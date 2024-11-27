Ahmet Çakar’dan ve Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu sarsan iddia: Hakemler mafya baskısıyla maçları manipüle etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Belediyeler kreş açmaya başladıkça halkı kazanmaya başlıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
09:11
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:21
5 dk
ÖZEL HABER
'Kara Cuma'da indirim görünümlü bindirimden nasıl uzak durulur?
09:36
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TÜRK ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
Yardım faaliyeti denince akla gelen ilk isimlerden
10:25
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olmalarını sağlamak için kreşlere ihtiyaç var'
12:06
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Haftanın maçları ve teknik analizleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
NATO Genel Sekreteri Türkiye'den ne istiyor?
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Devletten özele soygun şeması
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
19:21
3 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
19:30
1 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
19:40
2 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
19:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İsrail Kabinesi Lübnan ile ateşkesi onayladı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ahmet-cakardan-ve-erman-toroglundan-turk-futbolunu-sarsan-iddia-hakemler-mafya-baskisiyla-maclari-1090866448.html
Ahmet Çakar’dan ve Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu sarsan iddia: Hakemler mafya baskısıyla maçları manipüle etti
Ahmet Çakar’dan ve Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu sarsan iddia: Hakemler mafya baskısıyla maçları manipüle etti
Sputnik Türkiye
Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, katıldığı bir programda Türk futbolunu sarsan açıklamalarda bulundu. Çakar, 5 yıl önce bazı ünlü hakemlerin... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T08:31+0300
2024-11-27T08:37+0300
ahmet çakar
var
hakem
spor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
erman toroğlu
galatasaray
fenerbahçe
beşiktaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/10/1044045668_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d9aae9200d371f0d7bba7d4f37c909ab.jpg
Ahmet Çakar, Candaş Tolga Işık’ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programında Türk futbolunu karıştıracak açıklamalarda bulundu. Çakar, “5 yıl öncesine kadar birkaç ünlü hakem, kulüp mafyalarının etkisi altındaydı. Şantaj nedeniyle maçları manipüle etmek zorunda kaldılar. Türk futbolu hiçbir zaman temiz olmadı,” dedi. Bu sözler, spor dünyasında tartışma yarattı.VAR hakemlerine ağır eleştiriProgramda Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu, VAR hakemlerini de sert bir dille eleştirdi. Erman Toroğlu’nun “VAR hakemleri torpilli, son Fenerbahçe maçında VAR hakemi kötü niyetliydi” açıklamasına destek veren Çakar, “Altına imzamı atarım. Biz Erman’la Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olsak, Yaşar Kemal Uğurlu bırak amatör kümeyi, plajda bile maç yönetemez,” ifadelerini kullandı.'Futbolun yapısından Galatasaray yararlanıyor'Programın devamında, Candaş Tolga Işık’ın "Futbolda bir yapı gerçekten var mı?" sorusuna Çakar, "Evet, yapı var ve ana noktası federasyon başkanlarıdır. Geçen sene Galatasaray’ın borusu çok öttü, bunu kabul edin. Ancak geçmişte Süleyman Seba ve Turgay Atasü zamanında Beşiktaş da bu yapıdan faydalandı. Yapıdan en çok Galatasaray yararlandı,” dedi.Türk futbolunda derin i̇ddialarAhmet Çakar’ın bu açıklamaları, Türk futbolunda temizliğe dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Çakar, kulüp mafyalarının etkisinin yalnızca geçmişte olmadığını, Türk futbolunun bugünkü sorunlarının da temelde sistemsel olduğunu savundu.Hakem camiasında gerçekler ne zaman ortaya çıkacak?Ahmet Çakar’ın mafya ve şantaj iddiaları, Türk futbolunun geçmişine dair önemli soru işaretleri uyandırdı. Spor camiası, bu açıklamaların ardından hakem camiasında nasıl bir adım atılacağını merakla bekliyor. Şimdilik bu açıklamalar, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/premier-lig-sampiyonundan-santiyeye-unlu-futbolcu-insaatta-calismaya-basladi-1090866252.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/10/1044045668_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b79a6d05a5eb2a327b97eca64e23a504.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet çakar açıklamaları, türk futbolu skandalı, var hakemleri eleştirisi, kulüp mafyaları ve şantaj, galatasaray yapı iddiaları, erman toroğlu yorumları, mhk başkanı eleştirileri, türk futbolunda manipülasyon iddiaları
ahmet çakar açıklamaları, türk futbolu skandalı, var hakemleri eleştirisi, kulüp mafyaları ve şantaj, galatasaray yapı iddiaları, erman toroğlu yorumları, mhk başkanı eleştirileri, türk futbolunda manipülasyon iddiaları

Ahmet Çakar’dan ve Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu sarsan iddia: Hakemler mafya baskısıyla maçları manipüle etti

08:31 27.11.2024 (güncellendi: 08:37 27.11.2024)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Çakar
Ahmet Çakar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, katıldığı bir programda Türk futbolunu sarsan açıklamalarda bulundu. Çakar, 5 yıl önce bazı ünlü hakemlerin kulüp mafyalarının şantajıyla maçları manipüle ettiğini iddia etti. VAR hakemlerini de eleştiren Çakar, Türk futbolunun temiz olmadığını öne sürdü.
Ahmet Çakar, Candaş Tolga Işık’ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programında Türk futbolunu karıştıracak açıklamalarda bulundu. Çakar, “5 yıl öncesine kadar birkaç ünlü hakem, kulüp mafyalarının etkisi altındaydı. Şantaj nedeniyle maçları manipüle etmek zorunda kaldılar. Türk futbolu hiçbir zaman temiz olmadı,” dedi. Bu sözler, spor dünyasında tartışma yarattı.

VAR hakemlerine ağır eleştiri

Programda Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu, VAR hakemlerini de sert bir dille eleştirdi. Erman Toroğlu’nun “VAR hakemleri torpilli, son Fenerbahçe maçında VAR hakemi kötü niyetliydi” açıklamasına destek veren Çakar, “Altına imzamı atarım. Biz Erman’la Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olsak, Yaşar Kemal Uğurlu bırak amatör kümeyi, plajda bile maç yönetemez,” ifadelerini kullandı.

'Futbolun yapısından Galatasaray yararlanıyor'

Programın devamında, Candaş Tolga Işık’ın "Futbolda bir yapı gerçekten var mı?" sorusuna Çakar, "Evet, yapı var ve ana noktası federasyon başkanlarıdır. Geçen sene Galatasaray’ın borusu çok öttü, bunu kabul edin. Ancak geçmişte Süleyman Seba ve Turgay Atasü zamanında Beşiktaş da bu yapıdan faydalandı. Yapıdan en çok Galatasaray yararlandı,” dedi.

Türk futbolunda derin i̇ddialar

Ahmet Çakar’ın bu açıklamaları, Türk futbolunda temizliğe dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Çakar, kulüp mafyalarının etkisinin yalnızca geçmişte olmadığını, Türk futbolunun bugünkü sorunlarının da temelde sistemsel olduğunu savundu.

Hakem camiasında gerçekler ne zaman ortaya çıkacak?

Ahmet Çakar’ın mafya ve şantaj iddiaları, Türk futbolunun geçmişine dair önemli soru işaretleri uyandırdı. Spor camiası, bu açıklamaların ardından hakem camiasında nasıl bir adım atılacağını merakla bekliyor. Şimdilik bu açıklamalar, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı.
İnşaat işçisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
SPOR
Premier Lig şampiyonundan şantiyeye: Ünlü futbolcu inşaatta çalışmaya başladı
08:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала