https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/pep-guardiola-yuzundeki-ciziklerin-nedenini-acikladi-1090879934.html
Pep Guardiola yüzündeki çiziklerin nedenini açıkladı
Pep Guardiola yüzündeki çiziklerin nedenini açıkladı
Sputnik Türkiye
Manchester City'nin Feyenoord'la oynadığı maçta Pep Guardiola'nın yüzündeki kesikler dikkat çekti. Guardiola maçın ardından bu konuya açıklık getirdi. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T12:00+0300
2024-11-27T12:00+0300
2024-11-27T12:01+0300
spor
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Manchester City'nin Feyenoord'la oynadığı maçta Pep Guardiola'nın yüzündeki kesikler dikkat çekti. Guardiola çizikleri kendisinin tırnaklarıyla yaptığını belirtti.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Feyenoord'la 3-3 berabere kaldı. Tüm kulvarlar dahil edildiğinde son altı maçını kazanamayan Manchester City, Premier Lig'in ardından Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir kayıp yaşadı. Ligde zirvenin 11 puan gerisine düşen Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu beraberlikle puanını sekize yükseltti.'Kendime zarar vermek istedim'Bir gazetecinin "Konunun dışına çıkıyorum ama yüzünüzde çiziklerle var sebebi nedir?" sorusunu Guardiola "Parmağımla, evet tırnağımla. Kendime zarar vermek istedim, evet" diyerek yanıtladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/besiktasta-bir-ayrilik-daha-istifasini-kulube-iletti-1090870765.html
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pep guardiola, pep guardiola yüzündeki çizgiler, pep guardiola'nın yüzüne ne oldu, guardiola'nın yüzüne ne oldu
pep guardiola, pep guardiola yüzündeki çizgiler, pep guardiola'nın yüzüne ne oldu, guardiola'nın yüzüne ne oldu
Pep Guardiola yüzündeki çiziklerin nedenini açıkladı
12:00 27.11.2024 (güncellendi: 12:01 27.11.2024)
Manchester City'nin Feyenoord'la oynadığı maçta Pep Guardiola'nın yüzündeki kesikler dikkat çekti. Guardiola maçın ardından bu konuya açıklık getirdi.
Manchester City'nin Feyenoord'la oynadığı maçta Pep Guardiola'nın yüzündeki kesikler dikkat çekti. Guardiola çizikleri kendisinin tırnaklarıyla yaptığını belirtti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Feyenoord'la 3-3 berabere kaldı. Tüm kulvarlar dahil edildiğinde son altı maçını kazanamayan Manchester City, Premier Lig'in ardından Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir kayıp yaşadı. Ligde zirvenin 11 puan gerisine düşen Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu beraberlikle puanını sekize yükseltti.
'Kendime zarar vermek istedim'
Bir gazetecinin "Konunun dışına çıkıyorum ama yüzünüzde çiziklerle var sebebi nedir?" sorusunu Guardiola "Parmağımla, evet tırnağımla. Kendime zarar vermek istedim, evet" diyerek yanıtladı.