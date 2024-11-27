https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/lionel-messinin-eski-takim-arkadasi-yeni-hocasi-oldu-1090862185.html
Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni hocası oldu
Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni hocası oldu
Sputnik Türkiye
Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Inter Miami'de teknik direktörlük görevine Javier Mascherano'nun getirildiği açıklandı. Barcelona Futbol Kulübü ve... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T00:47+0300
2024-11-27T00:47+0300
2024-11-27T00:47+0300
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ABD futbol liginde mücadele eden Inter Miami, Javier Mascherano'nun teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.MLS ekiplerinde Inter Miami teknik direktörlük görevine Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı Javier Mascherano'nun getirildiğini duyurdu. Arjantin Milli Takımı ve Barcelona'da beraber forma giyen ikili çok sayıda başarıya imza atmıştı. Inter Miami Kulübü'nden yapılan açıklamada 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.Futbolculuk kariyerinde Barcelona'da pek çok kupa kazanan Javier Mascherano, Arjantin Milli Takım'ında 147 kez forma giyme şansı yakalamıştı. Son olarak ise Arjantin U20 Takımı teknik direktörü olarak çalışmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/futbol-tarihinde-bir-ilk-messi-cam-ile-canli-yayin-yapilacak-1089534779.html
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messi, lionel messi, inter miami, abd, futbol, barcelona, barcelona kulübü, barcelona futbol takımı, barcelona futbol kulübü (fcb), teknik direktör
messi, lionel messi, inter miami, abd, futbol, barcelona, barcelona kulübü, barcelona futbol takımı, barcelona futbol kulübü (fcb), teknik direktör
Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni hocası oldu
Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Inter Miami'de teknik direktörlük görevine Javier Mascherano'nun getirildiği açıklandı. Barcelona Futbol Kulübü ve Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi ile Mascerano takım arkadaşı olmuştu. Çok sayıda maça çıkarak galibiyetler alan ikilinin yollarının tekrar kesiştiği ifade edildi.
ABD futbol liginde mücadele eden Inter Miami, Javier Mascherano'nun teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.
MLS ekiplerinde Inter Miami teknik direktörlük görevine Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı Javier Mascherano'nun getirildiğini duyurdu. Arjantin Milli Takımı ve Barcelona'da beraber forma giyen ikili çok sayıda başarıya imza atmıştı. Inter Miami Kulübü'nden yapılan açıklamada 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbolculuk kariyerinde Barcelona'da pek çok kupa kazanan Javier Mascherano, Arjantin Milli Takım'ında 147 kez forma giyme şansı yakalamıştı. Son olarak ise Arjantin U20 Takımı teknik direktörü olarak çalışmıştı.