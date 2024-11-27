https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/israilli-askerlerin-cekilisini-takip-eden-gazetecilere-israil-tarafindan-ates-acildi-sputnik-1090883833.html

İsrailli askerlerin çekilişini takip eden gazetecilere İsrail tarafından ateş açıldı: Sputnik muhabiri yaralandı

İsrailli askerlerin çekilişini takip eden gazetecilere İsrail tarafından ateş açıldı: Sputnik muhabiri yaralandı

Sputnik Türkiye

İsrail ve Lübnan arasında bu sabah erken saatlerde yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gelişmeleri aktarmaya çalışan... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T13:44+0300

2024-11-27T13:44+0300

2024-11-27T13:44+0300

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Lübnan'la varılan anlaşma kapsamında İsrailli askerlerin Lübnan'ın güneyinden çekilişini takip eden gazeteciler, İsrail ordusu tarafından açılan ateşe maruz kaldı.Sputnik Lübnan muhabiri Abdelkader el-Bay, Lübnan'ın güneyindeki el-Hiyam'da görev yapan bir grup gazetecinin, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucunda yaralandığını belirtti. El-Bay, kendisinin de yaralandığını, bacağına şarapnel parçası isabet ettiğini söyledi.İsrail ve Lübnan, dün akşam ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varmıştı. İki ülke arasındaki ateşkes, bu sabah yerel saatle 04:00'te (TSİ 05:00) yürürlüğe girmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/rus-dis-istihbarat-servisi-abd-ermenistani-boyunduruk-altina-almaya-calisiyor-1090882060.html

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ortadoğu, israil, lübnan, sputnik, ateşkes, ateşkes ihlali, ateşkes anlaşması, israil ordusu, israil ordusu (idf)