https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/israil-ile-lubnan-arasinda-saglanan-ateskes-antlasmasi-yururluge-girdi-1090863995.html
İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
Sputnik Türkiye
İsrail kabinesinin de onaylamasıyla İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes yürürlüğe girdi. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T05:05+0300
2024-11-27T05:05+0300
2024-11-27T05:25+0300
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İsrail Başbaknı Benyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkes anlaşmasının taslağının kabineye sunulacağı bilgisini vermiş, ardından kabinenin oylamasında 10 bakanın onay verdiği birinin ise karşı çıkarak antlaşmanın onaylandığı açıklanmıştı.İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ateşkesin sabah yerel saatle 04.00'te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade etmişti.Saat 05.00 itibarıyla İsrail ve Lübnan arasında ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/israil-lubnan-ateskes-anlasmasi-onaylandi-anlasma-neleri-iceriyor-1090863559.html
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israil başbakanlık ofisi, lübnan, israil, ortadoğu, haberler, ateşkes
israil başbakanlık ofisi, lübnan, israil, ortadoğu, haberler, ateşkes
İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
05:05 27.11.2024 (güncellendi: 05:25 27.11.2024)
İsrail kabinesinin de onaylamasıyla İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes yürürlüğe girdi.
İsrail Başbaknı Benyamin Netanyahu,
Lübnan'da ateşkes anlaşmasının taslağının kabineye sunulacağı bilgisini vermiş, ardından kabinenin oylamasında 10 bakanın onay verdiği birinin ise karşı çık
arak antlaşmanın onaylandığı açıklanmıştı.
İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ateşkesin sabah yerel saatle 04.00'te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade etmişti.
Saat 05.00 itibarıyla İsrail ve Lübnan arasında ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi.