: Rusya’ya karşı ortak bir stratejik yaklaşım geliştirilmeli

00:28 27.11.2024
© Sputnikİnfografik
İnfografik - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© Sputnik
Abone ol
NATO Parlamenterler Asamblesi, ittifak üyesi ülkelere Rusya'nın zayıflatılmasına yönelik ortak bir stratejik yaklaşım geliştirilmesi çağrısı yaptı.
NATO Parlamenterler Asamblesi (PA), yıllık toplantısı sonunda kabul ettiği kararda savunma bloğu üyelerini, nükleer alan da dahil olmak üzere Rusya’yı caydıracak ortak bir stratejik yaklaşım geliştirmeye çağırdı.
Kanada'da düzenlenen PA oturumunun sonunda kabul edilen belgede “Kuzey Atlantik İttifakı üyelerinin hükümetleri ve parlamentolarına Hollanda'da yapılacak bir sonraki zirveye kadar Rusya'ya karşı ortak bir stratejik yaklaşım geliştirmeleri ve İttifakı Rusya'nın konvansiyonel, hibrid veya nükleer tüm alanlardaki düşmanca eylemlerini caydırmaya ve bunlara karşı koymaya tam olarak hazırlamaya odaklanmaları çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.
Kararda ayrıca Moskova'yı zayıflatmayı amaçlayan çabaların desteklenmesi, yaptırım rejiminin güçlendirilmesi ve BM Şartı'nın meşru müdafaa ilkesi uyarınca Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki ‘meşru askeri hedefleri vurma hakkının tanınması’ çağrısında bulunuldu.
Son zamanlarda Batı'da ittifak ile Rusya arasında doğrudan bir silahlı çatışma yaşanabileceğine dair fikirler giderek daha fazla duyulmaya başlandı. Moskova birçok kez ittifakın Avrupa’daki güçlerinin çoğalması ile ilgili endişelerini defalarca dile getirmişti. Rusya’nın hiç kimse için tehdit oluşturmadığını ifade eden Kremlin, ancak çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri de göz ardı etmeyeceğini açıklamıştı. Rusya son yıllarda NATO’nun ülkenin batı sınırlarına yakın faaliyetlerinin eşi benzeri görülmemiş olduğunu ve bloğun çatışmayı hedeflediğini dile getirirken NATO, genişlemeye devam ediyor ve bu faaliyetlerini ‘Rus saldırganlığının caydırılması’ olarak tanımlıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Moskova’nın NATO ülkelerine saldırmayı düşünmediğini ve bunun mantıklı olmadığını belirterek, Batılı politikacıların, iç sorunlardan dikkatleri başka yöne çekmek amacıyla halklarını hayali bir Rus tehdidiyle korkuttuklarını ancak 'zeki insanların bunun sahte olduğunu gayet iyi anladığını' vurgulamıştı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
DÜNYA
NATO'nun Rusya'ya yönelik 'önleyici saldırı planına' Lavrov'dan tepki
Dün, 11:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала