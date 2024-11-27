https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/besiktasta-bir-ayrilik-daha-istifasini-kulube-iletti-1090870765.html
Beşiktaş'ta bir ayrılık haberi daha: İstifasını kulübe iletti
Beşiktaş'ta bir ayrılık haberi daha: İstifasını kulübe iletti
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın ardından bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Onur Göçmez'in istifa dilekçesini yazılı olarak... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T09:58+0300
2024-11-27T09:58+0300
2024-11-27T10:15+0300
spor
beşiktaş
son dakika
istifa
samet aybaba
onur göçmez
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Beşiktaş Kulübü asbaşkanı Onur Göçmez'in istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdiği belirtildi.Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yollar ayrılmıştıBeşiktaş Kulübü, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ahmet-cakardan-ve-erman-toroglundan-turk-futbolunu-sarsan-iddia-hakemler-mafya-baskisiyla-maclari-1090866448.html
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beşiktaş istifa, beşiktaş samet aybaba, amet aybaba, beşiktaş onur göçmez
beşiktaş istifa, beşiktaş samet aybaba, amet aybaba, beşiktaş onur göçmez
Beşiktaş'ta bir ayrılık haberi daha: İstifasını kulübe iletti
09:58 27.11.2024 (güncellendi: 10:15 27.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın ardından bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Onur Göçmez'in istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdiği belirtildi.
Beşiktaş Kulübü asbaşkanı Onur Göçmez'in istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdiği belirtildi.
Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yollar ayrılmıştı
Beşiktaş Kulübü, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."