https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/arda-guler-ve-kenan-yildiz-golden-boy-finalinde-1089363172.html
Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy finalinde
Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy finalinde
Sputnik Türkiye
Türk milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy ödülünde finale kalan 20 isimden ikisi oldu. 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T00:46+0300
2024-10-18T00:46+0300
2024-10-18T00:51+0300
arda güler
kenan yıldız
spor
golden boy
ödül
finans
real madrid
juventus
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088850709_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_192a4be2ffce90231e0f17c80ad0318a.jpg
İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Arda Güler ile İtalya'nın Juventus kulübünde forma giyen Kenan Yıldız 'Golden Boy' ödülünde finale yükseldi.İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından verilen Golden Boy ödülünde finale yükselen futbolcuların listesi ise şöyleFinalde oy kullanımı nasıl oluyor?Golden Boy 2024'ün belirlenmesinde 50 gazeteci oy kullanacak. Her bir gazetecinin ilk sırada seçtiği futbolcu 10 puan, ikinci sıradaki 7, üçüncü sıradaki 5, dördüncü sıradaki 3 ve beşinci sıradaki 1 puan alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/fenerbahce-ryan-kentin-sozlesmesini-feshetti-1089361055.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088850709_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d418c80ae826f336f51a4abffbca648e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
golden boy 2024, golden boy finals, arda güler golden boy, kenan yıldız golden boy, golden boy final, golden boy nedir
golden boy 2024, golden boy finals, arda güler golden boy, kenan yıldız golden boy, golden boy final, golden boy nedir
Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy finalinde
00:46 18.10.2024 (güncellendi: 00:51 18.10.2024)
Türk milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy ödülünde finale kalan 20 isimden ikisi oldu.
İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Arda Güler ile İtalya'nın Juventus kulübünde forma giyen Kenan Yıldız 'Golden Boy' ödülünde finale yükseldi.
İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından verilen Golden Boy ödülünde finale yükselen futbolcuların listesi ise şöyle
1.
Arda Güler (Real Madrid),
2.
Kenan Yıldız (Juventus),
3.
Lamine Yamal - Barcelona
5.
Warren Zaire Emery - PSG
6.
Alejandro Garnacho - Manchester United
7.
Pau Cubarsi - Barcelona
8.
Savio - Manchester City
9.
Rico Lewis - Manchester City
10.
Pavlovic - Bayern Münih
11.
Kobbie Mainoo - Manchester United
13.
Leny Yoro - Manchester United
14.
Jamie Bynoe-gittens - Borussia Dortmund
15.
Cristhian Mosquera - Valencia
16.
Adam Wharton - Crystal Palac
17.
Mathys Tel - Bayern Münih
19.
Oscar Gloukh - Salisburgo
20.
Samuel Omordion - Porto
Finalde oy kullanımı nasıl oluyor?
Golden Boy 2024'ün belirlenmesinde 50 gazeteci oy kullanacak. Her bir gazetecinin ilk sırada seçtiği futbolcu 10 puan, ikinci sıradaki 7, üçüncü sıradaki 5, dördüncü sıradaki 3 ve beşinci sıradaki 1 puan alacak.