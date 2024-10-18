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Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy finalinde
Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy finalinde
Sputnik Türkiye
Türk milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy ödülünde finale kalan 20 isimden ikisi oldu. 18.10.2024, Sputnik Türkiye
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arda güler
kenan yıldız
spor
golden boy
ödül
finans
real madrid
juventus
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İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Arda Güler ile İtalya'nın Juventus kulübünde forma giyen Kenan Yıldız 'Golden Boy' ödülünde finale yükseldi.İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından verilen Golden Boy ödülünde finale yükselen futbolcuların listesi ise şöyleFinalde oy kullanımı nasıl oluyor?Golden Boy 2024'ün belirlenmesinde 50 gazeteci oy kullanacak. Her bir gazetecinin ilk sırada seçtiği futbolcu 10 puan, ikinci sıradaki 7, üçüncü sıradaki 5, dördüncü sıradaki 3 ve beşinci sıradaki 1 puan alacak.
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Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy finalinde

00:46 18.10.2024 (güncellendi: 00:51 18.10.2024)
© AAArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
© AA
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Türk milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, Golden Boy ödülünde finale kalan 20 isimden ikisi oldu.
İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Arda Güler ile İtalya'nın Juventus kulübünde forma giyen Kenan Yıldız 'Golden Boy' ödülünde finale yükseldi.
İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından verilen Golden Boy ödülünde finale yükselen futbolcuların listesi ise şöyle
1.
Arda Güler (Real Madrid),
2.
Kenan Yıldız (Juventus),
3.
Lamine Yamal - Barcelona
4.
Joao Neves - PSG
5.
Warren Zaire Emery - PSG
6.
Alejandro Garnacho - Manchester United
7.
Pau Cubarsi - Barcelona
8.
Savio - Manchester City
9.
Rico Lewis - Manchester City
10.
Pavlovic - Bayern Münih
11.
Kobbie Mainoo - Manchester United
12.
orrel Hato - Ajax
13.
Leny Yoro - Manchester United
14.
Jamie Bynoe-gittens - Borussia Dortmund
15.
Cristhian Mosquera - Valencia
16.
Adam Wharton - Crystal Palac
17.
Mathys Tel - Bayern Münih
18.
Desire Doue - PSGO
19.
Oscar Gloukh - Salisburgo
20.
Samuel Omordion - Porto

Finalde oy kullanımı nasıl oluyor?

Golden Boy 2024'ün belirlenmesinde 50 gazeteci oy kullanacak. Her bir gazetecinin ilk sırada seçtiği futbolcu 10 puan, ikinci sıradaki 7, üçüncü sıradaki 5, dördüncü sıradaki 3 ve beşinci sıradaki 1 puan alacak.
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