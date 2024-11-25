https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/piyasada-sahte-50-dolar-operasyonu-bazi-bankalar-ve-doviz-burolari-alimlari-durdurdu-1090805554.html

Antalya'da sahte 50 dolar operasyonu: Bazı bankalar ve döviz büroları alımları durdurdu

Antalya'da sahte 50 dolar operasyonu: Bazı bankalar ve döviz büroları alımları durdurdu

Sputnik Türkiye

Alanya'da sahte dolar piyasaya sürülmeye çalışıldı. Alanya Dövizciler Birliği Başkanı Turgay Kırbaş döviz bürolarından döviz alım satımı yapmaya ve dikkatli... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-25T17:18+0300

2024-11-25T17:18+0300

2024-11-25T17:19+0300

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döviz bürosu

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Alanya Dövizciler Birliği Başkanı Turgay Kırbaş, Ortadoğu, Asya ve Balkanlar'da basılıp Türkiye'ye sokulmaya çalışılan sahte 50 dolarlık banknotların Alanya'da da piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirtti. Paraların gerçek paradan ayırt edilmesi bir hayli zor. Kırbaş sahte dolarların para sayma makinelerinden bile geçebildiğini söyledi.'Alım satımda dikkatli olun'Alanya Dövizciler Birliği Başkanı Turgay Kırbaş, sahte 50 dolarlık banknotların piyasaya sürülmesini engellemek için, yalnızca bankalar ile yetkili döviz bürolarından döviz alım satımı yapmaya ve dikkatli olmaya çağırdı.Bazı bankalar ve döviz büroları alımı durdurduKırbaş, Alanya'da son günlerde yabancı uyruklu şahısların sahte 50 dolarlık banknotlarla işlem yapmaya çalıştıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Bankalar ve bazı döviz bürolarının, sahte paraların yayılmasını engellemek adına 50 dolarlık Amerikan Doları alımını durdurduğunu söyledi. Alanya ve çevresinde dövizle işlem yapmanın yaygın olduğuna dikkat çeken Kırbaş, vatandaşların ve esnafın çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Kırbaş, "Hiçbir koşulda, bankalar ve yetkili döviz büroları dışında döviz alım satımı yapmamalıyız" dedi.

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