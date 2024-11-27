İspanya Başbakanı Sanchez sel felaketi için 2.2 milyar euroluk yeni yardım paketini açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Belediyeler kreş açmaya başladıkça halkı kazanmaya başlıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
09:11
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:21
5 dk
ÖZEL HABER
'Kara Cuma'da indirim görünümlü bindirimden nasıl uzak durulur?
09:36
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TÜRK ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
Yardım faaliyeti denince akla gelen ilk isimlerden
10:25
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olmalarını sağlamak için kreşlere ihtiyaç var'
12:06
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Haftanın maçları ve teknik analizleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
NATO Genel Sekreteri Türkiye'den ne istiyor?
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Amerikalı Tümamiral katıldığı panelde ABD nükleer güçlerinin süratle modernize edilmesi gerektiğini söyledi’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Devletten özele soygun şeması
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
19:21
3 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
19:30
1 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
19:40
2 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
19:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kreşlerin açılması kadınların iş hayatına girmesi anlamına geliyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İBB'nin 2025 yılı bütçesi belli oldu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Tescilli Lezzetlerimiz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
20:36
4 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
20:46
1 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
20:53
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ispanya-basbakani-sanchez-sel-felaketi-icin-22-milyar-euroluk-yeni-yardim-paketini-acikladi-1090884081.html
İspanya Başbakanı Sanchez sel felaketi için 2.2 milyar euroluk yeni yardım paketini açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez sel felaketi için 2.2 milyar euroluk yeni yardım paketini açıkladı
Sputnik Türkiye
İspanya hükümeti, Ekim ayında yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgeler için üçüncü yardım paketini göndereceğini açıkladı. 2.2 milyar euroluk yardım... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T13:53+0300
2024-11-27T13:53+0300
dünya
avrupa
ispanya
ispanya başbakanı pedro sanchez
sel felaketi
valencia
yardım paketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/19/1076731426_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_790bfae9fe14f37817af8a9829f74dc7.jpg
İspanya'nın en kalabalık şehirlerinden biri olan Valencia başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerinde 29 Ekim'de etkisini gösteren aşırı yağışların oluşturduğu sel felaketinin izlerini silmek için yeni yardım paketinin onaylanacağı açıklandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yaptığı açıklamada, sel felaketinden etkilenenleri desteklemek için 2 milyar euroluk bir yardım paketi yarın onaylanacak. 222'si Valencia'da olmak üzere 230 kişinin hayatını kaybettiği sel baskınından etkilenen bölgelere yardım için şimdiye kadar iki ayrı yardım paketinde toplamda 14 milyar 345 milyon euroluk yardım yapıldığı açıklandı. Sanchez, üçüncü yardım paketinin yarın toplanacak olan Bakanlar Kurulu tarafından kabul edeceğini söyledi.Sel felaketinin ardından toparlanmaya çalışan halk, maddi manevi kayıplarının sorumlusunun hükümet olduğunu belirtmişti. Kral Felipe ile birlikte Valencia'yı ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez’in aracı öfkeli kalabalık tarafından zarar verilmişti. Konuşmasında, felaketin etkisinin önlenmesinde kurumların değil kişilerin hataları olduğuna inandığını dile getiren Sanchez, "Ben, Valensiya özerk yönetiminin de başarısız olduğuna ya da sistemin etkisiz olduğuna inanmıyorum. Bazı parçalarda aksamalar olduğunu ve özellikle de çok yüksek mevkilerde bulunan ve sorumluluklarını yerine getirmeyen bazı kişilerin başarısız olduğunu düşünüyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ispanyadaki-sel-felaketinde-krala-ofke-dolu-protesto-trajediyi-onlemek-icin-neden-tedbir-alinmadi-1089982116.html
ispanya
valencia
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/19/1076731426_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_82583f8d2c929690e983661f9869fe7d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, sel felaketi, valencia, yardım paketi
avrupa, ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, sel felaketi, valencia, yardım paketi

İspanya Başbakanı Sanchez sel felaketi için 2.2 milyar euroluk yeni yardım paketini açıkladı

13:53 27.11.2024
© AP Photo / Paul WhitePedro Sanchez
Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Paul White
Abone ol
İspanya hükümeti, Ekim ayında yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgeler için üçüncü yardım paketini göndereceğini açıkladı. 2.2 milyar euroluk yardım paketini açıklayan Başbakan Sanchez, 'normale dönüşün hızlandırılması ve vatandaşlara yardımların en kısa sürede ulaştırılmasını' hedeflediklerini belirtti.
İspanya'nın en kalabalık şehirlerinden biri olan Valencia başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerinde 29 Ekim'de etkisini gösteren aşırı yağışların oluşturduğu sel felaketinin izlerini silmek için yeni yardım paketinin onaylanacağı açıklandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yaptığı açıklamada, sel felaketinden etkilenenleri desteklemek için 2 milyar euroluk bir yardım paketi yarın onaylanacak.
222'si Valencia'da olmak üzere 230 kişinin hayatını kaybettiği sel baskınından etkilenen bölgelere yardım için şimdiye kadar iki ayrı yardım paketinde toplamda 14 milyar 345 milyon euroluk yardım yapıldığı açıklandı. Sanchez, üçüncü yardım paketinin yarın toplanacak olan Bakanlar Kurulu tarafından kabul edeceğini söyledi.
Sel felaketinin ardından toparlanmaya çalışan halk, maddi manevi kayıplarının sorumlusunun hükümet olduğunu belirtmişti. Kral Felipe ile birlikte Valencia'yı ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez’in aracı öfkeli kalabalık tarafından zarar verilmişti.
Konuşmasında, felaketin etkisinin önlenmesinde kurumların değil kişilerin hataları olduğuna inandığını dile getiren Sanchez, "Ben, Valensiya özerk yönetiminin de başarısız olduğuna ya da sistemin etkisiz olduğuna inanmıyorum. Bazı parçalarda aksamalar olduğunu ve özellikle de çok yüksek mevkilerde bulunan ve sorumluluklarını yerine getirmeyen bazı kişilerin başarısız olduğunu düşünüyorum" dedi.
Kral 6. Felipe - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
DÜNYA
İspanya'da selden etkilenenlerin öfkesi: Bölgeye gelen Kral Felipe'yi kürek ve fırçalarla kovaladılar
4 Kasım, 12:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала