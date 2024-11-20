https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/21-milyon-liralik-buyuk-ikramiye-17-bin-nufuslu-ilceye-isabet-etti-herkes-milyoneri-ariyor-1090587418.html

21 milyon liralık büyük ikramiye 17 bin nüfuslu ilçeye isabet etti: Herkes milyoneri arıyor

21 milyon liralık büyük ikramiye 17 bin nüfuslu ilçeye isabet etti: Herkes milyoneri arıyor

Sputnik Türkiye

Milli Piyango İdaresi Şans Topu çekilişinde 21 milyon 631 bin 799 liralık büyük ikramiye, Artvin'in Arhavi ilçesine çıktı. Talihlinin kim olduğu, 17 bin... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T10:02+0300

2024-11-20T10:02+0300

2024-11-20T10:02+0300

türkiye

şener şen

milli piyango idaresi

şans topu

ikramiye

ödül

artvin

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Milli Piyango İdaresi'nce 17 Kasım'da noter huzurunda gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde, haftanın şanslı numaraları belirlendi. “5+1” bilen tek kişi büyük ödülün sahibi oldu. Şanslı kuponun Arhavi'de bir bayiden oynandığı öğrenildi. İkramiyeyi kimin kazandığı ise henüz belli olmadı. Şener Şen'in unutulmaz filmi Milyarder'i hatırlatan bir durum ilçede yaşanırken, herkes talihlinin kim olduğuna dair tahminlerde bulunmaya başladı. Büyük ikramiyenin ilçeye isabet ettiği haberi kısa sürede ilçeye yayıldı. Talihli kuponun oynandığı bayi ise kapalı...Talihli bayinin komşu esnafı Şerafettin Yıldırım, büyük ikramiyenin Arhavi'ye çıktığını ifade ederek, “İnşallah tanıdık bir arkadaşımız ya da dostumuzdur” dedi. Hasan Odabaş da, kazananı merak ettiklerini belirterek, “Biz de bu bayiden oynuyorduk. Büyük ödülün ilçemizden birine çıkması bizi mutlu etti” diye konuştu. Yusuf Gedik ise esprili bir dille, “21 milyon çok güzel bir para. Çıkana hayırlı olsun. Çevremden birine çıktıysa çok mutlu olurum, hatta akrabalarımdansa bol bol kaynaşırız” ifadelerini kullandı.

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