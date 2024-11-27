https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/rusya-bolgelerinde-gece-22-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1090865754.html

Rusya bölgelerinde gece 22 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya bölgelerinde gece 22 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz gece ülkenin batısında yer alan 6 bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 22 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T07:54+0300

2024-11-27T07:54+0300

2024-11-27T07:59+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

hava savunma

hava savunma sistemi

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075370_0:203:2918:1844_1920x0_80_0_0_e9e27a1dc248192c4054b701e82ec9e6.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği ifade edildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin toplamda 22 hava hedefini etkisiz hale getirdiği kaydedildi.İHA’ların 10’u Rostov Bölgesi’nde engellenirken Belgorod Bölgesi’nde 7 ve Voronej Bölgesi’nde 2 hava hedefi imha edildi.Ayrıca Kursk, Bryansk ve Smolensk bölgelerinde de birer İHA vuruldu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ukrayna-disisleri-bakani-acikladi-kiev-ve-varsova-ukrayna-birligini-kurma-girisimlerine-devam-1090863219.html

rusya

ukrayna

rostov

belgorod

voronej

kursk

bryansk

smolensk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, rostov, belgorod, voronej, kursk, bryansk, smolensk