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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/israil-guney-lubnandaki-supheli-araclara-ates-actigini-ancak-ateskesin-yururlukte-oldugunu-acikladi-1090877233.html
İsrail, Güney Lübnan'daki 'şüpheli araca' ateş açtığını ancak ateşkesin yürürlükte olduğunu açıkladı
İsrail, Güney Lübnan'daki 'şüpheli araca' ateş açtığını ancak ateşkesin yürürlükte olduğunu açıkladı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu (IDF), ateşkesin başlamasından saatler sonra yasaklı bölgede şüpheli bir araç tespit ettiklerini ve aracın ilerlemesini engellemek için ateş... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T12:01+0300
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israil- filistin çatışması
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ortadoğu
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ateşkes anlaşması
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İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ateşkesin 27 Kasım sabahı yerel saatle 04.00'te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade etmişti. Son yapılan açıklamayla saat 05.00 itibarıyla İsrail ve Lübnan arasında ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi.Lübnan ordusu, ateşkes sonrası evine dönmeye çalışan bölge sakinlerini uyararak İsrail ordusunun geri çekilmesinin beklenmesi gerektiğini vurguladı. IDF, bugün yaptığı açıklamada ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğunu ve anlaşmanın şartlarına göre Güney Lübnan'daki mevzilerinde konuşlandıklarını vurgulayarak "IDF, son bir saat içinde Lübnan topraklarında hareketin yasak olduğu bir bölgede birkaç şüphelinin bulunduğu bir araç tespit etti. IDF birlikleri, şüphelilerin ilerlemesini engellemek için ateş açtı ve şüpheliler bölgeyi terk etti. IAF (İsrail Hava Kuvvetleri), Lübnan topraklarında harekete geçmeye hazır olmaya devam ediyor ve IDF Hava Savunma Dizisi de yüksek düzeyde savunma hazırlığı durumunda" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/israil-lubnan-ateskes-anlasmasi-onaylandi-anlasma-neleri-iceriyor-1090863559.html
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israil, ortadoğu, ateşkes, ateşkes anlaşması, güney lübnan, idf, israil ordusu (idf)
israil, ortadoğu, ateşkes, ateşkes anlaşması, güney lübnan, idf, israil ordusu (idf)

İsrail, Güney Lübnan'daki 'şüpheli araca' ateş açtığını ancak ateşkesin yürürlükte olduğunu açıkladı

12:01 27.11.2024 (güncellendi: 12:04 27.11.2024)
© AP Photo / Hussein Malla27 Kasım 2024 sabahı eve dönüş, Sur kenti, Güney Lübnan
27 Kasım 2024 sabahı eve dönüş, Sur kenti, Güney Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
27 Kasım 2024 sabahı eve dönüş, Sur kenti, Güney Lübnan
© AP Photo / Hussein Malla
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İsrail ordusu (IDF), ateşkesin başlamasından saatler sonra yasaklı bölgede şüpheli bir araç tespit ettiklerini ve aracın ilerlemesini engellemek için ateş açtıklarını duyurdu. IDF, anlaşmaya göre hareket ettiklerini vurgularken öte yandan ateşkesin başlamasından saatler sonra bölgede evlerini terk edenlerin dönüş yolculuğu basına yansıdı.
İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ateşkesin 27 Kasım sabahı yerel saatle 04.00'te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade etmişti. Son yapılan açıklamayla saat 05.00 itibarıyla İsrail ve Lübnan arasında ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi.
Lübnan ordusu, ateşkes sonrası evine dönmeye çalışan bölge sakinlerini uyararak İsrail ordusunun geri çekilmesinin beklenmesi gerektiğini vurguladı.
IDF, bugün yaptığı açıklamada ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğunu ve anlaşmanın şartlarına göre Güney Lübnan'daki mevzilerinde konuşlandıklarını vurgulayarak "IDF, son bir saat içinde Lübnan topraklarında hareketin yasak olduğu bir bölgede birkaç şüphelinin bulunduğu bir araç tespit etti. IDF birlikleri, şüphelilerin ilerlemesini engellemek için ateş açtı ve şüpheliler bölgeyi terk etti. IAF (İsrail Hava Kuvvetleri), Lübnan topraklarında harekete geçmeye hazır olmaya devam ediyor ve IDF Hava Savunma Dizisi de yüksek düzeyde savunma hazırlığı durumunda" ifadelerini kullandı.
An Israeli left-wing activist holds an Israeli flag next to a Lebanese flag during a rally by the group supporting the Saudi Peace Initiative outside the Prime Minister's residence in Jerusalem, Wednesday, March 28, 2007. Arab leaders opened a summit Wednesday to revive a plan for peace with Israel, with U.S. allies trying to enlist other Arabs in efforts to win Israeli and Western acceptance of the deal. The initiative, first launched by the Arab summit in 2002, offers Israel recognition and permanent peace with all Arab countries in return for Israeli withdrawal from lands captured in the 1967 Mideast war.(AP Photo/Kevin Frayer) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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İsrail-Lübnan ateşkes anlaşması onaylandı: Anlaşma neleri içeriyor?
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