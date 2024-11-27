https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/tarim-ve-orman-bakanligi-guncellenen-listeyi-duyurdu-hamburgerdeki-tehlike-ortaya-cikti-1090874319.html
Tarım ve Orman Bakanlığı güncellenen listeyi duyurdu: Hamburgerdeki tehlike ortaya çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı güncellenen listeyi duyurdu: Hamburgerdeki tehlike ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye atan ve taklit tahşiş gıdalar listesini hemen hemen her gün güncelleyerek gıdalardaki zararlı madeleri ifşa ediyor... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T11:10+0300
2024-11-27T11:10+0300
2024-11-27T11:10+0300
türkiye
tarım
tarım ve orman bakanlığı
taklit
taklit ürün
taklit tağşiş listesi
hamburger
tek tırnaklı eti tespiti
tek tırnaklı eti
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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar incelemelerine devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni taklit tahşiş gıdalar listesini duyurdu. Yapılan son denetimlerde, sağlığı tehlikeye atabilecek bazı ürünler ortaya çıktı. Hamburgerlerde, dana köftesi yerine tek tırnaklı eti kullanıldığı belirlendi. Bitkisel yağda ise yağ yerine boya bulundu. Ayrıca, tereyağında, süt yağı harici yağ tespit edilirken, zeytinyağında da tohum yağı kullanıldığı saptandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yeniden-degerleme-orani-resmi-gazetede-zam-orani-netlesti-mtv-imei-ehliyet-ve-pasaport-harci-ne-1090867017.html
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tarım, tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, hamburger, tek tırnaklı eti tespiti, tek tırnaklı eti
tarım, tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, hamburger, tek tırnaklı eti tespiti, tek tırnaklı eti
Tarım ve Orman Bakanlığı güncellenen listeyi duyurdu: Hamburgerdeki tehlike ortaya çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye atan ve taklit tahşiş gıdalar listesini hemen hemen her gün güncelleyerek gıdalardaki zararlı madeleri ifşa ediyor. Son yapılan denetimlerde hamburgerdeki dana köftesinde tek tırnaklı eti tespit edildi. Ayrıca, bitkisel yağ yerine boya kullanıldığı ortaya çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar incelemelerine devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni taklit tahşiş gıdalar listesini duyurdu.
Yapılan son denetimlerde, sağlığı tehlikeye atabilecek bazı ürünler ortaya çıktı. Hamburgerlerde, dana köftesi yerine tek tırnaklı eti kullanıldığı belirlendi. Bitkisel yağda ise yağ yerine boya bulundu. Ayrıca, tereyağında, süt yağı harici yağ tespit edilirken, zeytinyağında da tohum yağı kullanıldığı saptandı.