https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/tarim-ve-orman-bakanligi-guncellenen-listeyi-duyurdu-hamburgerdeki-tehlike-ortaya-cikti-1090874319.html

Tarım ve Orman Bakanlığı güncellenen listeyi duyurdu: Hamburgerdeki tehlike ortaya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı güncellenen listeyi duyurdu: Hamburgerdeki tehlike ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye atan ve taklit tahşiş gıdalar listesini hemen hemen her gün güncelleyerek gıdalardaki zararlı madeleri ifşa ediyor... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

tarım

tarım ve orman bakanlığı

taklit

taklit ürün

taklit tağşiş listesi

hamburger

tek tırnaklı eti tespiti

tek tırnaklı eti

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar incelemelerine devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni taklit tahşiş gıdalar listesini duyurdu. Yapılan son denetimlerde, sağlığı tehlikeye atabilecek bazı ürünler ortaya çıktı. Hamburgerlerde, dana köftesi yerine tek tırnaklı eti kullanıldığı belirlendi. Bitkisel yağda ise yağ yerine boya bulundu. Ayrıca, tereyağında, süt yağı harici yağ tespit edilirken, zeytinyağında da tohum yağı kullanıldığı saptandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yeniden-degerleme-orani-resmi-gazetede-zam-orani-netlesti-mtv-imei-ehliyet-ve-pasaport-harci-ne-1090867017.html

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