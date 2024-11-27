https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/peskov-gazetecilerimizin-calismasina-izin-verilmiyor-diyerek-konustu-avrupada-ifade-ozgurlugu-boyle-1090903580.html

Peskov, 'Gazetecilerimizin çalışmasına izin verilmiyor' diyerek konuştu: 'Avrupa'da ifade özgürlüğü böyle bir şey işte'

Peskov, 'Gazetecilerimizin çalışmasına izin verilmiyor' diyerek konuştu: 'Avrupa'da ifade özgürlüğü böyle bir şey işte'

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Batı'da Rus gazetecilere yönelik yapılan tacizlere karşı, Rusya'nın elinden gelen en iyi yanıtı vereceğini belirtti. 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T23:40+0300

2024-11-27T23:40+0300

2024-11-27T23:43+0300

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dmitriy peskov

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gazetecilik

mariya zaharova

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konudaki durumu değerlendirirken, "Maalesef karşı karşıya olduğumuz gerçek bu, elbette buna en iyi nasıl yanıt vereceğimizi düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.Önceden Channel One sunucusu Valeriya Korableva, canlı yayında Alman yetkililerin Channel One'nin Berlin bürosunu kapattığını, kanalın muhabir ve kameramanının aralık ayının ilk yarısında ülkeyi terk etmek zorunda kalacağını duyurmuştu.'Avrupa'da ifade özgürlüğü böyle bir şey işte'Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christian Wagner, daha sonra yaptığı açıklamada Almanya'nın Channel One'nin bürosunu kapatmak için herhangi bir önlem almadığını ve akredite Rus gazetecilerin Almanya'da çalışmaya devam edebileceğini ancak vize prosedürlerinin devlet düzeyinde bir sorun olabileceğini belirtmişti.Peskov, Batı'daki Rus gazetecilerin ifade özgürlüğünden mahrum kaldığını vurgulayarak, "Rus yayıncıların yayın yapmasına izin vermiyorlar. Gazetecilerimizin çalışmasına izin verilmiyor, akreditasyonlarının uzatılması engelleniyor. Avrupa'da ifade özgürlüğü böyle bir şey işte" dedi.Ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Birinci Kanalı'nın Almanya'daki ofisinin kapatılmasını ifade özgürlüğü mücadelesi adı altında bir sansür eylemi olarak yorumlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/lavrov-sabrimiz-surekli-sinanirsa-tukenebilir-1090901534.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, almanya, gazetecilik, mariya zaharova