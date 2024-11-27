https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/kayseride-komsu-kavgasi-2-kisi-hastaneye-kaldirildi-1090862782.html
Kayseri'de komşu kavgası: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de komşu kavgası: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Kayseri'de bir apartmanın WhatsApp grubunda başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silah kullanılması ise 2 kişinin de hastaneye kaldırılmasına yol açtı. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T01:43+0300
2024-11-27T01:43+0300
2024-11-27T01:44+0300
türkiye
silahlı kavga
kayseri
türkiye
yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın WhatsApp grubunda A.C. ile M.Ö. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.Bunun üzerine A.C., evinde bulundurduğu iddia edilen tabanca ile ateş açtığı komşusu M.Ö.’yü karnından, E.Ö.'yü ise bacağından yaraladı.Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, olayın şüphelisi A.C. yakalandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/beylikduzundeki-fabrika-yangini-90-saatten-fazla-suredir-devam-ediyor-1090860782.html
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silahlı kavga, kayseri, türkiye, yaralı
silahlı kavga, kayseri, türkiye, yaralı
Kayseri'de komşu kavgası: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
01:43 27.11.2024 (güncellendi: 01:44 27.11.2024)
Kayseri'de bir apartmanın WhatsApp grubunda başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silah kullanılması ise 2 kişinin de hastaneye kaldırılmasına yol açtı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın WhatsApp grubunda A.C. ile M.Ö. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Bunun üzerine A.C., evinde bulundurduğu iddia edilen tabanca ile ateş açtığı komşusu M.Ö.’yü karnından, E.Ö.'yü ise bacağından yaraladı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, olayın şüphelisi A.C. yakalandı.