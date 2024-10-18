https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/arda-guler-ve-kenan-yildiz-golden-boy-finalinde-1089363172.html

Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy finalinde

Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy finalinde

Sputnik Türkiye

Türk milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy ödülünde finale kalan 20 isimden ikisi oldu. 18.10.2024, Sputnik Türkiye

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arda güler

kenan yıldız

spor

golden boy

ödül

finans

real madrid

juventus

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İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Arda Güler ile İtalya'nın Juventus kulübünde forma giyen Kenan Yıldız 'Golden Boy' ödülünde finale yükseldi.İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından verilen Golden Boy ödülünde finale yükselen futbolcuların listesi ise şöyleFinalde oy kullanımı nasıl oluyor?Golden Boy 2024'ün belirlenmesinde 50 gazeteci oy kullanacak. Her bir gazetecinin ilk sırada seçtiği futbolcu 10 puan, ikinci sıradaki 7, üçüncü sıradaki 5, dördüncü sıradaki 3 ve beşinci sıradaki 1 puan alacak.

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