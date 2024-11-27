Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: 'Çok kuvvetli gelecek' diyerek alarm verdi, kar ve fırtınadan göz gözü görmeyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Belediyeler kreş açmaya başladıkça halkı kazanmaya başlıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
09:11
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:21
5 dk
ÖZEL HABER
'Kara Cuma'da indirim görünümlü bindirimden nasıl uzak durulur?
09:36
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TÜRK ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
Yardım faaliyeti denince akla gelen ilk isimlerden
10:25
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olmalarını sağlamak için kreşlere ihtiyaç var'
12:06
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Haftanın maçları ve teknik analizleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
NATO Genel Sekreteri Türkiye'den ne istiyor?
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Devletten özele soygun şeması
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
19:21
3 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
19:30
1 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
19:40
2 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
19:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İsrail Kabinesi Lübnan ile ateşkesi onayladı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/meteorolojiden-sari-kodlu-uyari-cok-kuvvetli-gelecek-diyerek-alarm-verdi-kar-ve-firtinadan-goz-gozu-1090864690.html
Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: 'Çok kuvvetli gelecek' diyerek alarm verdi, kar ve fırtınadan göz gözü görmeyecek
Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: 'Çok kuvvetli gelecek' diyerek alarm verdi, kar ve fırtınadan göz gözü görmeyecek
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 27 Kasım 2024 tarihli hava durumu raporuna göre, Ağrı, Rize, Ardahan, Artvin, Van ve Iğdır için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. Bu... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T07:36+0300
2024-11-27T07:40+0300
türkiye
hava durumu
istanbul hava durumu
bursa hava durumu
hava durumu
doğu karadeniz
meteoroloji
doğu anadolu
artvin
don
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089416509_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6d52230aa5088f4c4048892ecf3c9ddd.jpg
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç ve kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Ardahan ve Artvin çevrelerinde de yer yer yoğun kar yağışı olabileceği bildirildi.Sarı kodlu uyarı: Kar ve don tehlikesiMeteoroloji, Ağrı, Ardahan, Artvin, Iğdır, Rize ve Van için 'sarı kodlu' uyarıda bulunarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski bulunuyor. Ayrıca, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da fırtına alarmıDoğu Karadeniz’in doğusunda, batı ve güneybatıdan esen rüzgârın yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Batı Karadeniz’de ise rüzgâr 50-70 km/sa hızında etkili olacak. Denizciler ve kıyı şeridinde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.Hava sıcaklıkları nasıl olacak?Batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı belirtilirken, Doğu Anadolu’nun doğusunda 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar düşük seyrederken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.Meteoroloji’den UyarılarBugün hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi: Pus ve sis etkili olacakMarmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Ege Bölgesi: Açık ve az bulutluEge Bölgesi’nde genellikle az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don olayı görülebilir.Akdeniz Bölgesi: Hava sakinAkdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin yüksek kesimlerinde pus, sis, buzlanma ve don olayı görülebilir.İç Anadolu Bölgesi: Pus ve buzlanma bekleniyorBölgenin genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Sabah ve gece saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don riski yüksek.Batı Karadeniz: Gece sağanak yağmurBatı Karadeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili. Gece saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde sağanak yağmur görülebilir.Orta ve Doğu Karadeniz: Yoğun kar ve yağmurDoğu Karadeniz’in kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Rize ve Artvin çevresinde yağışlar kuvvetli olacak.Doğu Anadolu: Yoğun kar ve don riskiBölgenin doğusunda kar yağışı beklenirken, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisle birlikte buzlanma ve don etkili olacak.Güneydoğu Anadolu: Karla karışık yağmurGüneydoğu Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Siirt ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur görülecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/afad-duyurdu-bitliste-sabah-saatlerinde-korkutan-deprem-1090864521.html
türkiye
doğu karadeniz
doğu anadolu
artvin
istanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089416509_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2d50733dbd470d6013cd67781d316213.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji hava durumu, sarı kodlu uyarı, kuvvetli kar yağışı, rize hava durumu, artvin kar yağışı, fırtına uyarısı, buzlanma ve don, doğu karadeniz hava durumu, van hava durumu, doğu anadolu hava tahmini, karla karışık yağmur, kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 27 kasım hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık
meteoroloji hava durumu, sarı kodlu uyarı, kuvvetli kar yağışı, rize hava durumu, artvin kar yağışı, fırtına uyarısı, buzlanma ve don, doğu karadeniz hava durumu, van hava durumu, doğu anadolu hava tahmini, karla karışık yağmur, kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 27 kasım hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: 'Çok kuvvetli gelecek' diyerek alarm verdi, kar ve fırtınadan göz gözü görmeyecek

07:36 27.11.2024 (güncellendi: 07:40 27.11.2024)
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© AA
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 27 Kasım 2024 tarihli hava durumu raporuna göre, Ağrı, Rize, Ardahan, Artvin, Van ve Iğdır için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. Bu illerde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Karadeniz’in doğusunda ise kuvvetli fırtına görülecek. Doğu Anadolu’da sıcaklıklar düşerken buzlanma ve don olayları etkili olacak.
Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç ve kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Ardahan ve Artvin çevrelerinde de yer yer yoğun kar yağışı olabileceği bildirildi.

Sarı kodlu uyarı: Kar ve don tehlikesi

Meteoroloji, Ağrı, Ardahan, Artvin, Iğdır, Rize ve Van için 'sarı kodlu' uyarıda bulunarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski bulunuyor. Ayrıca, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da fırtına alarmı

Doğu Karadeniz’in doğusunda, batı ve güneybatıdan esen rüzgârın yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Batı Karadeniz’de ise rüzgâr 50-70 km/sa hızında etkili olacak. Denizciler ve kıyı şeridinde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.

Hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı belirtilirken, Doğu Anadolu’nun doğusunda 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar düşük seyrederken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Meteoroloji’den Uyarılar

1.
Kuvvetli Yağış: Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.
2.
Buzlanma ve Don: İç ve doğu kesimlerde buzlanma riski nedeniyle sürücülerin dikkatli olması istendi.
3.
Fırtına: Doğu Karadeniz’de kuvvetli fırtına nedeniyle denizciler ve kıyıdaki vatandaşların tedbir alması önerildi.

Bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Pus ve sis etkili olacak

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Edirne: 14°C, parçalı ve az bulutlu.
İstanbul: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kırklareli: 13°C, parçalı ve az bulutlu.
Kocaeli: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.
Bursa: 12°C, parçalı ve çok bulutlu.
Balıkesir: 12°C, parçalı ve az bulutlu.
Çanakkale: 14°C, parçalı ve az bulutlu.

Ege Bölgesi: Açık ve az bulutlu

Ege Bölgesi’nde genellikle az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don olayı görülebilir.
İzmir: 16°C, az bulutlu ve açık.
Manisa: 15°C, az bulutlu ve açık.
Denizli: 14°C, parçalı ve az bulutlu.
Afyonkarahisar: 4°C, parçalı ve çok bulutlu.
Muğla: 15°C, az bulutlu ve açık.
Aydın: 16°C, az bulutlu ve açık.

Akdeniz Bölgesi: Hava sakin

Akdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin yüksek kesimlerinde pus, sis, buzlanma ve don olayı görülebilir.
Antalya: 18°C, az bulutlu ve açık.
Adana: 16°C, parçalı ve az bulutlu.
Hatay: 15°C, parçalı ve az bulutlu.
Mersin: 15°C, parçalı ve az bulutlu.
Isparta: 8°C, parçalı ve az bulutlu.
Kahramanmaraş: 11°C, az bulutlu ve açık.

İç Anadolu Bölgesi: Pus ve buzlanma bekleniyor

Bölgenin genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Sabah ve gece saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don riski yüksek.
Ankara: 3°C, parçalı ve çok bulutlu.
Konya: 4°C, parçalı ve çok bulutlu.
Eskişehir: 5°C, parçalı ve çok bulutlu.
Çankırı: 5°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kayseri: 2°C, parçalı ve çok bulutlu.
Sivas: 0°C, parçalı ve çok bulutlu.

Batı Karadeniz: Gece sağanak yağmur

Batı Karadeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili. Gece saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde sağanak yağmur görülebilir.
Zonguldak: 11°C, parçalı ve çok bulutlu, gece yağmurlu.
Bartın: 11°C, parçalı ve çok bulutlu, gece yağmurlu.
Kastamonu: 4°C, parçalı ve çok bulutlu, kıyılarında yağmur.
Bolu: 6°C, parçalı ve çok bulutlu.
Düzce: 7°C, parçalı ve çok bulutlu.
Karabük: 6°C, parçalı ve çok bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz: Yoğun kar ve yağmur

Doğu Karadeniz’in kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Rize ve Artvin çevresinde yağışlar kuvvetli olacak.
Samsun: 11°C, parçalı ve çok bulutlu.
Trabzon: 12°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur.
Rize: 12°C, kuvvetli yağmur ve sağanak.
Artvin: 3°C, kuvvetli yer yer yoğun kar yağışlı.
Amasya: 4°C, parçalı ve çok bulutlu.
Tokat: 1°C, parçalı ve çok bulutlu.

Doğu Anadolu: Yoğun kar ve don riski

Bölgenin doğusunda kar yağışı beklenirken, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisle birlikte buzlanma ve don etkili olacak.
Erzurum: -4°C, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı.
Kars: -1°C, aralıklı kar yağışlı.
Van: 2°C, aralıklı kar yağışlı.
Malatya: 2°C, parçalı bulutlu.
Elazığ: 3°C, parçalı ve az bulutlu.
Ardahan: -2°C, yoğun kar yağışlı.

Güneydoğu Anadolu: Karla karışık yağmur

Güneydoğu Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Siirt ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur görülecek.
Diyarbakır: 9°C, parçalı ve çok bulutlu.
Şanlıurfa: 11°C, parçalı ve az bulutlu.
Gaziantep: 10°C, parçalı ve az bulutlu.
Siirt: 6°C, çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu.
Şırnak: 4°C, sabah saatlerinde karla karışık yağmur.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
SON DEPREMLER
AFAD duyurdu: Bitlis'te sabah saatlerinde korkutan deprem
07:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала