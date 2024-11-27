https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/nato-rusyaya-karsi-ortak-bir-stratejik-yaklasim-gelistirilmeli-1090862042.html

NATO: Rusya’ya karşı ortak bir stratejik yaklaşım geliştirilmeli

NATO: Rusya’ya karşı ortak bir stratejik yaklaşım geliştirilmeli

Sputnik Türkiye

NATO Parlamenterler Asamblesi, ittifak üyesi ülkelere Rusya'nın zayıflatılmasına yönelik ortak bir stratejik yaklaşım geliştirilmesi çağrısı yaptı. 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T00:28+0300

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nato parlamenter asamblesi (pa)

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ittifak

hibrit

nükleer

nükleer caydırıcılık

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NATO Parlamenterler Asamblesi (PA), yıllık toplantısı sonunda kabul ettiği kararda savunma bloğu üyelerini, nükleer alan da dahil olmak üzere Rusya’yı caydıracak ortak bir stratejik yaklaşım geliştirmeye çağırdı.Kanada'da düzenlenen PA oturumunun sonunda kabul edilen belgede “Kuzey Atlantik İttifakı üyelerinin hükümetleri ve parlamentolarına Hollanda'da yapılacak bir sonraki zirveye kadar Rusya'ya karşı ortak bir stratejik yaklaşım geliştirmeleri ve İttifakı Rusya'nın konvansiyonel, hibrid veya nükleer tüm alanlardaki düşmanca eylemlerini caydırmaya ve bunlara karşı koymaya tam olarak hazırlamaya odaklanmaları çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.Kararda ayrıca Moskova'yı zayıflatmayı amaçlayan çabaların desteklenmesi, yaptırım rejiminin güçlendirilmesi ve BM Şartı'nın meşru müdafaa ilkesi uyarınca Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki ‘meşru askeri hedefleri vurma hakkının tanınması’ çağrısında bulunuldu.Son zamanlarda Batı'da ittifak ile Rusya arasında doğrudan bir silahlı çatışma yaşanabileceğine dair fikirler giderek daha fazla duyulmaya başlandı. Moskova birçok kez ittifakın Avrupa’daki güçlerinin çoğalması ile ilgili endişelerini defalarca dile getirmişti. Rusya’nın hiç kimse için tehdit oluşturmadığını ifade eden Kremlin, ancak çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri de göz ardı etmeyeceğini açıklamıştı. Rusya son yıllarda NATO’nun ülkenin batı sınırlarına yakın faaliyetlerinin eşi benzeri görülmemiş olduğunu ve bloğun çatışmayı hedeflediğini dile getirirken NATO, genişlemeye devam ediyor ve bu faaliyetlerini ‘Rus saldırganlığının caydırılması’ olarak tanımlıyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Moskova’nın NATO ülkelerine saldırmayı düşünmediğini ve bunun mantıklı olmadığını belirterek, Batılı politikacıların, iç sorunlardan dikkatleri başka yöne çekmek amacıyla halklarını hayali bir Rus tehdidiyle korkuttuklarını ancak 'zeki insanların bunun sahte olduğunu gayet iyi anladığını' vurgulamıştı.

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