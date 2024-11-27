https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/mhp-eski-milletvekili-tumgeneral-kamil-erdal-sipahinin-intihara-kalkistigi-iddia-edildi-durumu-1090875668.html
MHP eski milletvekili Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi'nin intihara kalkıştığı iddia edildi: Durumu ciddi
MHP eski milletvekili Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi'nin intihara kalkıştığı iddia edildi: Durumu ciddi
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MHP İzmir eski milletvekili olan ve daha sonra İYİ Parti'ye katılan emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi'nin intihara kalkıştığı iddia edildi. Hastaneye... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
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23. dönem MHP İzmir Milletvekili olan ve daha sonra İYİ Parti'ye katılan emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi'nin intihara kalkıştığı iddia edildi. Hastanede tedavi altına alınan eski vekil Sipahi'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Yakınları ulaşamayınca polise haber verdilerEski milletvekili Sipahi'den bir süredir haber alamayan yakınları polise haber verdi. Bunun üzerine polis ekipleri Karşıyaka'daki eve gittiklerinde kapıyı kimse açmadı. Bunun üzerine çilingirle kapı açıldığında Sipahi evinde hareketsiz olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sipahi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk tespitlere göre Sipahi'nin çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edildi. Tedavi altına alınan eski milletvekilinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
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MHP eski milletvekili Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi'nin intihara kalkıştığı iddia edildi: Durumu ciddi
11:15 27.11.2024 (güncellendi: 11:35 27.11.2024)
MHP İzmir eski milletvekili olan ve daha sonra İYİ Parti'ye katılan emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi'nin intihara kalkıştığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan eski vekilin sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
23. dönem MHP İzmir Milletvekili olan ve daha sonra İYİ Parti'ye katılan emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi'nin intihara kalkıştığı iddia edildi. Hastanede tedavi altına alınan eski vekil Sipahi'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Yakınları ulaşamayınca polise haber verdiler
Eski milletvekili Sipahi'den bir süredir haber alamayan yakınları polise haber verdi. Bunun üzerine polis ekipleri Karşıyaka'daki eve gittiklerinde kapıyı kimse açmadı. Bunun üzerine çilingirle kapı açıldığında Sipahi evinde hareketsiz olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sipahi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk tespitlere göre Sipahi'nin çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edildi. Tedavi altına alınan eski milletvekilinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.