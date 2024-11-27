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Haftaya araç alım satımında yeni dönem başlıyor, noterlere kaos getirecek: Zorunlu trafik sigortası için hızlı davranın
Haftaya araç alım satımında yeni dönem başlıyor, noterlere kaos getirecek: Zorunlu trafik sigortası için hızlı davranın
Sputnik Türkiye
5 Aralık itibarıyla araç alım satımlarında zorunlu trafik sigortası kuralları değişiyor! Noter satış işlemi tamamlanır tamamlanmaz sigorta yaptırmak zorunlu... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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nöbetçi noter
noter harcı
türkiye noterler birliği (tnb)
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sigorta
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5 Aralık’tan itibaren araç alım satımında noterlerde yapılan işlemler değişiyor. Yeni düzenlemeye göre, trafik sigortası artık anında yapılacak. Önceden geçerli olan 15 günlük sigorta yaptırma süresi kaldırılıyor. Trafik sigortası poliçesini ertelemek isteyenler, yüzde 5 zamlı fiyatlarla karşılaşacak. Bu durum hem araç sahiplerini hem de sigorta acentelerini yakından ilgilendiriyor.Sigorta şirketlerinden kaos uyarısıSigorta sektöründeki temsilciler, bu düzenlemenin noterlerde yoğunluğa yol açabileceğini söylüyor. Noterlerde zaten süren kalabalığın üstüne, trafik sigortası poliçesi kesme zorunluluğu eklenince işlem süreçlerinin aksayabileceği belirtiliyor. Ayrıca, poliçelerin hızlı bir şekilde düzenlenmesi sırasında eksiklikler yaşanabileceği ifade ediliyor.Sigorta şirketleri zorlanıyorSigorta sektörü, trafik poliçelerindeki zararları sık sık gündeme getiriyor. Şirketler, her 100 TL’lik trafik sigortası primine karşılık 150 TL hasar ödemesi yaptıklarını iddia ediyor. Bu nedenle, birçok şirket trafik poliçesi kesmekten kaçınıyor. Sigorta acenteleri, “Bir poliçe hazırlamak 2 günü buluyor. Bu düzenleme işlerimizi daha da zorlaştıracak” diyor.Fiyatlar hızla yükseliyor2024 yılı, trafik sigortası fiyatlarında ciddi artışların yaşandığı bir yıl olarak dikkat çekiyor. Fiyatlar, araç tipi ve şehir bazında yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artış gösterdi. Yedek parça fiyatlarının yükselmesi, artan işçilik maliyetleri ve hasar ödemeleri, poliçe fiyatlarını etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.Dijitalleşme çağrısıSigorta sektörü temsilcileri, bu sürecin daha verimli yönetilebilmesi için dijitalleşmenin artırılması gerektiğini savunuyor. Araç sahiplerine noter randevusu öncesinde sigorta işlemlerini tamamlama imkanı tanınması, süreçlerin hızlanmasına katkı sağlayabilir. Öte yandan, poliçe kesmekte zorluk çıkaran şirketlere yaptırım uygulanması da gündemde.Zorunlu trafik sigortası i̇çin neler değişti?Araç sahipleri i̇çin önerilerUzmanlar, araç sahiplerinin noter randevusundan önce sigorta işlemlerini tamamlamalarını öneriyor. Bu sayede, noterlerde yaşanabilecek yoğunluklar önlenebilir ve poliçe düzenleme sürecindeki aksaklıklar en aza indirilebilir.Noterlerde yoğunluk bekleniyorSigorta acenteleri, bu yeni uygulamanın noterlerde ciddi bir kaosa yol açabileceği görüşünde birleşiyor. Halihazırda yoğun olan noter işlemleri, yeni trafik sigortası düzenlemesiyle daha da karmaşık bir hal alabilir. Yetkililer, bu süreci kolaylaştırmak için çözüm arayışlarını sürdürüyor.
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araç alım satımında yeni düzenleme, 5 aralık trafik sigortası zorunluluğu, noter satışında trafik sigortası, araç satışında 15 günlük süre kalktı, trafik sigortası poliçesi yüzde 5 zam, sigorta şirketleri trafik poliçesi kesmiyor, noterlerde trafik sigortası kaosu, araç satışında sigorta zorunluluğu, trafik sigortası fiyat artışı 2024, sigorta acenteleri trafik poliçesi zorlukları, trafik sigortası sorgulama, trafik sigortası, trafik sigortası teklif, trafik sigortası sorgulama, trafik sigortası hesaplama, trafik sigortası genel şartları, trafik sigortası son tarih, trafik sigortası zam, trafik sigortası fiyatları, trafik sigortası teklif al, trafik sigortası hesaplama, trafik sigortası nedir, trafik sigortası ne işe yarar, trafik sigortası neleri kapsar, uzman yorumu

Haftaya araç alım satımında yeni dönem başlıyor, noterlere kaos getirecek: Zorunlu trafik sigortası için hızlı davranın

10:53 27.11.2024
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Araç muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© AA
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5 Aralık itibarıyla araç alım satımlarında zorunlu trafik sigortası kuralları değişiyor! Noter satış işlemi tamamlanır tamamlanmaz sigorta yaptırmak zorunlu olacak. Ertelemek isteyenler ise yüzde 5 zamlı poliçelerle karşılaşacak. Uzmanlar, noterlerde kaos yaşanabileceği konusunda uyarıyor. İşte detaylar!
5 Aralık’tan itibaren araç alım satımında noterlerde yapılan işlemler değişiyor. Yeni düzenlemeye göre, trafik sigortası artık anında yapılacak. Önceden geçerli olan 15 günlük sigorta yaptırma süresi kaldırılıyor. Trafik sigortası poliçesini ertelemek isteyenler, yüzde 5 zamlı fiyatlarla karşılaşacak. Bu durum hem araç sahiplerini hem de sigorta acentelerini yakından ilgilendiriyor.

Sigorta şirketlerinden kaos uyarısı

Sigorta sektöründeki temsilciler, bu düzenlemenin noterlerde yoğunluğa yol açabileceğini söylüyor. Noterlerde zaten süren kalabalığın üstüne, trafik sigortası poliçesi kesme zorunluluğu eklenince işlem süreçlerinin aksayabileceği belirtiliyor. Ayrıca, poliçelerin hızlı bir şekilde düzenlenmesi sırasında eksiklikler yaşanabileceği ifade ediliyor.

Sigorta şirketleri zorlanıyor

Sigorta sektörü, trafik poliçelerindeki zararları sık sık gündeme getiriyor. Şirketler, her 100 TL’lik trafik sigortası primine karşılık 150 TL hasar ödemesi yaptıklarını iddia ediyor. Bu nedenle, birçok şirket trafik poliçesi kesmekten kaçınıyor. Sigorta acenteleri, “Bir poliçe hazırlamak 2 günü buluyor. Bu düzenleme işlerimizi daha da zorlaştıracak” diyor.

Fiyatlar hızla yükseliyor

2024 yılı, trafik sigortası fiyatlarında ciddi artışların yaşandığı bir yıl olarak dikkat çekiyor. Fiyatlar, araç tipi ve şehir bazında yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artış gösterdi. Yedek parça fiyatlarının yükselmesi, artan işçilik maliyetleri ve hasar ödemeleri, poliçe fiyatlarını etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Dijitalleşme çağrısı

Sigorta sektörü temsilcileri, bu sürecin daha verimli yönetilebilmesi için dijitalleşmenin artırılması gerektiğini savunuyor. Araç sahiplerine noter randevusu öncesinde sigorta işlemlerini tamamlama imkanı tanınması, süreçlerin hızlanmasına katkı sağlayabilir. Öte yandan, poliçe kesmekte zorluk çıkaran şirketlere yaptırım uygulanması da gündemde.

Zorunlu trafik sigortası i̇çin neler değişti?

Noter satış işlemleri tamamlanır tamamlanmaz trafik sigortası yapılacak.
Poliçeyi ertesi güne bırakanlar, yüzde 5 zamlı fiyatlarla karşılaşacak.
15 günlük sigorta yaptırma süresi artık geçerli değil.
Sigorta şirketleri artan maliyetler nedeniyle trafik poliçesi düzenlemekten kaçınıyor.

Araç sahipleri i̇çin öneriler

Uzmanlar, araç sahiplerinin noter randevusundan önce sigorta işlemlerini tamamlamalarını öneriyor. Bu sayede, noterlerde yaşanabilecek yoğunluklar önlenebilir ve poliçe düzenleme sürecindeki aksaklıklar en aza indirilebilir.

Noterlerde yoğunluk bekleniyor

Sigorta acenteleri, bu yeni uygulamanın noterlerde ciddi bir kaosa yol açabileceği görüşünde birleşiyor. Halihazırda yoğun olan noter işlemleri, yeni trafik sigortası düzenlemesiyle daha da karmaşık bir hal alabilir. Yetkililer, bu süreci kolaylaştırmak için çözüm arayışlarını sürdürüyor.
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