https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/israil-guney-lubnandaki-supheli-araclara-ates-actigini-ancak-ateskesin-yururlukte-oldugunu-acikladi-1090877233.html
İsrail, Güney Lübnan'daki 'şüpheli araca' ateş açtığını ancak ateşkesin yürürlükte olduğunu açıkladı
İsrail, Güney Lübnan'daki 'şüpheli araca' ateş açtığını ancak ateşkesin yürürlükte olduğunu açıkladı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu (IDF), ateşkesin başlamasından saatler sonra yasaklı bölgede şüpheli bir araç tespit ettiklerini ve aracın ilerlemesini engellemek için ateş... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T12:01+0300
2024-11-27T12:01+0300
2024-11-27T12:04+0300
israil- filistin çatışması
israil
ortadoğu
ateşkes
ateşkes anlaşması
güney lübnan
idf
israil ordusu (idf)
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İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ateşkesin 27 Kasım sabahı yerel saatle 04.00'te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade etmişti. Son yapılan açıklamayla saat 05.00 itibarıyla İsrail ve Lübnan arasında ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi.Lübnan ordusu, ateşkes sonrası evine dönmeye çalışan bölge sakinlerini uyararak İsrail ordusunun geri çekilmesinin beklenmesi gerektiğini vurguladı. IDF, bugün yaptığı açıklamada ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğunu ve anlaşmanın şartlarına göre Güney Lübnan'daki mevzilerinde konuşlandıklarını vurgulayarak "IDF, son bir saat içinde Lübnan topraklarında hareketin yasak olduğu bir bölgede birkaç şüphelinin bulunduğu bir araç tespit etti. IDF birlikleri, şüphelilerin ilerlemesini engellemek için ateş açtı ve şüpheliler bölgeyi terk etti. IAF (İsrail Hava Kuvvetleri), Lübnan topraklarında harekete geçmeye hazır olmaya devam ediyor ve IDF Hava Savunma Dizisi de yüksek düzeyde savunma hazırlığı durumunda" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/israil-lubnan-ateskes-anlasmasi-onaylandi-anlasma-neleri-iceriyor-1090863559.html
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israil, ortadoğu, ateşkes, ateşkes anlaşması, güney lübnan, idf, israil ordusu (idf)
israil, ortadoğu, ateşkes, ateşkes anlaşması, güney lübnan, idf, israil ordusu (idf)
İsrail, Güney Lübnan'daki 'şüpheli araca' ateş açtığını ancak ateşkesin yürürlükte olduğunu açıkladı
12:01 27.11.2024 (güncellendi: 12:04 27.11.2024)
İsrail ordusu (IDF), ateşkesin başlamasından saatler sonra yasaklı bölgede şüpheli bir araç tespit ettiklerini ve aracın ilerlemesini engellemek için ateş açtıklarını duyurdu. IDF, anlaşmaya göre hareket ettiklerini vurgularken öte yandan ateşkesin başlamasından saatler sonra bölgede evlerini terk edenlerin dönüş yolculuğu basına yansıdı.
İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ateşkesin 27 Kasım sabahı yerel saatle 04.00'te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade etmişti. Son yapılan açıklamayla saat 05.00 itibarıyla İsrail ve Lübnan arasında ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi.
Lübnan ordusu, ateşkes sonrası evine dönmeye çalışan bölge sakinlerini uyararak İsrail ordusunun geri çekilmesinin beklenmesi gerektiğini vurguladı.
IDF, bugün yaptığı açıklamada ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğunu ve anlaşmanın şartlarına göre Güney Lübnan'daki mevzilerinde konuşlandıklarını vurgulayarak "IDF, son bir saat içinde Lübnan topraklarında hareketin yasak olduğu bir bölgede birkaç şüphelinin bulunduğu bir araç tespit etti. IDF birlikleri, şüphelilerin ilerlemesini engellemek için ateş açtı ve şüpheliler bölgeyi terk etti. IAF (İsrail Hava Kuvvetleri), Lübnan topraklarında harekete geçmeye hazır olmaya devam ediyor ve IDF Hava Savunma Dizisi de yüksek düzeyde savunma hazırlığı durumunda" ifadelerini kullandı.