https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/islam-memisten-dolari-olanlara-uyari-turkiye-genelinde-bankalar-ve-doviz-bufeleri-bu-iki-dolari-1090872528.html
İslam Memiş'ten doları olanlara uyarı: 'Türkiye genelinde bankalar ve döviz büfeleri bu iki doları bozmuyor'
İslam Memiş'ten doları olanlara uyarı: 'Türkiye genelinde bankalar ve döviz büfeleri bu iki doları bozmuyor'
Sputnik Türkiye
Yurt dışında basılan sahte 50 dolarlık banknotların Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edildi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T10:30+0300
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Yurt dışında basılan sahte 50 dolarlık banknotların Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddiaları üzerine piyasa uzmanı İslam Memiş elinde 50 ve 100 dolar olan yatırımcıyı uyardı. Memiş, "Sektörde beyaz dolar olarak bilinen eski basım 100 dolar ile yeni basım 50 dolarların orijinale çok yakın sahteleri piyasada. Türkiye genelinde bankalar ve döviz büfeleri bu iki doları güvenlik ve tedbir amaçlı kabul etmiyor ve bozmuyorlar" dedi.Piyasada sahte dolar mı var?Piyasa uzmanı İslam Memiş, dünya genelinde sahte dolarların piyasaya sürüldüğünü söyledi ve "Son 1 ayda kalpazanlar dünya geneline sahte dolar soktu. Kalpazanların bastıkları dolarlar o kadar kaliteli ki, para sayma makinelerinden geçiyor. O sahte dolarlardan Türkiye'ye soktular. Eski basım 100 dolar ile yeni basım 50 dolar." dedi.'Geçici olarak almıyoruz' diyorlarGüvenlik amaçlı bu dolarların bozdurulmadığına dikkat çeken Memiş, "Sektörde beyaz dolar olarak bilinen eski basım 100 dolar ile yeni basım 50 dolarların orijinale çok yakın sahteleri piyasada. Türkiye genelinde bankalar ve döviz büfeleri bu iki doları güvenlik ve tedbir amaçlı kabul etmiyor ve bozmuyorlar. Evet yanlış okumadınız, bu iki dolar cebinizde ise yarın bozduramayabilirsiniz. Vatandaş döviz büfelerine bozdurmaya gidiyor "Geçici olarak almıyoruz" diyorlar. Çünkü aldıklarını banka kabul etmiyor. Haliyle onlar da bozmuyor." ifadelerini kullandı.Sahte dolar nasıl ayırt edilir?TV100'e konuşan İslam Memiş, sahte doların nasıl ayırt edileceğine dair ise şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/piyasada-sahte-50-dolar-operasyonu-bazi-bankalar-ve-doviz-burolari-alimlari-durdurdu-1090805554.html
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sahte dolar, eski basım 100 dolar, yeni basım 50 dolar, dolar türkiye, sahte dolar türkiye, sahte dolar nasıl anlaşılır, islam memiş sahte dolar, islam memiş, sahte dolar nasıl anlaşılır
sahte dolar, eski basım 100 dolar, yeni basım 50 dolar, dolar türkiye, sahte dolar türkiye, sahte dolar nasıl anlaşılır, islam memiş sahte dolar, islam memiş, sahte dolar nasıl anlaşılır
İslam Memiş'ten doları olanlara uyarı: 'Türkiye genelinde bankalar ve döviz büfeleri bu iki doları bozmuyor'
10:30 27.11.2024 (güncellendi: 10:33 27.11.2024)
Yurt dışında basılan sahte 50 dolarlık banknotların Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edildi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, elinde dolar bulunan yatırımcıyı uyardı.
Yurt dışında basılan sahte 50 dolarlık banknotların Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddiaları üzerine piyasa uzmanı İslam Memiş elinde 50 ve 100 dolar olan yatırımcıyı uyardı. Memiş, "Sektörde beyaz dolar olarak bilinen eski basım 100 dolar ile yeni basım 50 dolarların orijinale çok yakın sahteleri piyasada. Türkiye genelinde bankalar ve döviz büfeleri bu iki doları güvenlik ve tedbir amaçlı kabul etmiyor ve bozmuyorlar" dedi.
Piyasada sahte dolar mı var?
Piyasa uzmanı İslam Memiş, dünya genelinde sahte dolarların piyasaya sürüldüğünü söyledi ve "Son 1 ayda kalpazanlar dünya geneline sahte dolar soktu. Kalpazanların bastıkları dolarlar o kadar kaliteli ki, para sayma makinelerinden geçiyor. O sahte dolarlardan Türkiye'ye soktular. Eski basım 100 dolar ile yeni basım 50 dolar." dedi.
'Geçici olarak almıyoruz' diyorlar
Güvenlik amaçlı bu dolarların bozdurulmadığına dikkat çeken Memiş, "Sektörde beyaz dolar olarak bilinen eski basım 100 dolar ile yeni basım 50 dolarların orijinale çok yakın sahteleri piyasada. Türkiye genelinde bankalar ve döviz büfeleri bu iki doları güvenlik ve tedbir amaçlı kabul etmiyor ve bozmuyorlar. Evet yanlış okumadınız, bu iki dolar cebinizde ise yarın bozduramayabilirsiniz. Vatandaş döviz büfelerine bozdurmaya gidiyor "Geçici olarak almıyoruz" diyorlar. Çünkü aldıklarını banka kabul etmiyor. Haliyle onlar da bozmuyor." ifadelerini kullandı.
Sahte dolar nasıl ayırt edilir?
TV100'e konuşan İslam Memiş, sahte doların nasıl ayırt edileceğine dair ise şunları söyledi:
''Dolandırıcıların yaptığı paralar, para sayma makinelerinden de geçiyor. Bu açık ile ilgili artık güncelleme yapılan, sahte paraya duyarlı cihazlar kullanılmalı. Vatandaşlar kesinlikle dövizle ticaret yapmasın. Bir vatandaşın bu paraları gözüyle ayırt etmesi imkansız. Ben bu işi 25 yıldır yapıyorum, 100'lük destenin içine koy ben bile anlamam.''