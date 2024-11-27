https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/meteorolojiden-sari-kodlu-uyari-cok-kuvvetli-gelecek-diyerek-alarm-verdi-kar-ve-firtinadan-goz-gozu-1090864690.html

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: 'Çok kuvvetli gelecek' diyerek alarm verdi, kar ve fırtınadan göz gözü görmeyecek

Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: 'Çok kuvvetli gelecek' diyerek alarm verdi, kar ve fırtınadan göz gözü görmeyecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 27 Kasım 2024 tarihli hava durumu raporuna göre, Ağrı, Rize, Ardahan, Artvin, Van ve Iğdır için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. Bu... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T07:36+0300

2024-11-27T07:36+0300

2024-11-27T07:40+0300

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Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç ve kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Ardahan ve Artvin çevrelerinde de yer yer yoğun kar yağışı olabileceği bildirildi.Sarı kodlu uyarı: Kar ve don tehlikesiMeteoroloji, Ağrı, Ardahan, Artvin, Iğdır, Rize ve Van için 'sarı kodlu' uyarıda bulunarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski bulunuyor. Ayrıca, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da fırtına alarmıDoğu Karadeniz’in doğusunda, batı ve güneybatıdan esen rüzgârın yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Batı Karadeniz’de ise rüzgâr 50-70 km/sa hızında etkili olacak. Denizciler ve kıyı şeridinde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.Hava sıcaklıkları nasıl olacak?Batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı belirtilirken, Doğu Anadolu’nun doğusunda 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar düşük seyrederken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.Meteoroloji’den UyarılarBugün hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi: Pus ve sis etkili olacakMarmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Ege Bölgesi: Açık ve az bulutluEge Bölgesi’nde genellikle az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don olayı görülebilir.Akdeniz Bölgesi: Hava sakinAkdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin yüksek kesimlerinde pus, sis, buzlanma ve don olayı görülebilir.İç Anadolu Bölgesi: Pus ve buzlanma bekleniyorBölgenin genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim. Sabah ve gece saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don riski yüksek.Batı Karadeniz: Gece sağanak yağmurBatı Karadeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili. Gece saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde sağanak yağmur görülebilir.Orta ve Doğu Karadeniz: Yoğun kar ve yağmurDoğu Karadeniz’in kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Rize ve Artvin çevresinde yağışlar kuvvetli olacak.Doğu Anadolu: Yoğun kar ve don riskiBölgenin doğusunda kar yağışı beklenirken, sabah ve gece saatlerinde pus ve sisle birlikte buzlanma ve don etkili olacak.Güneydoğu Anadolu: Karla karışık yağmurGüneydoğu Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Siirt ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur görülecek.

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