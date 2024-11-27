https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/lubnan-ordusu-ateskes-sonrasi-halki-uyardi-israil-cekilmeden-evinize-donmeyin-1090867059.html

Lübnan ordusu ateşkes sonrası halkı uyardı: İsrail çekilmeden evinize dönmeyin

Lübnan ordusu ateşkes sonrası halkı uyardı: İsrail çekilmeden evinize dönmeyin

Sputnik Türkiye

Lübnan ordusu dün akşamki ateşkes sonrası evini terk eden halka yaptığı uyarıda, anlaşmanın kurallarına uygun olarak eve dönmeden önce İsrail ordusunun geri... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T09:08+0300

2024-11-27T09:08+0300

2024-11-27T09:30+0300

israil- filistin çatışması

ortadoğu

israil

lübnan

unifil

israil başbakanlık ofisi

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

ateşkes

ateşkes anlaşması

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İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ateşkesin 27 Kasım sabahı yerel saatle 04.00'te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade etmişti. Son yapılan açıklamada saat 05.00 itibarıyla İsrail ve Lübnan arasında ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi.Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle açıklama yapan Lübnan ordusu, İsrail'in saldırılarından dolayı evinden ayrılmak zorunda kalan halkı uyardı. Ordu, açıklamasında şunları belirtti:"Ateşkes yürürlüğe girdiğinde, ordu Lübnan hükümetinin emrettiği şekilde güneydeki konuşlanmasını tamamlamak ve 1701 sayılı Karar çerçevesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon içinde görevlerini yerine getirmek için gerekli önlemleri alıyor."Patlamamış mühimmatlara dikkatLübnanlıları İsrail güçlerinin girdiği cephedeki köy ve kasabalara dönmeden önce ateşkes anlaşmasına uygun olarak İsrail birliklerinin geri çekilmelerini beklemeye çağıran ordu, talimatlara kesinli uyulması gerektiğini vurguladı. Lübnan ordusu, halkı ayrıca geride bırakılmış olma ihtimali olan patlamamış mühimmat ve şüpheli nesneler konusunda dikkatli olunması konusunda uyardı. Öte yandan, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesini takiben Lübnan'ın güney bölgelerinin sakinlerinin evlerine dönmeye başladığı görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/israil-lubnan-ateskes-anlasmasi-onaylandi-anlasma-neleri-iceriyor-1090863559.html

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ortadoğu, israil, lübnan, unifil, israil başbakanlık ofisi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, ateşkes, ateşkes anlaşması