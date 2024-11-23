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Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: '20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçları açıklandı'
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İrlanda'da kırmızı alarm: Bert Fırtınası nedeniyle on binlerce ev ve iş yerinin elektriği kesildi
İrlanda'da kırmızı alarm: Bert Fırtınası nedeniyle on binlerce ev ve iş yerinin elektriği kesildi
Sputnik Türkiye
İrlanda'yı etkisi altına alan Bert fırtınası nedeniyle şiddetli yağışlar ülkeyi vurdu. Oluşan sellerden dolayı bazı yollar hasar görürken ülkede on binlerce... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T20:22+0300
2024-11-23T20:22+0300
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fırtına
ingiltere
şiddetli yağış
şiddetli rüzgar
sel felaketi
bert fırtınası
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Avrupa'nın belirli bölgelerinde aşırı yağışlar ve fırtınalar hakim. İrlanda'yı etkisi altına alan Bert Fırtınasının getirdiği aşırı yağışlar nedeniyle on binlerce ev, çiftlik ve iş yerinin elektriği kesildi. İngiltere'yi de etkisi altına alan Bert Fırtınası nedeniyle iki bölgede kırmızı alarm verildi.İrlanda'nın batı kıyısının bazı bölgelerinde sel felaketi nedeniyle yollar kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, bu sabah yaklaşık 60 bin ev, çiftlik ve işletmenin enerjisiz kaldığını ve öğlen saatlerinde bu rakamın neredeyse yarıya düşürüldüğü bildirildi.İngiltere'de de etkili olan fırtına nedeniyle 'çoklu tehlike' uyarısı verildi. Kar, buz, şiddetli yağmur ve sert rüzgarlara neden olan Bert Fırtınasının 'çoklu tehlikeli olayların meydana gelebileceği' bildirilmişti.Saatte 113 km çıkan şiddetli rüzgarların esebileceği konusunda uyaran meteoroloji seyahatlerde aksamalar meydana gelebileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/meteorolojiden-44-ile-alarm-harita-kipkirmizi-oldu-cok-kuvvetli-yagis-firtina-ve-kar-var-1090728970.html
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avrupa, irlanda, fırtına, ingiltere, şiddetli yağış, şiddetli rüzgar, sel felaketi, bert fırtınası
avrupa, irlanda, fırtına, ingiltere, şiddetli yağış, şiddetli rüzgar, sel felaketi, bert fırtınası

İrlanda'da kırmızı alarm: Bert Fırtınası nedeniyle on binlerce ev ve iş yerinin elektriği kesildi

20:22 23.11.2024
© AP Photo / John Michael MagdasocFilipinler kasırga
Filipinler kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / John Michael Magdasoc
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İrlanda'yı etkisi altına alan Bert fırtınası nedeniyle şiddetli yağışlar ülkeyi vurdu. Oluşan sellerden dolayı bazı yollar hasar görürken ülkede on binlerce ev, çiftlik ve iş yeri elektriksiz kaldı.
Avrupa'nın belirli bölgelerinde aşırı yağışlar ve fırtınalar hakim. İrlanda'yı etkisi altına alan Bert Fırtınasının getirdiği aşırı yağışlar nedeniyle on binlerce ev, çiftlik ve iş yerinin elektriği kesildi. İngiltere'yi de etkisi altına alan Bert Fırtınası nedeniyle iki bölgede kırmızı alarm verildi.
İrlanda'nın batı kıyısının bazı bölgelerinde sel felaketi nedeniyle yollar kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, bu sabah yaklaşık 60 bin ev, çiftlik ve işletmenin enerjisiz kaldığını ve öğlen saatlerinde bu rakamın neredeyse yarıya düşürüldüğü bildirildi.
İngiltere'de de etkili olan fırtına nedeniyle 'çoklu tehlike' uyarısı verildi. Kar, buz, şiddetli yağmur ve sert rüzgarlara neden olan Bert Fırtınasının 'çoklu tehlikeli olayların meydana gelebileceği' bildirilmişti.
Saatte 113 km çıkan şiddetli rüzgarların esebileceği konusunda uyaran meteoroloji seyahatlerde aksamalar meydana gelebileceğini belirtti.
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