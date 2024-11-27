MHP Genel Sekreteri Büyükataman: CHP'nin, Cumhuriyet'i kuran CHP ile bir alakası kalmamıştır

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin, 'Özgür Bey, rejimi, yani Cumhuriyet'i değiştirmeyi nasıl başaracaksın? Darbeyle mi yol alacaksın? İsyan mı çıkaracaksın? Dış güçlerden yardım mı dileneceksin? Söyle bize, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101 yıllık rejimini nasıl ve hangi yürekle tasfiye edeceksin?' sözleri karşısında çark etmiş, 'Cumhuriyet'in kurucu partisiyiz' söyleminin arkasına saklanmıştır. Oysa bugün altı okunu Kandil'in kapısında unutan CHP'nin, Cumhuriyet'i kuran CHP ile bir alakası kalmamıştır.