https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/milli-savunma-bakanindan-sicak-aciklama-zapta-kilit-kapandi-1090827981.html

Milli Savunma Bakanı'ndan sıcak açıklama: 'Zap'ta kilit kapandı'

Milli Savunma Bakanı'ndan sıcak açıklama: 'Zap'ta kilit kapandı'

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle Kuzey Irak'taki kilidin kapandığını açıkladı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T10:34+0300

2024-11-26T10:34+0300

2024-11-26T10:35+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

zap

yaşar güler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/18/1078867738_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_6c5b4b231f3aca7fa79bcbc7ab3ad12a.jpg

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle Kuzey Irak'taki kilidin kapandığını açıkladı.'Zap'ta kilit kapandı'Milli Savunma Bakanı Güler "Kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor." dedi.

türkiye

zap

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

msb, msb son dakika, milli svunma son dakika, zapta kilit kapandı, zap msb