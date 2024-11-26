Sağlık Bakanlığı'nda yeni dönem: Tüm yoğun bakımlar yapay zeka ile takip edilecek

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2024-11-26T11:33+0300
2024-11-26T11:33+0300
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Sağlık Bakanlığı, yoğun bakım ünitelerindeki durumu sıkı takibe aldı. Bakanlık, kamu, özel ve üniversite hastanelerinin yoğun bakım ünitelerindeki hastaların sağlık süreci ile dolu ve boş yatakların yapay zeka desteğiyle anlık takip edileceği "Yoğun Bakım Merkezi Yönetim Sistemi"ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. Türkiye genelindeki bütün hastaneler sisteme bağlanacakSağlık Bakanlığı, hastanelerin yoğun bakım, acil gibi kritik servislerinin işleyişlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik çalışma başlattı. Bunun için ilk olarak yapay zeka destekli "Yoğun Bakım Merkezi Yönetim Sistemi" kurulacak. Yeni sistemle sağlık hizmet sunumunun daha etkin, izlenebilir, hızlı ve kesintisiz yürütülebilmesi, yoğun bakım ünitelerinde izlenebilirliğin sağlanması amaçlanıyor.Türkiye genelindeki kamu, özel ve tüm üniversite hastanelerini kapsayacak sistemle, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan dijital cihazlardan elde edilen sağlık verileri, yapay zeka aracılığıyla analiz edilecek. Analizlerle, hastaların yoğun bakım ihtiyaçlarının belirlenmesinde hekimlere karar desteği sunulacak. Ayrıca hastaların sağlık süreci, dolu ve boş yatakların durumuna ilişkin anlık izleme yapılacak.e-Nabız'la tam entegrasyon sağlanacakHalihazırda hastanelerin yoğun bakım ünitelerini de içine alan tüm sağlık verileri, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden e-Nabız'a anlık olarak gönderiliyor. Ancak doğrudan yoğun bakım cihazlarından e-Nabız'a anlık veri aktarımı ve var olan uygulamalarla entegrasyonun daha etkin sağlandığı bir sistemin kurulması ihtiyacı bulunuyor.Bu amaçla hayata geçirilmesi planlanan sistemde, direkt cihazlardan alınan Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemleri aracılığıyla oluşturulan veriler, hastanelerde bulunan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ile entegre edilecek ve e-Nabız sistemine anlık olarak gönderilecek.Böylece erişkin, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatışı olan tüm hastaların verileri e-Nabız aracılığıyla yetkili birimler tarafından izlenebilecek.Takibini Bakanlık yapacakYapay zeka desteğiyle hasta izlem sonuçlarına göre, yoğun bakım seviyesinin kontrolünün yapılacağı sistemde, Bakanlık bünyesinde oluşturulacak bir ekip, yoğun bakım verilerini sürekli takip edecek. Böylece sağlık yöneticilerinin anlık olarak bilgilendirilmesi, gerekli müdahalelerin hızlı şekilde uygulanması sağlanacak.Şehir hastaneleri 1 Şubat 2025'e kadar sisteme entegre olacakYoğun Bakım Merkezi Yönetim Sistemi'ne ilişkin dokümantasyonları oluşturarak ilgili kuruluşlara duyurularını yapan ve mevzuat hazırlıklarını sürdüren Bakanlığın, bu kapsamda geri ödeme kurallarında yapılacak değişikliklere ilişkin çalışmaları da Sosyal Güvenlik Kurumu ile devam ettirdiği öğrenildi.Tüm hastanelerin yoğun bakım üniteleri için geçerli olacak işleyişin 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.Şehir hastanelerini kapsayan üçüncü basamak hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde 1 Şubat 2025, ilçe hastanelerini de içine alan ikinci basamak hastaneleri için ise 1 Nisan 2025'e kadar hastane bünyesindeki sistemlerle cihazlar arasında sağlanacak entegrasyonların hazır olması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ak-parti-yeni-sistemi-duyurdu-aile-hekimlerinde-ucretli-rapor-donemi-basliyor-1090806355.html
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sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, yoğun bakım, hastane, özel hastane
sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, yoğun bakım, hastane, özel hastane

Sağlık Bakanlığı'nda yeni dönem: Tüm yoğun bakımlar yapay zeka ile takip edilecek

11:33 26.11.2024
© AAKoronavirüs, yoğun bakım, tedavi
Koronavirüs, yoğun bakım, tedavi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© AA
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Kamu, özel ve üniversite hastanelerindeki yoğum bakım ünitelerindeki hastaların durumları ve yatak kapasitelerin Sağlık Bakanlığı tarafından yapay zeka desteğiyle anlık takip edilecek.
Sağlık Bakanlığı, yoğun bakım ünitelerindeki durumu sıkı takibe aldı. Bakanlık, kamu, özel ve üniversite hastanelerinin yoğun bakım ünitelerindeki hastaların sağlık süreci ile dolu ve boş yatakların yapay zeka desteğiyle anlık takip edileceği "Yoğun Bakım Merkezi Yönetim Sistemi"ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Türkiye genelindeki bütün hastaneler sisteme bağlanacak

Sağlık Bakanlığı, hastanelerin yoğun bakım, acil gibi kritik servislerinin işleyişlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik çalışma başlattı. Bunun için ilk olarak yapay zeka destekli "Yoğun Bakım Merkezi Yönetim Sistemi" kurulacak. Yeni sistemle sağlık hizmet sunumunun daha etkin, izlenebilir, hızlı ve kesintisiz yürütülebilmesi, yoğun bakım ünitelerinde izlenebilirliğin sağlanması amaçlanıyor.
Türkiye genelindeki kamu, özel ve tüm üniversite hastanelerini kapsayacak sistemle, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan dijital cihazlardan elde edilen sağlık verileri, yapay zeka aracılığıyla analiz edilecek. Analizlerle, hastaların yoğun bakım ihtiyaçlarının belirlenmesinde hekimlere karar desteği sunulacak. Ayrıca hastaların sağlık süreci, dolu ve boş yatakların durumuna ilişkin anlık izleme yapılacak.

e-Nabız'la tam entegrasyon sağlanacak

Halihazırda hastanelerin yoğun bakım ünitelerini de içine alan tüm sağlık verileri, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden e-Nabız'a anlık olarak gönderiliyor. Ancak doğrudan yoğun bakım cihazlarından e-Nabız'a anlık veri aktarımı ve var olan uygulamalarla entegrasyonun daha etkin sağlandığı bir sistemin kurulması ihtiyacı bulunuyor.
Bu amaçla hayata geçirilmesi planlanan sistemde, direkt cihazlardan alınan Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemleri aracılığıyla oluşturulan veriler, hastanelerde bulunan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ile entegre edilecek ve e-Nabız sistemine anlık olarak gönderilecek.
Böylece erişkin, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatışı olan tüm hastaların verileri e-Nabız aracılığıyla yetkili birimler tarafından izlenebilecek.

Takibini Bakanlık yapacak

Yapay zeka desteğiyle hasta izlem sonuçlarına göre, yoğun bakım seviyesinin kontrolünün yapılacağı sistemde, Bakanlık bünyesinde oluşturulacak bir ekip, yoğun bakım verilerini sürekli takip edecek. Böylece sağlık yöneticilerinin anlık olarak bilgilendirilmesi, gerekli müdahalelerin hızlı şekilde uygulanması sağlanacak.

Şehir hastaneleri 1 Şubat 2025'e kadar sisteme entegre olacak

Yoğun Bakım Merkezi Yönetim Sistemi'ne ilişkin dokümantasyonları oluşturarak ilgili kuruluşlara duyurularını yapan ve mevzuat hazırlıklarını sürdüren Bakanlığın, bu kapsamda geri ödeme kurallarında yapılacak değişikliklere ilişkin çalışmaları da Sosyal Güvenlik Kurumu ile devam ettirdiği öğrenildi.
Tüm hastanelerin yoğun bakım üniteleri için geçerli olacak işleyişin 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.
Şehir hastanelerini kapsayan üçüncü basamak hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde 1 Şubat 2025, ilçe hastanelerini de içine alan ikinci basamak hastaneleri için ise 1 Nisan 2025'e kadar hastane bünyesindeki sistemlerle cihazlar arasında sağlanacak entegrasyonların hazır olması planlanıyor.
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