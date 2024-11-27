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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/lubnan-ordusu-ateskes-sonrasi-halki-uyardi-israil-cekilmeden-evinize-donmeyin-1090867059.html
Lübnan ordusu ateşkes sonrası halkı uyardı: İsrail çekilmeden evinize dönmeyin
Lübnan ordusu ateşkes sonrası halkı uyardı: İsrail çekilmeden evinize dönmeyin
Sputnik Türkiye
Lübnan ordusu dün akşamki ateşkes sonrası evini terk eden halka yaptığı uyarıda, anlaşmanın kurallarına uygun olarak eve dönmeden önce İsrail ordusunun geri... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T09:08+0300
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israil- filistin çatışması
ortadoğu
israil
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unifil
israil başbakanlık ofisi
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
ateşkes
ateşkes anlaşması
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İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ateşkesin 27 Kasım sabahı yerel saatle 04.00'te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade etmişti. Son yapılan açıklamada saat 05.00 itibarıyla İsrail ve Lübnan arasında ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi.Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle açıklama yapan Lübnan ordusu, İsrail'in saldırılarından dolayı evinden ayrılmak zorunda kalan halkı uyardı. Ordu, açıklamasında şunları belirtti:"Ateşkes yürürlüğe girdiğinde, ordu Lübnan hükümetinin emrettiği şekilde güneydeki konuşlanmasını tamamlamak ve 1701 sayılı Karar çerçevesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon içinde görevlerini yerine getirmek için gerekli önlemleri alıyor."Patlamamış mühimmatlara dikkatLübnanlıları İsrail güçlerinin girdiği cephedeki köy ve kasabalara dönmeden önce ateşkes anlaşmasına uygun olarak İsrail birliklerinin geri çekilmelerini beklemeye çağıran ordu, talimatlara kesinli uyulması gerektiğini vurguladı. Lübnan ordusu, halkı ayrıca geride bırakılmış olma ihtimali olan patlamamış mühimmat ve şüpheli nesneler konusunda dikkatli olunması konusunda uyardı. Öte yandan, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesini takiben Lübnan'ın güney bölgelerinin sakinlerinin evlerine dönmeye başladığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/israil-lubnan-ateskes-anlasmasi-onaylandi-anlasma-neleri-iceriyor-1090863559.html
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ortadoğu, israil, lübnan, unifil, israil başbakanlık ofisi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ateşkes, ateşkes anlaşması
ortadoğu, israil, lübnan, unifil, israil başbakanlık ofisi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ateşkes, ateşkes anlaşması

Lübnan ordusu ateşkes sonrası halkı uyardı: İsrail çekilmeden evinize dönmeyin

09:08 27.11.2024 (güncellendi: 09:30 27.11.2024)
© FotoğrafLübnan ordusu, ülkeyi savunmaya hazır olduklarını açıkladı
Lübnan ordusu, ülkeyi savunmaya hazır olduklarını açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© Fotoğraf
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Lübnan ordusu dün akşamki ateşkes sonrası evini terk eden halka yaptığı uyarıda, anlaşmanın kurallarına uygun olarak eve dönmeden önce İsrail ordusunun geri çekilmesinin beklenmesini duyurdu. Öte yandan ateşkesin yürürlüğe girmesinden saatler sonra eve dönen halk görüntülendi.
İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ateşkesin 27 Kasım sabahı yerel saatle 04.00'te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade etmişti. Son yapılan açıklamada saat 05.00 itibarıyla İsrail ve Lübnan arasında ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi.
Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle açıklama yapan Lübnan ordusu, İsrail'in saldırılarından dolayı evinden ayrılmak zorunda kalan halkı uyardı. Ordu, açıklamasında şunları belirtti:
"Ateşkes yürürlüğe girdiğinde, ordu Lübnan hükümetinin emrettiği şekilde güneydeki konuşlanmasını tamamlamak ve 1701 sayılı Karar çerçevesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon içinde görevlerini yerine getirmek için gerekli önlemleri alıyor."

Patlamamış mühimmatlara dikkat

Lübnanlıları İsrail güçlerinin girdiği cephedeki köy ve kasabalara dönmeden önce ateşkes anlaşmasına uygun olarak İsrail birliklerinin geri çekilmelerini beklemeye çağıran ordu, talimatlara kesinli uyulması gerektiğini vurguladı. Lübnan ordusu, halkı ayrıca geride bırakılmış olma ihtimali olan patlamamış mühimmat ve şüpheli nesneler konusunda dikkatli olunması konusunda uyardı.
© SputnikLübnan halkının dönüşü başladı
Lübnan ordusu ateşkes sonrası halkı uyardı: İsrail çekilmeden evinize dönmeyin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
Lübnan halkının dönüşü başladı
© Sputnik
Öte yandan, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesini takiben Lübnan'ın güney bölgelerinin sakinlerinin evlerine dönmeye başladığı görüldü.
An Israeli left-wing activist holds an Israeli flag next to a Lebanese flag during a rally by the group supporting the Saudi Peace Initiative outside the Prime Minister's residence in Jerusalem, Wednesday, March 28, 2007. Arab leaders opened a summit Wednesday to revive a plan for peace with Israel, with U.S. allies trying to enlist other Arabs in efforts to win Israeli and Western acceptance of the deal. The initiative, first launched by the Arab summit in 2002, offers Israel recognition and permanent peace with all Arab countries in return for Israeli withdrawal from lands captured in the 1967 Mideast war.(AP Photo/Kevin Frayer) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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İsrail-Lübnan ateşkes anlaşması onaylandı: Anlaşma neleri içeriyor?
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