https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/lionel-messinin-eski-takim-arkadasi-yeni-hocasi-oldu-1090862185.html

Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni hocası oldu

Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni hocası oldu

Sputnik Türkiye

Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Inter Miami'de teknik direktörlük görevine Javier Mascherano'nun getirildiği açıklandı. Barcelona Futbol Kulübü ve... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T00:47+0300

2024-11-27T00:47+0300

2024-11-27T00:47+0300

spor

messi

lionel messi

inter miami

abd

futbol

barcelona

barcelona kulübü

barcelona futbol takımı

barcelona futbol kulübü (fcb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1d/1088580281_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1f74f6ae83b5e100d0f5b1dc41800812.jpg

ABD futbol liginde mücadele eden Inter Miami, Javier Mascherano'nun teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.MLS ekiplerinde Inter Miami teknik direktörlük görevine Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı Javier Mascherano'nun getirildiğini duyurdu. Arjantin Milli Takımı ve Barcelona'da beraber forma giyen ikili çok sayıda başarıya imza atmıştı. Inter Miami Kulübü'nden yapılan açıklamada 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.Futbolculuk kariyerinde Barcelona'da pek çok kupa kazanan Javier Mascherano, Arjantin Milli Takım'ında 147 kez forma giyme şansı yakalamıştı. Son olarak ise Arjantin U20 Takımı teknik direktörü olarak çalışmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/futbol-tarihinde-bir-ilk-messi-cam-ile-canli-yayin-yapilacak-1089534779.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

messi, lionel messi, inter miami, abd, futbol, barcelona, barcelona kulübü, barcelona futbol takımı, barcelona futbol kulübü (fcb), teknik direktör