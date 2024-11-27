https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/rusya-bolgelerinde-gece-22-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1090865754.html
Rusya bölgelerinde gece 22 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya bölgelerinde gece 22 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz gece ülkenin batısında yer alan 6 bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 22 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T07:54+0300
2024-11-27T07:54+0300
2024-11-27T07:59+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_0:203:2918:1844_1920x0_80_0_0_e9e27a1dc248192c4054b701e82ec9e6.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği ifade edildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin toplamda 22 hava hedefini etkisiz hale getirdiği kaydedildi.İHA’ların 10’u Rostov Bölgesi’nde engellenirken Belgorod Bölgesi’nde 7 ve Voronej Bölgesi’nde 2 hava hedefi imha edildi.Ayrıca Kursk, Bryansk ve Smolensk bölgelerinde de birer İHA vuruldu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ukrayna-disisleri-bakani-acikladi-kiev-ve-varsova-ukrayna-birligini-kurma-girisimlerine-devam-1090863219.html
rusya
ukrayna
rostov
belgorod
voronej
kursk
bryansk
smolensk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_d23ef5a71a02ba4d1bda92dd843592d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, rostov, belgorod, voronej, kursk, bryansk, smolensk
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, rostov, belgorod, voronej, kursk, bryansk, smolensk
Rusya bölgelerinde gece 22 Ukrayna İHA’sı imha edildi
07:54 27.11.2024 (güncellendi: 07:59 27.11.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz gece ülkenin batısında yer alan 6 bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 22 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği ifade edildi.
Görev başındaki hava savunma sistemlerinin toplamda 22 hava hedefini etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
İHA’ların 10’u Rostov Bölgesi’nde engellenirken Belgorod Bölgesi’nde 7 ve Voronej Bölgesi’nde 2 hava hedefi imha edildi.
Ayrıca Kursk, Bryansk ve Smolensk bölgelerinde de birer İHA vuruldu.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.