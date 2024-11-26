https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/milli-savunma-bakanindan-sicak-aciklama-zapta-kilit-kapandi-1090827981.html
Milli Savunma Bakanı'ndan sıcak açıklama: 'Zap'ta kilit kapandı'
Milli Savunma Bakanı'ndan sıcak açıklama: 'Zap'ta kilit kapandı'
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle Kuzey Irak'taki kilidin kapandığını açıkladı. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T10:34+0300
2024-11-26T10:34+0300
2024-11-26T10:35+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
zap
yaşar güler
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle Kuzey Irak'taki kilidin kapandığını açıkladı.'Zap'ta kilit kapandı'Milli Savunma Bakanı Güler "Kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor." dedi.
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Milli Savunma Bakanı'ndan sıcak açıklama: 'Zap'ta kilit kapandı'
10:34 26.11.2024 (güncellendi: 10:35 26.11.2024)
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle Kuzey Irak'taki kilidin kapandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle Kuzey Irak'taki kilidin kapandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Güler "Kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor." dedi.