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Rusya Devlet Başkanı Putin Kazakistan'a gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Putin Kazakistan'a gidiyor
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, iki günlük resmi ziyaret için bugün Kazakistan'ın başkenti Astana'ya hareket edecek. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T11:49+0300
2024-11-27T11:49+0300
dünya
rusya
avrasya
kazakistan
astana
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
kgaö
vladimir putin
kasım cömert tokayev
yuriy uşakov
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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine 27-28 Kasım'da Astana'da temaslarda bulunacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ziyaret programı dahilinde Tokayev ile ikili görüşme yapacak ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi Toplantısı'na katılacak.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov'un verdiği bilgilere göre Putin ve Tokayev, bugün önce ikili görüşme yapacak, ardından Kazak ve Rus heyetlerinin de katılacağı genişletilmiş toplantılara geçilecek.Taraflar, çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi, uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında etraflı görüş alışverişi yapacak.Putin ve Tokayev, görüşmelerin sonunda yeni küresel koşullar altında stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiri imzalayacak. İki ülkenin bakanlıkları ve resmi kurumları arasında bir dizi belge de imzalanacak.KGAÖ liderleriyle bir araya gelecekPutin, yarın ise Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda liderlerle bir araya gelecek.KGAÖ ülkelerinin heyetleri, bu yıl KGAÖ'deki etkileşimin sonuçlarını derleyecek ve kolektif güvenlik sisteminin daha da iyileştirilmesine yönelik ana hususları belirleyecek.Toplantının katılımcıları, bölgesel ve uluslararası güvenlikle ilgili güncel konuları da tartışacak. Toplantının ardından KGAÖ ülkelerinin liderleri, Büyük Anavatan Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü onuruna ortak bir açıklama da dahil olmak üzere bir dizi belge imzalayacak.Uşakov, toplantıda liderlerin Avrasya'da yeni bir eşit ve bölünmez güvenlik mimarisi oluşturma görevlerini ele alacaklarını söyledi.Rus yetkili, KGAÖ'nün Avrasya'daki yeni güvenlik mimarisinin önemli bir unsuru haline gelebileceğini, ancak grubun faaliyetlerinin doğası gereği tamamen savunma amaçlı olduğunu da vurguladı.'Rusya-Kazakistan ilişkileri tüm alanlarda aktif şekilde gelişiyor'Rusya lideri Putin, bugün başlayacağı Kazakistan ziyareti öncesinde Kazahstanskaya Pravda gazetesi için 'Rusya-Kazakistan: Hayatın Gerektirdiği ve Geleceğe Bakan Birlik' başlıklı bir makale yazdı.Makalesinde Rus-Kazak ilişkilerinin tüm alanlarda aktif şekilde geliştiğine vurgu yapan Putin, "Rusya ile Kazakistan arasındaki işbirliğinin doğası gereği gerçekten müttefiklik niteliğine sahip olduğunu ve tüm alanlarda aktif olarak gelişmeye devam ettiğini belirtmek isterim. Ortaklığımız dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı yardım geleneklerine dayanmakta olup sarsılmaz eşitlik ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. Rusya ve Kazakistan halkları benzer kültürel, manevi ve ahlaki değerlerle, tek bir devlette asırlar boyunca birlikte yaşam geçmişiyle, ortak başarılarla ve zaferlerle birbirine bağlıdır" dedi.Rus lider, "Rusya'nın, halklarımızın yararı için Kazakistan'la çok yönlü dostluk ve müttefiklik ilişkilerini daha da geliştirmeye hazır olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim ve tüm Kazak vatandaşlarına başarı, refah ve refah dilerim" ifadelerini kullandı.'İki ülke 90'dan fazla projeyi hayata geçirdi'Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, iki ülkenin 18 milyar doların üzerinde değere sahip 90'dan fazla projeyi hayata geçirdiğini, 49 projenin de uygulama aşamasında bulunduğunu belirtti.Ziyaret öncesinde İzvestiya gazetesi için bir makale yazan Tokayev, Rusya ve Kazakistan'ın enerji, sanayi, ulaşım ve lojistik, tarım ve daha birçok alanda geniş kapsamlı faaliyetler yürüttüğünün altını çizdi.
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rusya, avrasya, kazakistan, astana, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kgaö, vladimir putin, kasım cömert tokayev, yuriy uşakov, güvenlik mimarisi
rusya, avrasya, kazakistan, astana, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kgaö, vladimir putin, kasım cömert tokayev, yuriy uşakov, güvenlik mimarisi

Rusya Devlet Başkanı Putin Kazakistan'a gidiyor

11:49 27.11.2024
© Sputnik / Gavriil GrigorovRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ŞİÖ Zirvesi için Astana'da
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ŞİÖ Zirvesi için Astana'da - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© Sputnik / Gavriil Grigorov
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Rusya lideri Putin, iki günlük resmi ziyaret için bugün Kazakistan'ın başkenti Astana'ya hareket edecek.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine 27-28 Kasım'da Astana'da temaslarda bulunacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ziyaret programı dahilinde Tokayev ile ikili görüşme yapacak ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi Toplantısı'na katılacak.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov'un verdiği bilgilere göre Putin ve Tokayev, bugün önce ikili görüşme yapacak, ardından Kazak ve Rus heyetlerinin de katılacağı genişletilmiş toplantılara geçilecek.

Taraflar, çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi, uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında etraflı görüş alışverişi yapacak.

Putin ve Tokayev, görüşmelerin sonunda yeni küresel koşullar altında stratejik işbirliğinin derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiri imzalayacak. İki ülkenin bakanlıkları ve resmi kurumları arasında bir dizi belge de imzalanacak.

KGAÖ liderleriyle bir araya gelecek

Putin, yarın ise Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda liderlerle bir araya gelecek.

KGAÖ ülkelerinin heyetleri, bu yıl KGAÖ'deki etkileşimin sonuçlarını derleyecek ve kolektif güvenlik sisteminin daha da iyileştirilmesine yönelik ana hususları belirleyecek.

Toplantının katılımcıları, bölgesel ve uluslararası güvenlikle ilgili güncel konuları da tartışacak.

Toplantının ardından KGAÖ ülkelerinin liderleri, Büyük Anavatan Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü onuruna ortak bir açıklama da dahil olmak üzere bir dizi belge imzalayacak.

Uşakov, toplantıda liderlerin Avrasya'da yeni bir eşit ve bölünmez güvenlik mimarisi oluşturma görevlerini ele alacaklarını söyledi.

Rus yetkili, KGAÖ'nün Avrasya'daki yeni güvenlik mimarisinin önemli bir unsuru haline gelebileceğini, ancak grubun faaliyetlerinin doğası gereği tamamen savunma amaçlı olduğunu da vurguladı.

'Rusya-Kazakistan ilişkileri tüm alanlarda aktif şekilde gelişiyor'

Rusya lideri Putin, bugün başlayacağı Kazakistan ziyareti öncesinde Kazahstanskaya Pravda gazetesi için 'Rusya-Kazakistan: Hayatın Gerektirdiği ve Geleceğe Bakan Birlik' başlıklı bir makale yazdı.

Makalesinde Rus-Kazak ilişkilerinin tüm alanlarda aktif şekilde geliştiğine vurgu yapan Putin, "Rusya ile Kazakistan arasındaki işbirliğinin doğası gereği gerçekten müttefiklik niteliğine sahip olduğunu ve tüm alanlarda aktif olarak gelişmeye devam ettiğini belirtmek isterim. Ortaklığımız dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı yardım geleneklerine dayanmakta olup sarsılmaz eşitlik ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. Rusya ve Kazakistan halkları benzer kültürel, manevi ve ahlaki değerlerle, tek bir devlette asırlar boyunca birlikte yaşam geçmişiyle, ortak başarılarla ve zaferlerle birbirine bağlıdır" dedi.

Rus lider, "Rusya'nın, halklarımızın yararı için Kazakistan'la çok yönlü dostluk ve müttefiklik ilişkilerini daha da geliştirmeye hazır olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim ve tüm Kazak vatandaşlarına başarı, refah ve refah dilerim" ifadelerini kullandı.

'İki ülke 90'dan fazla projeyi hayata geçirdi'

Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, iki ülkenin 18 milyar doların üzerinde değere sahip 90'dan fazla projeyi hayata geçirdiğini, 49 projenin de uygulama aşamasında bulunduğunu belirtti.

Ziyaret öncesinde İzvestiya gazetesi için bir makale yazan Tokayev, Rusya ve Kazakistan'ın enerji, sanayi, ulaşım ve lojistik, tarım ve daha birçok alanda geniş kapsamlı faaliyetler yürüttüğünün altını çizdi.
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