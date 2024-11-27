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Popüler çikolata ve sucukta skandal hileleri Bakanlık açıkladı: 'Bu tağşiş ve sahtecilik insanı ölüme götürür'
Popüler çikolata ve sucukta skandal hileleri Bakanlık açıkladı: 'Bu tağşiş ve sahtecilik insanı ölüme götürür'
Sputnik Türkiye
Bakanlık, güncellediği taklit ve tağşiş listesinde kişilerin sağlığını tehdit eden ürünleri açıkladı. Çikolata ve macunlarda ilaç etken maddesi, sucukta ise at... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T07:51+0300
2024-11-27T07:51+0300
sağlik
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı taklit ve tağşiş listesine göre, çikolata, macun ve şekerleme türü ürünlerde yasaklı ilaç etken maddelerine rastlandı. Gıda Mühendisi Nurten Sırma, bu tür ürünlerin afrodizyak etkili ilaçların içeriğiyle tüketiciye sunulduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:“Hiçbir ilaç etken maddesinin gıda üretiminde yeri yoktur. Kontrollü dozlarla kullanılması gereken bu maddeler, gıdalara karıştırıldığında ölümcül riskler doğurabilir.”Hangi maddeler tehlike saçıyor?Uzmanlar, macun ve çikolatalarda sıklıkla sildenafil sitrat gibi ilaç etken maddelerinin bulunduğunu belirtti. Bu madde genellikle afrodizyak ilaçlarda kullanılıyor. Nurten Sırma, “Ginseng ve epimedyum gibi bitkisel ürünlerin isimlerini kullanarak tüketici kandırılıyor. Ancak bu ürünlerde yüksek doz ilaç maddesi yer alıyor. Bu, kalp ritmi bozukluğu ve metabolizma hızlanması gibi ciddi sonuçlara yol açabilir,” dedi.Benzin i̇stasyonları ve bakkallarda satılıyorTehlikeli çikolata ve macunların genellikle benzin istasyonlarında ve bakkallarda kasa yanında satıldığı tespit edildi. Sırma, “Bu ürünleri satın alanlar tehlikenin farkında değil. Sağlık sorunlarını ilaç yerine bitkisel yollarla çözmek isteyen tüketiciler, ölümcül risklerle karşı karşıya kalabilir,” diye konuştu.Kritik uyarı: Tüketmeden önce kontrol edinBu tür ürünleri tüketenlerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Sırma, “Tüketim sonrası aşırı enerji, kalp ritim bozukluğu ya da metabolizma hızlanması gibi belirtiler fark edilirse derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Ayrıca ürünün parti numarası ALO 174 Gıda İhbar Hattı’na bildirilmeli,” dedi.Sucukta at ve eşek eti skandalıBakanlığın açıkladığı listede, sucuk türü ürünlerde at, eşek ve katır eti tespit edildi. Bu durumun özellikle maliyeti düşürmek isteyen bazı üreticiler tarafından tercih edildiği belirtiliyor. Sırma, “Markası belli olmayan ve düşük fiyatlı sucuklar genelde bu hileye başvuruyor. Tek tırnaklı hayvan etlerinin tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir,” dedi.Kapalı depolarda sağlıksız üretimSucuk üretiminde kullanılan bu hayvanların sağlık muayenelerinin yapılmadığını belirten uzmanlar, kesim işlemlerinin hijyenik olmayan kapalı depolarda gerçekleştirildiğini vurguladı. Bu tür üretimler zoonotik hastalıkların yayılmasına neden oluyor. Ayrıca ürünlerde ciddi mikrobiyal kontaminasyon riski bulunuyor.Sucuk alırken nelere dikkat edilmeli?Uzmanlar, sucuk alırken vatandaşları şu konularda uyarıyor:Hileli ürünler ciddi riskler barındırıyorİlaç etken maddesi içeren ürünlerin kontrolsüz tüketimi, kalp rahatsızlıklarından metabolizma sorunlarına kadar birçok sağlık problemine neden olabilir. Sucuklardaki tek tırnaklı hayvan eti karışımları ise zoonotik hastalıkların yayılmasına zemin hazırlar. Vatandaşların, bu tür ürünlere karşı daha bilinçli olması ve şüpheli durumları ilgili mercilere bildirmesi önemlidir.
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taklit ve tağşiş ürünler, çikolata skandalı, sucukta at eti, tehlikeli gıda ürünleri, tarım ve orman bakanlığı uyarısı, sildenafil sitrat, hileli ürünler, sahte gıda ürünleri, doğal sucuk sorgulama, gıda güvenliği, tarım bakanlığı ifşa listesi, tarım bakanlığı taklit ürünler, tarım bakanlığı ifşa, tarım bakanlığı tağşiş listesi, taklit veya tağşiş yapılan gıdalar, taklit veya tağşiş yapılan ürünler, taklit ürünler, taklit zeytinyağı markaları, sahte zeytinyağı markaları, taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 2024, gıdada taklit ve tağşiş nedir, tağşiş listesi ne demek, tağşiş nedir,

Popüler çikolata ve sucukta skandal hileleri Bakanlık açıkladı: 'Bu tağşiş ve sahtecilik insanı ölüme götürür'

07:51 27.11.2024
© AASucuk
Sucuk - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© AA
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Bakanlık, güncellediği taklit ve tağşiş listesinde kişilerin sağlığını tehdit eden ürünleri açıkladı. Çikolata ve macunlarda ilaç etken maddesi, sucukta ise at ve eşek eti tespit edildi. Uzmanlar bu ürünlerin ciddi sağlık riskleri barındırdığına dikkat çekiyor. İşte detaylar ve korunma yöntemleri...
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı taklit ve tağşiş listesine göre, çikolata, macun ve şekerleme türü ürünlerde yasaklı ilaç etken maddelerine rastlandı. Gıda Mühendisi Nurten Sırma, bu tür ürünlerin afrodizyak etkili ilaçların içeriğiyle tüketiciye sunulduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:
“Hiçbir ilaç etken maddesinin gıda üretiminde yeri yoktur. Kontrollü dozlarla kullanılması gereken bu maddeler, gıdalara karıştırıldığında ölümcül riskler doğurabilir.”

Hangi maddeler tehlike saçıyor?

Uzmanlar, macun ve çikolatalarda sıklıkla sildenafil sitrat gibi ilaç etken maddelerinin bulunduğunu belirtti. Bu madde genellikle afrodizyak ilaçlarda kullanılıyor. Nurten Sırma, “Ginseng ve epimedyum gibi bitkisel ürünlerin isimlerini kullanarak tüketici kandırılıyor. Ancak bu ürünlerde yüksek doz ilaç maddesi yer alıyor. Bu, kalp ritmi bozukluğu ve metabolizma hızlanması gibi ciddi sonuçlara yol açabilir,” dedi.

Benzin i̇stasyonları ve bakkallarda satılıyor

Tehlikeli çikolata ve macunların genellikle benzin istasyonlarında ve bakkallarda kasa yanında satıldığı tespit edildi. Sırma, “Bu ürünleri satın alanlar tehlikenin farkında değil. Sağlık sorunlarını ilaç yerine bitkisel yollarla çözmek isteyen tüketiciler, ölümcül risklerle karşı karşıya kalabilir,” diye konuştu.

Kritik uyarı: Tüketmeden önce kontrol edin

Bu tür ürünleri tüketenlerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Sırma, “Tüketim sonrası aşırı enerji, kalp ritim bozukluğu ya da metabolizma hızlanması gibi belirtiler fark edilirse derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Ayrıca ürünün parti numarası ALO 174 Gıda İhbar Hattı’na bildirilmeli,” dedi.

Sucukta at ve eşek eti skandalı

Bakanlığın açıkladığı listede, sucuk türü ürünlerde at, eşek ve katır eti tespit edildi. Bu durumun özellikle maliyeti düşürmek isteyen bazı üreticiler tarafından tercih edildiği belirtiliyor. Sırma, “Markası belli olmayan ve düşük fiyatlı sucuklar genelde bu hileye başvuruyor. Tek tırnaklı hayvan etlerinin tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir,” dedi.

Kapalı depolarda sağlıksız üretim

Sucuk üretiminde kullanılan bu hayvanların sağlık muayenelerinin yapılmadığını belirten uzmanlar, kesim işlemlerinin hijyenik olmayan kapalı depolarda gerçekleştirildiğini vurguladı. Bu tür üretimler zoonotik hastalıkların yayılmasına neden oluyor. Ayrıca ürünlerde ciddi mikrobiyal kontaminasyon riski bulunuyor.

Sucuk alırken nelere dikkat edilmeli?

Uzmanlar, sucuk alırken vatandaşları şu konularda uyarıyor:
1.
Markaya Güvenin: Marka değeri olmayan, kim tarafından üretildiği belli olmayan ürünlerden kaçının.
2.
Doğal ve Organik İddialarını Sorgulayın: Ürünlerin gerçekten gıda güvenliği standartlarına uygun üretilip üretilmediğini kontrol edin.
3.
Düşük Fiyatlı Ürünlere Dikkat: Sahada 100-150 TL gibi düşük fiyatlarla satılan sucukların içeriği genellikle şüphelidir.

Hileli ürünler ciddi riskler barındırıyor

İlaç etken maddesi içeren ürünlerin kontrolsüz tüketimi, kalp rahatsızlıklarından metabolizma sorunlarına kadar birçok sağlık problemine neden olabilir. Sucuklardaki tek tırnaklı hayvan eti karışımları ise zoonotik hastalıkların yayılmasına zemin hazırlar. Vatandaşların, bu tür ürünlere karşı daha bilinçli olması ve şüpheli durumları ilgili mercilere bildirmesi önemlidir.

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