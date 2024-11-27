https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/israil-guney-lubnandaki-supheli-araclara-ates-actigini-ancak-ateskesin-yururlukte-oldugunu-acikladi-1090877233.html

İsrail, Güney Lübnan'daki 'şüpheli araca' ateş açtığını ancak ateşkesin yürürlükte olduğunu açıkladı

İsrail, Güney Lübnan'daki 'şüpheli araca' ateş açtığını ancak ateşkesin yürürlükte olduğunu açıkladı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu (IDF), ateşkesin başlamasından saatler sonra yasaklı bölgede şüpheli bir araç tespit ettiklerini ve aracın ilerlemesini engellemek için ateş... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T12:01+0300

2024-11-27T12:01+0300

2024-11-27T12:04+0300

israil- filistin çatışması

israil

ortadoğu

ateşkes

ateşkes anlaşması

güney lübnan

idf

israil ordusu (idf)

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İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ateşkesin 27 Kasım sabahı yerel saatle 04.00'te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade etmişti. Son yapılan açıklamayla saat 05.00 itibarıyla İsrail ve Lübnan arasında ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi.Lübnan ordusu, ateşkes sonrası evine dönmeye çalışan bölge sakinlerini uyararak İsrail ordusunun geri çekilmesinin beklenmesi gerektiğini vurguladı. IDF, bugün yaptığı açıklamada ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğunu ve anlaşmanın şartlarına göre Güney Lübnan'daki mevzilerinde konuşlandıklarını vurgulayarak "IDF, son bir saat içinde Lübnan topraklarında hareketin yasak olduğu bir bölgede birkaç şüphelinin bulunduğu bir araç tespit etti. IDF birlikleri, şüphelilerin ilerlemesini engellemek için ateş açtı ve şüpheliler bölgeyi terk etti. IAF (İsrail Hava Kuvvetleri), Lübnan topraklarında harekete geçmeye hazır olmaya devam ediyor ve IDF Hava Savunma Dizisi de yüksek düzeyde savunma hazırlığı durumunda" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/israil-lubnan-ateskes-anlasmasi-onaylandi-anlasma-neleri-iceriyor-1090863559.html

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israil, ortadoğu, ateşkes, ateşkes anlaşması, güney lübnan, idf, israil ordusu (idf)