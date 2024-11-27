https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/haftaya-arac-alim-satiminda-yeni-donem-basliyor-noterlere-kaos-getirecek-zorunlu-trafik-sigortasi-1090873189.html

Haftaya araç alım satımında yeni dönem başlıyor, noterlere kaos getirecek: Zorunlu trafik sigortası için hızlı davranın

Haftaya araç alım satımında yeni dönem başlıyor, noterlere kaos getirecek: Zorunlu trafik sigortası için hızlı davranın

Sputnik Türkiye

5 Aralık itibarıyla araç alım satımlarında zorunlu trafik sigortası kuralları değişiyor! Noter satış işlemi tamamlanır tamamlanmaz sigorta yaptırmak zorunlu... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T10:53+0300

2024-11-27T10:53+0300

2024-11-27T10:53+0300

ekonomi

noter

nöbetçi noter

noter harcı

türkiye noterler birliği (tnb)

aralık

trafik sigortası

sigorta

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5 Aralık’tan itibaren araç alım satımında noterlerde yapılan işlemler değişiyor. Yeni düzenlemeye göre, trafik sigortası artık anında yapılacak. Önceden geçerli olan 15 günlük sigorta yaptırma süresi kaldırılıyor. Trafik sigortası poliçesini ertelemek isteyenler, yüzde 5 zamlı fiyatlarla karşılaşacak. Bu durum hem araç sahiplerini hem de sigorta acentelerini yakından ilgilendiriyor.Sigorta şirketlerinden kaos uyarısıSigorta sektöründeki temsilciler, bu düzenlemenin noterlerde yoğunluğa yol açabileceğini söylüyor. Noterlerde zaten süren kalabalığın üstüne, trafik sigortası poliçesi kesme zorunluluğu eklenince işlem süreçlerinin aksayabileceği belirtiliyor. Ayrıca, poliçelerin hızlı bir şekilde düzenlenmesi sırasında eksiklikler yaşanabileceği ifade ediliyor.Sigorta şirketleri zorlanıyorSigorta sektörü, trafik poliçelerindeki zararları sık sık gündeme getiriyor. Şirketler, her 100 TL’lik trafik sigortası primine karşılık 150 TL hasar ödemesi yaptıklarını iddia ediyor. Bu nedenle, birçok şirket trafik poliçesi kesmekten kaçınıyor. Sigorta acenteleri, “Bir poliçe hazırlamak 2 günü buluyor. Bu düzenleme işlerimizi daha da zorlaştıracak” diyor.Fiyatlar hızla yükseliyor2024 yılı, trafik sigortası fiyatlarında ciddi artışların yaşandığı bir yıl olarak dikkat çekiyor. Fiyatlar, araç tipi ve şehir bazında yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artış gösterdi. Yedek parça fiyatlarının yükselmesi, artan işçilik maliyetleri ve hasar ödemeleri, poliçe fiyatlarını etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.Dijitalleşme çağrısıSigorta sektörü temsilcileri, bu sürecin daha verimli yönetilebilmesi için dijitalleşmenin artırılması gerektiğini savunuyor. Araç sahiplerine noter randevusu öncesinde sigorta işlemlerini tamamlama imkanı tanınması, süreçlerin hızlanmasına katkı sağlayabilir. Öte yandan, poliçe kesmekte zorluk çıkaran şirketlere yaptırım uygulanması da gündemde.Zorunlu trafik sigortası i̇çin neler değişti?Araç sahipleri i̇çin önerilerUzmanlar, araç sahiplerinin noter randevusundan önce sigorta işlemlerini tamamlamalarını öneriyor. Bu sayede, noterlerde yaşanabilecek yoğunluklar önlenebilir ve poliçe düzenleme sürecindeki aksaklıklar en aza indirilebilir.Noterlerde yoğunluk bekleniyorSigorta acenteleri, bu yeni uygulamanın noterlerde ciddi bir kaosa yol açabileceği görüşünde birleşiyor. Halihazırda yoğun olan noter işlemleri, yeni trafik sigortası düzenlemesiyle daha da karmaşık bir hal alabilir. Yetkililer, bu süreci kolaylaştırmak için çözüm arayışlarını sürdürüyor.

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