https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/lavrov-sabrimiz-surekli-sinanirsa-tukenebilir-1090901534.html

Lavrov: Sabrımız sürekli sınanırsa tükenebilir

Lavrov: Sabrımız sürekli sınanırsa tükenebilir

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’in uzun menzilli füzelerle Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılarla Rusya’nın sabrının sınırlarını zorlamaya... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

sergey lavrov

rossiya 1

ukrayna ordusu

kiev

atacms

uzun menzilli füze

saldırı

sabır

atasözü

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Rus devlet kanalı Rossiya 1 televizyonuna Ukrayna ordusunun ATACMS dahil uzun menzilli füzelerle Rusya'nın derinliklerine yaptığı saldırıları değerlendiren Lavrov, sürekli test edilen sabrın tükenebileceğini söyledi.Lavrov, “Birçok atasözümüz var... Yedi kere ölç, bir kere kes. Tanrı tahammül etti, bize de tahammüllü olmayı emretti. Sabretnek gereklidir, ancak sürekli test edildiğinde tükenebilir. Batılı yetkililerin bu durumla ilgili akıllarında tutmaları gereken başka bir Rus atasözü de Rus erkeğinin koşum bağlamasının uzun zaman aldığıdır” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'nın 19 Kasım'da Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri ABD'nin ATACMS füzeleri ve İngiltere'nin uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle vurduğunu belirtmişti. Bu durum sonrası Rusya, 21 Kasım'da Dnepropetrovsk'taki bulunan Ukrayna askeri-sanayi tesisine yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirmiş ve füze ekipmanı üreten büyük sanayi kompleksini hedef almıştı. Operasyon kapsamında, Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik'in nükleer olmayan hipersonik konfigürasyonda bir balistik füze ile test edildiği duyurulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ryabkov-rusya-oresnik-fuzesiyle-batiya-net-bir-mesaj-gonderdi-1090891623.html

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sergey lavrov, rossiya 1, ukrayna ordusu, kiev, atacms, uzun menzilli füze, saldırı, sabır, atasözü, storm shadow, oreşnik , vladimir putin