21 milyon liralık büyük ikramiye 17 bin nüfuslu ilçeye isabet etti: Herkes milyoneri arıyor

Türkiye
SON DAKİKA | CHP'li üyeler, bütçe görüşmeleri girişinde Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Milliler, Karadağ deplasmanında: 'Bu maçı kazanırsa direkt grup lideri olacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Vatandaş Kürt politikasında ortada somut bir sorun görmüyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan Çetesi davası: 'Hastane sahiplerinin bundan haberi olmaması mümkün değildi'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Uluslar Ligi’nde üst seviyeye nasıl çıkılır?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenler konusuna müdahale etmeli
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
SGK vampirleri kimler?
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
19:18
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’nin en büyük 10 bankası belli oldu
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Turizmde 2024 yılı değerlendirmesi
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/21-milyon-liralik-buyuk-ikramiye-17-bin-nufuslu-ilceye-isabet-etti-herkes-milyoneri-ariyor-1090587418.html
21 milyon liralık büyük ikramiye 17 bin nüfuslu ilçeye isabet etti: Herkes milyoneri arıyor
21 milyon liralık büyük ikramiye 17 bin nüfuslu ilçeye isabet etti: Herkes milyoneri arıyor
Sputnik Türkiye
Milli Piyango İdaresi Şans Topu çekilişinde 21 milyon 631 bin 799 liralık büyük ikramiye, Artvin'in Arhavi ilçesine çıktı. Talihlinin kim olduğu, 17 bin... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T10:02+0300
2024-11-20T10:02+0300
türkiye
şener şen
milli piyango idaresi
şans topu
ikramiye
ödül
artvin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090587505_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8db882bb28a5d5101adfd52719d3faa0.jpg
Milli Piyango İdaresi'nce 17 Kasım'da noter huzurunda gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde, haftanın şanslı numaraları belirlendi. “5+1” bilen tek kişi büyük ödülün sahibi oldu. Şanslı kuponun Arhavi'de bir bayiden oynandığı öğrenildi. İkramiyeyi kimin kazandığı ise henüz belli olmadı. Şener Şen'in unutulmaz filmi Milyarder'i hatırlatan bir durum ilçede yaşanırken, herkes talihlinin kim olduğuna dair tahminlerde bulunmaya başladı. Büyük ikramiyenin ilçeye isabet ettiği haberi kısa sürede ilçeye yayıldı. Talihli kuponun oynandığı bayi ise kapalı...Talihli bayinin komşu esnafı Şerafettin Yıldırım, büyük ikramiyenin Arhavi'ye çıktığını ifade ederek, “İnşallah tanıdık bir arkadaşımız ya da dostumuzdur” dedi. Hasan Odabaş da, kazananı merak ettiklerini belirterek, “Biz de bu bayiden oynuyorduk. Büyük ödülün ilçemizden birine çıkması bizi mutlu etti” diye konuştu. Yusuf Gedik ise esprili bir dille, “21 milyon çok güzel bir para. Çıkana hayırlı olsun. Çevremden birine çıktıysa çok mutlu olurum, hatta akrabalarımdansa bol bol kaynaşırız” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/sahte-dolar-panigi-bankalara-uyari-yazisi-gonderildi-para-sayma-makinesini-bile-atlatiyor-1090584603.html
türkiye
artvin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090587505_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_602146ecc080eaf932ae39b0502f5bb4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şener şen, milli piyango idaresi, şans topu, ikramiye, ödül, artvin
şener şen, milli piyango idaresi, şans topu, ikramiye, ödül, artvin

21 milyon liralık büyük ikramiye 17 bin nüfuslu ilçeye isabet etti: Herkes milyoneri arıyor

10:02 20.11.2024
© FotoğrafŞans topu
Şans topu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Milli Piyango İdaresi Şans Topu çekilişinde 21 milyon 631 bin 799 liralık büyük ikramiye, Artvin'in Arhavi ilçesine çıktı. Talihlinin kim olduğu, 17 bin nüfuslu ilçede merak konusu olurken Başrolünde Şener Şen'in oynadığı "Milyarder" filmi akıllara geldi.
Milli Piyango İdaresi'nce 17 Kasım'da noter huzurunda gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde, haftanın şanslı numaraları belirlendi. “5+1” bilen tek kişi büyük ödülün sahibi oldu. Şanslı kuponun Arhavi'de bir bayiden oynandığı öğrenildi. İkramiyeyi kimin kazandığı ise henüz belli olmadı. Şener Şen'in unutulmaz filmi Milyarder'i hatırlatan bir durum ilçede yaşanırken, herkes talihlinin kim olduğuna dair tahminlerde bulunmaya başladı. Büyük ikramiyenin ilçeye isabet ettiği haberi kısa sürede ilçeye yayıldı. Talihli kuponun oynandığı bayi ise kapalı...
Talihli bayinin komşu esnafı Şerafettin Yıldırım, büyük ikramiyenin Arhavi'ye çıktığını ifade ederek, “İnşallah tanıdık bir arkadaşımız ya da dostumuzdur” dedi. Hasan Odabaş da, kazananı merak ettiklerini belirterek, “Biz de bu bayiden oynuyorduk. Büyük ödülün ilçemizden birine çıkması bizi mutlu etti” diye konuştu.
Yusuf Gedik ise esprili bir dille, “21 milyon çok güzel bir para. Çıkana hayırlı olsun. Çevremden birine çıktıysa çok mutlu olurum, hatta akrabalarımdansa bol bol kaynaşırız” ifadelerini kullandı.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
EKONOMİ
Sahte dolar paniği, bankalara uyarı yazısı gönderildi: Para sayma makinesini bile atlatıyor
07:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала