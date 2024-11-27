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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/rusya-bolgelerinde-gece-22-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1090865754.html
Rusya bölgelerinde gece 22 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya bölgelerinde gece 22 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz gece ülkenin batısında yer alan 6 bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 22 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T07:54+0300
2024-11-27T07:59+0300
ukrayna krizi
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hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği ifade edildi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin toplamda 22 hava hedefini etkisiz hale getirdiği kaydedildi.İHA’ların 10’u Rostov Bölgesi’nde engellenirken Belgorod Bölgesi’nde 7 ve Voronej Bölgesi’nde 2 hava hedefi imha edildi.Ayrıca Kursk, Bryansk ve Smolensk bölgelerinde de birer İHA vuruldu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ukrayna-disisleri-bakani-acikladi-kiev-ve-varsova-ukrayna-birligini-kurma-girisimlerine-devam-1090863219.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, rostov, belgorod, voronej, kursk, bryansk, smolensk
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, rostov, belgorod, voronej, kursk, bryansk, smolensk

Rusya bölgelerinde gece 22 Ukrayna İHA’sı imha edildi

07:54 27.11.2024 (güncellendi: 07:59 27.11.2024)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz gece ülkenin batısında yer alan 6 bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 22 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiği ifade edildi.
Görev başındaki hava savunma sistemlerinin toplamda 22 hava hedefini etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
İHA’ların 10’u Rostov Bölgesi’nde engellenirken Belgorod Bölgesi’nde 7 ve Voronej Bölgesi’nde 2 hava hedefi imha edildi.
Ayrıca Kursk, Bryansk ve Smolensk bölgelerinde de birer İHA vuruldu.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Армии разных стран на военных учениях НАТО Steadfast Defender-24 в Польше - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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