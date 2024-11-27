https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/israilli-askerlerin-cekilisini-takip-eden-gazetecilere-israil-tarafindan-ates-acildi-sputnik-1090883833.html
İsrailli askerlerin çekilişini takip eden gazetecilere İsrail tarafından ateş açıldı: Sputnik muhabiri yaralandı
İsrailli askerlerin çekilişini takip eden gazetecilere İsrail tarafından ateş açıldı: Sputnik muhabiri yaralandı
Sputnik Türkiye
İsrail ve Lübnan arasında bu sabah erken saatlerde yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gelişmeleri aktarmaya çalışan... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T13:44+0300
2024-11-27T13:44+0300
2024-11-27T13:44+0300
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Lübnan'la varılan anlaşma kapsamında İsrailli askerlerin Lübnan'ın güneyinden çekilişini takip eden gazeteciler, İsrail ordusu tarafından açılan ateşe maruz kaldı.Sputnik Lübnan muhabiri Abdelkader el-Bay, Lübnan'ın güneyindeki el-Hiyam'da görev yapan bir grup gazetecinin, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucunda yaralandığını belirtti. El-Bay, kendisinin de yaralandığını, bacağına şarapnel parçası isabet ettiğini söyledi.İsrail ve Lübnan, dün akşam ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varmıştı. İki ülke arasındaki ateşkes, bu sabah yerel saatle 04:00'te (TSİ 05:00) yürürlüğe girmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/rus-dis-istihbarat-servisi-abd-ermenistani-boyunduruk-altina-almaya-calisiyor-1090882060.html
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ortadoğu, israil, lübnan, sputnik, ateşkes, ateşkes ihlali, ateşkes anlaşması, israil ordusu, israil ordusu (idf)
ortadoğu, israil, lübnan, sputnik, ateşkes, ateşkes ihlali, ateşkes anlaşması, israil ordusu, israil ordusu (idf)
İsrailli askerlerin çekilişini takip eden gazetecilere İsrail tarafından ateş açıldı: Sputnik muhabiri yaralandı
İsrail ve Lübnan arasında bu sabah erken saatlerde yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gelişmeleri aktarmaya çalışan gazetecilere ateş açtı.
Lübnan'la varılan anlaşma kapsamında İsrailli askerlerin Lübnan'ın güneyinden çekilişini takip eden gazeteciler, İsrail ordusu tarafından açılan ateşe maruz kaldı.
Sputnik Lübnan muhabiri Abdelkader el-Bay, Lübnan'ın güneyindeki el-Hiyam'da görev yapan bir grup gazetecinin, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucunda yaralandığını belirtti.
El-Bay, kendisinin de yaralandığını, bacağına şarapnel parçası isabet ettiğini söyledi.
İsrail ve Lübnan, dün akşam ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varmıştı. İki ülke arasındaki ateşkes, bu sabah yerel saatle 04:00'te (TSİ 05:00) yürürlüğe girmişti.