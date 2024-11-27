https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/rusyada-iha-saldirilarina-karsi-yenilikci-savunma-sistemi-basariyla-test-edildi-1090874661.html
Rusya’da İHA saldırılarına karşı yenilikçi savunma sistemi başarıyla test edildi
Rusya’da İHA saldırılarına karşı yenilikçi savunma sistemi başarıyla test edildi
Sputnik Türkiye
Rus bilim insanları, çeşitli tesisleri uçak tipi insansız hava araçlarına (İHA) karşı korumak için yenilikçi bir sistemi başarıyla test etti. Sistem, özel... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T11:01+0300
2024-11-27T11:01+0300
2024-11-27T11:08+0300
savunma
rusya
bilim insanları
insansız hava aracı (iha)
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hava savunma sistemi
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Sputnik, güvenlik konularıyla ilgilenen enstitülerden birinin materyallerini inceledi.Bilim insanlarının yaptığı hesaplamalara göre, yenilikçi savunma sistemi, 60 kilograma varan kalkış ağırlığı, saatte 110 ilâ 150 kilometre uçuş hızı, 6 bin metre maksimum yükseklik, 20-29 kilogram faydalı yük, 2.8 metre gövde uzunluğu ve 4.8 metreye kadar kanat açıklığı gibi taktik ve teknik özelliklerine sahip uçak tipi İHA’nın saldırısına dayanabilir.Yapılan araştırma sonucu yenilikçi teknik çözüm elde edilirken farklı alanlardaki kritik öneme sahip altyapı tesislerini İHA saldırılarına karşı korumak için bir ip-ağ sistemi oluşturuldu.Sputnik’in incelediği belgenin metninde, “Sistem, kablolar ve omega şeklindeki braketler aracılığıyla destek direklerine bağlanan ağlardan oluşan sağlam bir yapıdan oluşuyor” ifadesine yer verildi.Yenilikçi icadın, Moskova yakınlarındaki bir poligonda başarıyla test edildiği belirtilirken “yüksek verimlilik ve güvenilirlik” sergilediği kaydedildi.Testlerde kullanılan yüksek mukavemetli ağların teknik özelliklerinin ve test sonuçlarının “tesislerin yapımı ve güvenliğine ilişkin yeni düzenlemelerin geliştirilmesinde dikkate alınacağı ve bunun da ülkedeki genel güvenliği artıracağı” vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/suru-ihaya-karsi-mucadelede-cok-etkileyici-rus-iha-bastiricisina-ilgi-buyuyor-1090422297.html
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rusya, bilim insanları, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma, hava savunma sistemi, test
rusya, bilim insanları, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma, hava savunma sistemi, test
Rusya’da İHA saldırılarına karşı yenilikçi savunma sistemi başarıyla test edildi
11:01 27.11.2024 (güncellendi: 11:08 27.11.2024)
Rus bilim insanları, çeşitli tesisleri uçak tipi insansız hava araçlarına (İHA) karşı korumak için yenilikçi bir sistemi başarıyla test etti. Sistem, özel kablolar ve birkaç ton ağırlığındaki beton bloğun yüküne dayanabilen yüksek mukavemetli ağ kullanarak geliştirildi.
Sputnik, güvenlik konularıyla ilgilenen enstitülerden birinin materyallerini inceledi.
Bilim insanlarının yaptığı hesaplamalara göre, yenilikçi savunma sistemi, 60 kilograma varan kalkış ağırlığı, saatte 110 ilâ 150 kilometre uçuş hızı, 6 bin metre maksimum yükseklik, 20-29 kilogram faydalı yük, 2.8 metre gövde uzunluğu ve 4.8 metreye kadar kanat açıklığı gibi taktik ve teknik özelliklerine sahip uçak tipi İHA’nın saldırısına dayanabilir.
Yapılan araştırma sonucu yenilikçi teknik çözüm elde edilirken farklı alanlardaki kritik öneme sahip altyapı tesislerini İHA saldırılarına karşı korumak için bir ip-ağ sistemi oluşturuldu.
Sputnik’in incelediği belgenin metninde, “Sistem, kablolar ve omega şeklindeki braketler aracılığıyla destek direklerine bağlanan ağlardan oluşan sağlam bir yapıdan oluşuyor” ifadesine yer verildi.
Yenilikçi icadın, Moskova yakınlarındaki bir poligonda başarıyla test edildiği belirtilirken “yüksek verimlilik ve güvenilirlik” sergilediği kaydedildi.
Testlerde kullanılan yüksek mukavemetli ağların teknik özelliklerinin ve test sonuçlarının “tesislerin yapımı ve güvenliğine ilişkin yeni düzenlemelerin geliştirilmesinde dikkate alınacağı ve bunun da ülkedeki genel güvenliği artıracağı” vurgulandı.