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Sürü İHA’ya karşı mücadelede çok etkileyici: Rus İHA bastırıcısına ilgi büyüyor
Sürü İHA’ya karşı mücadelede çok etkileyici: Rus İHA bastırıcısına ilgi büyüyor
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Rus savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport’un, sürü halinde hareket eden insansız hava araçlarına (İHA) karşı etkinliğini Donbass’taki özel askeri harekatı... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
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Rosoboroneksport Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, Çin’in Zhuhai şehrinde düzenlenen Airshow China 2024 uluslararası havacılık ve uzaycılık fuarı kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, sürü İHA bastırıcısı RB-504P-E sistemine ilginin günden güne büyüdüğünü dile getirdi.Miheyev, “İHA'ların radyo kontrollü uçak modellerine karşı teknik araçlar sistemi olan Izdeliye RB-504P-E, gerçek savaş koşullarında kanıtlanan mükemmel özelliklere sahip” ifadesini kullandı.Kontrol kanallarının bastırılması için bir dizi harfli frekansa ve korumalı navigasyon kanallarını bastırma yeteneğine sahip olan silahın, tek bir yön bulma ve elektronik bastırma ağında birleştirilebileceğini kaydeden Miheyev, “Rosoboroneksport, Güneydoğu Asya, Afrika, Ortadoğu ve BDT ülkelerinden ondan fazla ortakla sözleşme öncesi çalışmalar yürütüyor. Yurt dışında da tanıtımlar düzenliyoruz” dedi.Rosoboroneksport, RB-504P-E sistemini daha önce Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki fuarda sunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/rus-t-90-tanki-ozel-harekat-bolgesinde-super-guvenilirlik-sergiliyor-1090076596.html
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rusya, rosoboroneksport, aleksandr miheyev, iha, hava savunma, hava savunma sistemi, güneydoğu asya, afrika, ortadoğu, bağımsız devletler topluluğu (bdt)
rusya, rosoboroneksport, aleksandr miheyev, iha, hava savunma, hava savunma sistemi, güneydoğu asya, afrika, ortadoğu, bağımsız devletler topluluğu (bdt)

Sürü İHA’ya karşı mücadelede çok etkileyici: Rus İHA bastırıcısına ilgi büyüyor

09:51 15.11.2024 (güncellendi: 09:55 15.11.2024)
© Sputnik / Amur GadjiyevRusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport standı
Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport standı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© Sputnik / Amur Gadjiyev
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Rus savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport’un, sürü halinde hareket eden insansız hava araçlarına (İHA) karşı etkinliğini Donbass’taki özel askeri harekatı sırasında kanıtlayan RB-504P-E bastırıcının ihracatıyla ilgili 10’dan fazla ülkeyle görüşmeler yürüttüğü belirtildi.
Rosoboroneksport Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, Çin’in Zhuhai şehrinde düzenlenen Airshow China 2024 uluslararası havacılık ve uzaycılık fuarı kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, sürü İHA bastırıcısı RB-504P-E sistemine ilginin günden güne büyüdüğünü dile getirdi.
Miheyev, “İHA'ların radyo kontrollü uçak modellerine karşı teknik araçlar sistemi olan Izdeliye RB-504P-E, gerçek savaş koşullarında kanıtlanan mükemmel özelliklere sahip” ifadesini kullandı.
Kontrol kanallarının bastırılması için bir dizi harfli frekansa ve korumalı navigasyon kanallarını bastırma yeteneğine sahip olan silahın, tek bir yön bulma ve elektronik bastırma ağında birleştirilebileceğini kaydeden Miheyev, “Rosoboroneksport, Güneydoğu Asya, Afrika, Ortadoğu ve BDT ülkelerinden ondan fazla ortakla sözleşme öncesi çalışmalar yürütüyor. Yurt dışında da tanıtımlar düzenliyoruz” dedi.
Rosoboroneksport, RB-504P-E sistemini daha önce Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki fuarda sunmuştu.
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