https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/kirimli-cikarma-askerleri-kurskta-ukraynaya-ait-bir-grup-zirhli-savas-aracini-imha-etti-1090871787.html
Kırımlı çıkarma askerleri, Kursk’ta Ukrayna’ya ait bir grup zırhlı savaş aracını imha etti
Kırımlı çıkarma askerleri, Kursk’ta Ukrayna’ya ait bir grup zırhlı savaş aracını imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Kornet’ anti-tank füze sistemini kullanan Kırımlı çıkarma birliğinin, Kursk Bölgesi’nin sınır hatlarında Ukrayna ordusuna ait bir... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T10:06+0300
2024-11-27T10:06+0300
2024-11-27T10:15+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, çıkarma askerlerinin, tarafsız video izleme cihazlarını kullanarak hedefi tespit ettiği ve koordinatları kontrol merkezine ilettiği bildirildi. Kornet füze sistemini kullanan ekibin, bir köy yolunda ilerleyen iki Ukraynalı zırhlı araçtan birini vurduğu belirtildi.Vurulan araç içindeki Ukraynalı askerlerin de etkisiz hale getirildiği kaydedilirken ikinci aracın kaçmaya çalışırken FPV-drone tarafından vurulduğu ifade edildi.Neptun kod adlı Rus asker, Kornet anti-tank füzenin “hareket eden her şeyi yakmak” için yeterli güce sahip olduğunu kaydetti.Asker, “Menzili yaklaşık 5.5 kilometre. Bu sistemin farklı versiyonları var. kamufle edilen mevziide bekleyip çalışan da var taşınabilir olan da” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ukraynaya-verilen-atacmslarin-1990larda-uretilmis-olabilir-1090868643.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, çıkarma, ukrayna, ukrayna ordusu, zırhlı araç, kursk, kursk bölgesi, fpv drone, kornet
Kırımlı çıkarma askerleri, Kursk’ta Ukrayna’ya ait bir grup zırhlı savaş aracını imha etti
10:06 27.11.2024 (güncellendi: 10:15 27.11.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Kornet’ anti-tank füze sistemini kullanan Kırımlı çıkarma birliğinin, Kursk Bölgesi’nin sınır hatlarında Ukrayna ordusuna ait bir grup zırhlı savaş aracını imha ettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, çıkarma askerlerinin, tarafsız video izleme cihazlarını kullanarak hedefi tespit ettiği ve koordinatları kontrol merkezine ilettiği bildirildi. Kornet füze sistemini kullanan ekibin, bir köy yolunda ilerleyen iki Ukraynalı zırhlı araçtan birini vurduğu belirtildi.
Vurulan araç içindeki Ukraynalı askerlerin de etkisiz hale getirildiği kaydedilirken ikinci aracın kaçmaya çalışırken FPV-drone tarafından vurulduğu ifade edildi.
Neptun kod adlı Rus asker, Kornet anti-tank füzenin “hareket eden her şeyi yakmak” için yeterli güce sahip olduğunu kaydetti.
Asker, “Menzili yaklaşık 5.5 kilometre. Bu sistemin farklı versiyonları var. kamufle edilen mevziide bekleyip çalışan da var taşınabilir olan da” ifadesini kullandı.