NATO'nun Rusya'ya yönelik 'önleyici saldırı planına' Lavrov'dan tepki
Sergey Lavrov
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NATO'nun Rusya topraklarına saldırı planlarını kamuoyu önünde açıkça ilan etmesi, Moskova'da tepki topladı. Lavrov, İttifak'ın bu adımının nezaketsiz olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus topraklarındaki hedeflere önleyici saldırı düzenleme planından bahseden NATO'nun tüm nezaketi bir kenara ittiğini belirtti.
Moskova'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Kolluk Kuvvetleri ve İstihbarat Servisleri Başkanları Toplantısı'nda konuşan Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer’in Rus topraklarına yüksek hassasiyetli silahlarla önleyici saldırılar düzenlemeyi istişare ettikleri şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.
Lavrov, "NATO Askeri Komite Başkanı, Kuzey Atlantik İttifakı üyelerini koruma, savunma hedeflerinin yerine getirilmesi için Rusya topraklarındaki NATO'ya göre üye ülkelere tehdit oluşturabilecek hedeflere önleyici saldırılar düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Burada yorumlanacak hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Artık tüm nezaket bir kenara itildi ve asıl niyetler kamuoyu önünde dile getiriliyor" dedi.
NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, İttifak ile Rusya arasında silahlı çatışma çıkması halinde Rus topraklarına yüksek hassasiyetli silahlarla önleyici saldırılar düzenlemeyi istişare ettiklerini söylemişti.
Beklemenin değil, Rusya'nın NATO'ya saldırma ihtimaline karşı Rus topraklarındaki fırlatma sistemlerini vurmanın daha akıllıca olacağını savunan Bauer, "Bize saldırmak için kullanılan sistemleri devre dışı bırakacak yüksek hassasiyetli saldırıların bir kombinasyonuna ihtiyaç var ve ilk atışı biz yapmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.
Moskova'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Kolluk Kuvvetleri ve İstihbarat Servisleri Başkanları Toplantısı'nda konuşan Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO Askeri Komite Başkanı Bauer’in Rus topraklarına yüksek hassasiyetli silahlarla önleyici saldırılar düzenlemeyi istişare ettikleri şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.
Lavrov, "NATO Askeri Komite Başkanı, Kuzey Atlantik İttifakı üyelerini koruma, savunma hedeflerinin yerine getirilmesi için Rusya topraklarındaki NATO'ya göre üye ülkelere tehdit oluşturabilecek hedeflere önleyici saldırılar düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Burada yorumlanacak hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Artık tüm nezaket bir kenara itildi ve asıl niyetler kamuoyu önünde dile getiriliyor" dedi.
NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, İttifak ile Rusya arasında silahlı çatışma çıkması halinde Rus topraklarına yüksek hassasiyetli silahlarla önleyici saldırılar düzenlemeyi istişare ettiklerini söylemişti.
Beklemenin değil, Rusya'nın NATO'ya saldırma ihtimaline karşı Rus topraklarındaki fırlatma sistemlerini vurmanın daha akıllıca olacağını savunan Bauer, "Bize saldırmak için kullanılan sistemleri devre dışı bırakacak yüksek hassasiyetli saldırıların bir kombinasyonuna ihtiyaç var ve ilk atışı biz yapmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.