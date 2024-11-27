https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ispanya-basbakani-sanchez-sel-felaketi-icin-22-milyar-euroluk-yeni-yardim-paketini-acikladi-1090884081.html

İspanya Başbakanı Sanchez sel felaketi için 2.2 milyar euroluk yeni yardım paketini açıkladı

İspanya Başbakanı Sanchez sel felaketi için 2.2 milyar euroluk yeni yardım paketini açıkladı

Sputnik Türkiye

İspanya hükümeti, Ekim ayında yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgeler için üçüncü yardım paketini göndereceğini açıkladı. 2.2 milyar euroluk yardım... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T13:53+0300

2024-11-27T13:53+0300

2024-11-27T13:53+0300

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yardım paketi

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İspanya'nın en kalabalık şehirlerinden biri olan Valencia başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerinde 29 Ekim'de etkisini gösteren aşırı yağışların oluşturduğu sel felaketinin izlerini silmek için yeni yardım paketinin onaylanacağı açıklandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yaptığı açıklamada, sel felaketinden etkilenenleri desteklemek için 2 milyar euroluk bir yardım paketi yarın onaylanacak. 222'si Valencia'da olmak üzere 230 kişinin hayatını kaybettiği sel baskınından etkilenen bölgelere yardım için şimdiye kadar iki ayrı yardım paketinde toplamda 14 milyar 345 milyon euroluk yardım yapıldığı açıklandı. Sanchez, üçüncü yardım paketinin yarın toplanacak olan Bakanlar Kurulu tarafından kabul edeceğini söyledi.Sel felaketinin ardından toparlanmaya çalışan halk, maddi manevi kayıplarının sorumlusunun hükümet olduğunu belirtmişti. Kral Felipe ile birlikte Valencia'yı ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez’in aracı öfkeli kalabalık tarafından zarar verilmişti. Konuşmasında, felaketin etkisinin önlenmesinde kurumların değil kişilerin hataları olduğuna inandığını dile getiren Sanchez, "Ben, Valensiya özerk yönetiminin de başarısız olduğuna ya da sistemin etkisiz olduğuna inanmıyorum. Bazı parçalarda aksamalar olduğunu ve özellikle de çok yüksek mevkilerde bulunan ve sorumluluklarını yerine getirmeyen bazı kişilerin başarısız olduğunu düşünüyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ispanyadaki-sel-felaketinde-krala-ofke-dolu-protesto-trajediyi-onlemek-icin-neden-tedbir-alinmadi-1089982116.html

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avrupa, ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, sel felaketi, valencia, yardım paketi