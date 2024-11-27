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İsrailli askerlerin çekilişini takip eden gazetecilere İsrail tarafından ateş açıldı: Sputnik muhabiri yaralandı
İsrailli askerlerin çekilişini takip eden gazetecilere İsrail tarafından ateş açıldı: Sputnik muhabiri yaralandı
Sputnik Türkiye
İsrail ve Lübnan arasında bu sabah erken saatlerde yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gelişmeleri aktarmaya çalışan... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T13:44+0300
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Lübnan'la varılan anlaşma kapsamında İsrailli askerlerin Lübnan'ın güneyinden çekilişini takip eden gazeteciler, İsrail ordusu tarafından açılan ateşe maruz kaldı.Sputnik Lübnan muhabiri Abdelkader el-Bay, Lübnan'ın güneyindeki el-Hiyam'da görev yapan bir grup gazetecinin, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucunda yaralandığını belirtti. El-Bay, kendisinin de yaralandığını, bacağına şarapnel parçası isabet ettiğini söyledi.İsrail ve Lübnan, dün akşam ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varmıştı. İki ülke arasındaki ateşkes, bu sabah yerel saatle 04:00'te (TSİ 05:00) yürürlüğe girmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/rus-dis-istihbarat-servisi-abd-ermenistani-boyunduruk-altina-almaya-calisiyor-1090882060.html
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İsrailli askerlerin çekilişini takip eden gazetecilere İsrail tarafından ateş açıldı: Sputnik muhabiri yaralandı

13:44 27.11.2024
© AAAteşkes
Ateşkes - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© AA
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İsrail ve Lübnan arasında bu sabah erken saatlerde yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gelişmeleri aktarmaya çalışan gazetecilere ateş açtı.
Lübnan'la varılan anlaşma kapsamında İsrailli askerlerin Lübnan'ın güneyinden çekilişini takip eden gazeteciler, İsrail ordusu tarafından açılan ateşe maruz kaldı.

Sputnik Lübnan muhabiri Abdelkader el-Bay, Lübnan'ın güneyindeki el-Hiyam'da görev yapan bir grup gazetecinin, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucunda yaralandığını belirtti.

El-Bay, kendisinin de yaralandığını, bacağına şarapnel parçası isabet ettiğini söyledi.

İsrail ve Lübnan, dün akşam ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varmıştı. İki ülke arasındaki ateşkes, bu sabah yerel saatle 04:00'te (TSİ 05:00) yürürlüğe girmişti.
Ermenistan - protesto - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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