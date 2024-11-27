https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/oscar-odullu-milyonerin-devam-filmi-geliyor-1090891777.html
Oscar ödüllü Milyoner'in devam filmi geliyor
Oscar ödüllü Milyoner'in devam filmi geliyor
Sputnik Türkiye
2008'de vizyona girmesiyle gişe rekorları kıran Milyoner filminin devam filmi geliyor. Yeni kurulan bir yapım şirketi Bridge7'ın, asıl adıyla 'Milyoner'... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T16:23+0300
2024-11-27T16:23+0300
2024-11-27T16:23+0300
yaşam
oscar ödülü
oscar ödülleri
milyoner
slumdog millionaire
kim milyoner olmak ister
ingiliz film ve televizyon sanatları akademisi (bafta)
altın küre ödülleri
dev patel
mumbai
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/1e/1068959350_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2b1466dba0443fc2da29d5d0f625913d.jpg
Oscar ödüllü Milyoner (Slumdog Millionaire) filminin devam filmi çekilecek. Eski Netflix yöneticisi Swati Shetty ve Grant Kessman tarafından kurulan bir yapım şirketi olan Bridge7, Milyoner filminin devam filmini ve TV haklarını satın aldı. Deadline'ın haberine göre, ikilinin yakın zamanda kurduğu yapım şirketi tarafından çekilecek olan ilk film olduğu açıklandı.2008 yapımı filmde başrolü oynayan Dev Patel ve Freida Pinto'nun veya orijinal oyuncu kadrosunun ikinci film için geri dönüp dönmeyeceklerinin henüz belli olmadığı bildirildi.Dünya çapında gişe rekorları kıran Milyoner filmi 8 Oscar ödülü, 7 BAFTA ve 4 Altın Küre ödülüne layık görüldü. Filmin müziğini yapan A.R. Rahman bestelediği Jai Ho şarkısıyla iki Oscar ödülü aldı.15 milyon dolar bütçeyle çekilen film, dünya çapında 378 milyon doların üzerinde hasılat elde etti.Milyoner filminin konusu nedir?Danny Boyle tarafından yönetilen ve Vikas Swarup'un Q and A kitabından uyarlanan Simon Beaufoy tarafından yazılan Slumdog Millionaire, Mumbai'nin gecekondu mahallelerinde yaşadığı zorluklarla dolu hayatı ona Kim Milyoner Olmak İster türünde bir bilgi yarışması kazanmak için ihtiyaç duyduğu cevapları veren, ilk uzun metrajlı filminde Dev Patel tarafından canlandırılan 18 yaşındaki Jamal'ın hikayesini konu alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/aralik-ayinda-vizyona-girecek-filmler-yerli-ve-yabanci-beklenti-yaratan-filmler-sinemaseverlerle-1090700466.html
mumbai
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/1e/1068959350_67:0:1152:814_1920x0_80_0_0_a3818f0f683b491829a61a2ad2130bb2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milyoner filmi konusu, milyoner filmi gerçek mi, milyoner filmi oyuncuları, slumdog millionaire oyuncuları, slumdog millionaire konusu, slumdog millionaire, kim milyoner olmak ister filmi,
milyoner filmi konusu, milyoner filmi gerçek mi, milyoner filmi oyuncuları, slumdog millionaire oyuncuları, slumdog millionaire konusu, slumdog millionaire, kim milyoner olmak ister filmi,
Oscar ödüllü Milyoner'in devam filmi geliyor
2008'de vizyona girmesiyle gişe rekorları kıran Milyoner filminin devam filmi geliyor. Yeni kurulan bir yapım şirketi Bridge7'ın, asıl adıyla 'Milyoner' (Slumdog Millionaire) filminin devam filmi ve TV uyarlamasının haklarını satın aldığı bildirildi.
Oscar ödüllü Milyoner (Slumdog Millionaire) filminin devam filmi çekilecek. Eski Netflix yöneticisi Swati Shetty ve Grant Kessman tarafından kurulan bir yapım şirketi olan Bridge7, Milyoner filminin devam filmini ve TV haklarını satın aldı.
Deadline'ın haberine göre, ikilinin yakın zamanda kurduğu yapım şirketi tarafından çekilecek olan ilk film olduğu açıklandı.
2008 yapımı filmde başrolü oynayan Dev Patel ve Freida Pinto'nun veya orijinal oyuncu kadrosunun ikinci film için geri dönüp dönmeyeceklerinin henüz belli olmadığı bildirildi.
Dünya çapında gişe rekorları kıran Milyoner filmi 8 Oscar ödülü, 7 BAFTA ve 4 Altın Küre ödülüne layık görüldü. Filmin müziğini yapan A.R. Rahman bestelediği Jai Ho şarkısıyla iki Oscar ödülü aldı.
15 milyon dolar bütçeyle çekilen film, dünya çapında 378 milyon doların üzerinde hasılat elde etti.
Milyoner filminin konusu nedir?
Danny Boyle tarafından yönetilen ve Vikas Swarup'un Q and A kitabından uyarlanan Simon Beaufoy tarafından yazılan Slumdog Millionaire, Mumbai'nin gecekondu mahallelerinde yaşadığı zorluklarla dolu hayatı ona Kim Milyoner Olmak İster türünde bir bilgi yarışması kazanmak için ihtiyaç duyduğu cevapları veren, ilk uzun metrajlı filminde Dev Patel tarafından canlandırılan 18 yaşındaki Jamal'ın hikayesini konu alıyor.