https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/kayseride-komsu-kavgasi-2-kisi-hastaneye-kaldirildi-1090862782.html

Kayseri'de komşu kavgası: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de komşu kavgası: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Kayseri'de bir apartmanın WhatsApp grubunda başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silah kullanılması ise 2 kişinin de hastaneye kaldırılmasına yol açtı. 27.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

silahlı kavga

kayseri

türkiye

yaralı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın WhatsApp grubunda A.C. ile M.Ö. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.Bunun üzerine A.C., evinde bulundurduğu iddia edilen tabanca ile ateş açtığı komşusu M.Ö.’yü karnından, E.Ö.'yü ise bacağından yaraladı.Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, olayın şüphelisi A.C. yakalandı.

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türkiye

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silahlı kavga, kayseri, türkiye, yaralı