https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/besiktasta-bir-ayrilik-daha-istifasini-kulube-iletti-1090870765.html

Beşiktaş'ta bir ayrılık haberi daha: İstifasını kulübe iletti

Beşiktaş'ta bir ayrılık haberi daha: İstifasını kulübe iletti

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın ardından bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Onur Göçmez'in istifa dilekçesini yazılı olarak... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T09:58+0300

2024-11-27T09:58+0300

2024-11-27T10:15+0300

spor

beşiktaş

son dakika

istifa

samet aybaba

onur göçmez

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Beşiktaş Kulübü asbaşkanı Onur Göçmez'in istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdiği belirtildi.Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yollar ayrılmıştıBeşiktaş Kulübü, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ahmet-cakardan-ve-erman-toroglundan-turk-futbolunu-sarsan-iddia-hakemler-mafya-baskisiyla-maclari-1090866448.html

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