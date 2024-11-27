https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/kirimli-cikarma-askerleri-kurskta-ukraynaya-ait-bir-grup-zirhli-savas-aracini-imha-etti-1090871787.html

Kırımlı çıkarma askerleri, Kursk’ta Ukrayna’ya ait bir grup zırhlı savaş aracını imha etti

Kırımlı çıkarma askerleri, Kursk’ta Ukrayna’ya ait bir grup zırhlı savaş aracını imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Kornet’ anti-tank füze sistemini kullanan Kırımlı çıkarma birliğinin, Kursk Bölgesi’nin sınır hatlarında Ukrayna ordusuna ait bir... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T10:06+0300

2024-11-27T10:06+0300

2024-11-27T10:15+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, çıkarma askerlerinin, tarafsız video izleme cihazlarını kullanarak hedefi tespit ettiği ve koordinatları kontrol merkezine ilettiği bildirildi. Kornet füze sistemini kullanan ekibin, bir köy yolunda ilerleyen iki Ukraynalı zırhlı araçtan birini vurduğu belirtildi.Vurulan araç içindeki Ukraynalı askerlerin de etkisiz hale getirildiği kaydedilirken ikinci aracın kaçmaya çalışırken FPV-drone tarafından vurulduğu ifade edildi.Neptun kod adlı Rus asker, Kornet anti-tank füzenin “hareket eden her şeyi yakmak” için yeterli güce sahip olduğunu kaydetti.Asker, “Menzili yaklaşık 5.5 kilometre. Bu sistemin farklı versiyonları var. kamufle edilen mevziide bekleyip çalışan da var taşınabilir olan da” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ukraynaya-verilen-atacmslarin-1990larda-uretilmis-olabilir-1090868643.html

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