https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/milli-egitim-bakani-tekin-kres-tartismalariyla-ilgili-konustu-gonderilen-yazi-cok-acik-ve-net-1090883652.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin, kreş tartışmalarıyla ilgili konuştu: 'Gönderilen yazı çok açık ve net'

Milli Eğitim Bakanı Tekin, kreş tartışmalarıyla ilgili konuştu: 'Gönderilen yazı çok açık ve net'

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kreş tartışmalarıyla ilgili olarak konuştu. Tekin gönderilen yazının çok açık ve net olduğunu belirtirken, yazının kreşlerle... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T13:39+0300

2024-11-27T13:39+0300

2024-11-27T13:39+0300

türkiye

özgür özel

chp

türkçe

milli eğitim bakanlığı

yusuf tekin

anaokulu

kreş

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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Türkiye'nin en çok konuştuğu konular arasına giren 'kreş tartışmalarıyla' ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil" açıklaması yaptı. İmamoğlu'na 'Türkçe kursu' tavsiyesinde bulunduTekin CHP ile yaşanan kreş tartışmasına ilişkin İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, Türkçe okuduğunu "anlama yetisi" olmadığını savundu. Tekin, İmamoğlu'na Türkçe kursu alması tavsiyesinde bulunarak, "Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki, hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Anladığım kadarıyla İmamoğlu'nun yönetim tarzı. Takdir kendisinindir. Biz hukuk devletinin prensiplerine göre yaşıyoruz. Hukuk devletinin gerektirdiği şeyleri de yapıyoruz." dedi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tartışmaya girme biçimini çok tuhaf bulduğunu dile getiren Tekin, şunları kaydetti:Tekin, Özel'in parti içerisinde kendisine yönelik eleştirileri değerlendirmesi gerektiğini, CHP'li vekillerin kendisine yaptığı manipülasyonları fark etmesi gerektiğini savundu.'Dem ve CHP'li belediyelerin anaokulu faaliyeti yürütme yetkisi yok'Gündemdeki kreş tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, şunları söyledi:"Kreşlerle ilgili gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş açma hakkı olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını söylüyoruz o yazıda. Dolayısıyla yazımız kreşlerle ilgili değil. CHP'nin açtığı dava neticesinde Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın bizim tarafımızdan uygulandığını ve kendilerine hatırlatıldığını söylüyoruz. Tartışma bundan ibaret."Bir gazetecinin, "Bazı belediye kreşlerinde eşcinselliği özendirecek eğitimler veriliyor şeklinde basına yansıdı" ifadeleri üzerine Tekin, "Bakanlıktan öyle bir açıklama yapılmadı. Bakanlık bu denetlemeyi yapar, yaptıktan sonra gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşırız. Şunun altını çizerek söylüyorum. Gerek DEM'li belediyelerin, gerekse CHP'li belediyelerin anaokulu çatısı altında, anaokulu faaliyetleri kapsamında yürütülmesi gereken işleri yürütmeye yetkileri yok. Bu tür faaliyetleri yapıyorlarsa da biz onları denetlemiyoruz, ne tür bir eğitim verildiğini bilmediğimizi söyledik. Denetleyemediğimiz için bilmiyoruz. Bizim açıklamamız bu." yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/chpli-gunaydin-duyurdu-bakanliktan-belediyelere-kres-talimati-1090793739.html

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özgür özel, chp, türkçe, milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, anaokulu, kreş, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu