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Vergi muafiyetli otomobil alıma dönemi başlıyor: ÖTV'siz ve KDV'siz sıfır araç nasıl alınır?
Vergi muafiyetli otomobil alıma dönemi başlıyor: ÖTV'siz ve KDV'siz sıfır araç nasıl alınır?
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni kanun teklifi, 25 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV muafiyetiyle yeni araç teşviki, şoför esnafına vergisiz ticari... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T08:32+0300
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TBMM’ye sunulan düzenlemeyle, 25 yaşını aşmış araç sahipleri, araçlarını geri dönüşüme teslim etmeleri halinde Türkiye’de üretilen yeni bir aracı ÖTV ödemeden satın alabilecek. Bu düzenleme, eski araçların ekonomiye kazandırılmasını, çevre kirliliğinin önlenmesini ve ithalatın azaltılmasını hedefliyor.TÜİK verileri, Türkiye'deki 30 milyonu aşan araç sayısının önemli bir kısmını yaşlı araçların oluşturduğunu gösteriyor. Kanun teklifinde bu araçların çevresel ve ekonomik maliyetlerinin azaltılmasının amaçlandığı vurgulanıyor.Şoför esnafına vergi muafiyetiyle yeni araç kolaylığıTeklifin bir diğer maddesi ise şoför esnafını yakından ilgilendiriyor. Ticari araçlarını yenilemek isteyen şoförler, ÖTV ve KDV’den muaf tutulacak. Bu avantajdan yararlanmak için aracın ticari faaliyet amacıyla kullanılacağına dair 10 yıl süreli taahhüt şart koşuluyor.MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından hazırlanan düzenlemede, esnafın büyük maddi külfetler altında olduğu belirtiliyor. Özdemir, “Bu düzenleme hem esnafın yükünü hafifletecek hem de daha güvenli taşımacılığı mümkün kılacaktır” ifadelerini kullandı.Ağır hasarlı araçlar trafikten çekilecekKanun teklifinin en dikkat çekici başlıklarından biri de ağır hasarlı araçların trafikten tamamen kaldırılmasına yönelik düzenleme oldu. Teklife göre, kaza veya doğal afet sonucu ağır hasar görmüş araçların tekrar trafiğe çıkarılması yasaklanacak. Bu kurala uymayanlara 500 bin TL’ye kadar para cezası verilecek.MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, bu düzenlemeyle trafik güvenliğinin artırılmasının amaçlandığını belirterek, "Ağır hasarlı araçların tamir edilip tekrar trafiğe çıkarılması hem can hem de mal güvenliği açısından ciddi riskler taşıyor" dedi. Öztürk, bu araçların sadece hurda ya da yedek parça olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.Yeni düzenleme hangi sorunları çözmeyi amaçlıyor?Bu düzenlemeler, bir yandan otomotiv sektörünü canlandırmayı hedeflerken, diğer yandan trafik güvenliği ve çevre koruma konusunda önemli adımlar atmayı amaçlıyor:
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25 yaş üstü araçlar ötv muafiyeti, 25 yaşını aşmış araçlar için ötv düzenlemesi, şoför esnafına kdv’siz araç alımı, ağır hasarlı araçlar trafiğe çıkamayacak, ötv muafiyetiyle araç yenileme, ötv'siz yeni araç teşviki, ticari araçlar ötv kdv indirimi, ağır hasarlı araçlara ceza, türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı, 25 yaş üstü araç geri dönüşüm, eski araçlar hurdaya, ticari araç yenileme kolaylığı, şoför esnafı için vergi avantajı, ticari araç sahiplerine teşvik, ağır hasarlı araç yasağı, mhp’nin araç düzenleme teklifi, 500 bin tl ceza, hurda araç teşviki, yeni araç alım teşvikleri, ötv indirimi ne kadar, 2024 ötv düzenlemesi, şoför esnafına ticari araç desteği, araç trafiğine yeni düzenleme, ticari araçlar için kdv muafiyeti, geri dönüşümlü araç teşvik programı.
25 yaş üstü araçlar ötv muafiyeti, 25 yaşını aşmış araçlar için ötv düzenlemesi, şoför esnafına kdv’siz araç alımı, ağır hasarlı araçlar trafiğe çıkamayacak, ötv muafiyetiyle araç yenileme, ötv'siz yeni araç teşviki, ticari araçlar ötv kdv indirimi, ağır hasarlı araçlara ceza, türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı, 25 yaş üstü araç geri dönüşüm, eski araçlar hurdaya, ticari araç yenileme kolaylığı, şoför esnafı için vergi avantajı, ticari araç sahiplerine teşvik, ağır hasarlı araç yasağı, mhp’nin araç düzenleme teklifi, 500 bin tl ceza, hurda araç teşviki, yeni araç alım teşvikleri, ötv indirimi ne kadar, 2024 ötv düzenlemesi, şoför esnafına ticari araç desteği, araç trafiğine yeni düzenleme, ticari araçlar için kdv muafiyeti, geri dönüşümlü araç teşvik programı.

Vergi muafiyetli otomobil alıma dönemi başlıyor: ÖTV'siz ve KDV'siz sıfır araç nasıl alınır?

08:32 25.11.2024
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Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni kanun teklifi, 25 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV muafiyetiyle yeni araç teşviki, şoför esnafına vergisiz ticari araç alımı ve ağır hasarlı araçların trafikten kaldırılmasına yönelik düzenlemeler içeriyor. İşte detaylar...
TBMM’ye sunulan düzenlemeyle, 25 yaşını aşmış araç sahipleri, araçlarını geri dönüşüme teslim etmeleri halinde Türkiye’de üretilen yeni bir aracı ÖTV ödemeden satın alabilecek. Bu düzenleme, eski araçların ekonomiye kazandırılmasını, çevre kirliliğinin önlenmesini ve ithalatın azaltılmasını hedefliyor.
TÜİK verileri, Türkiye'deki 30 milyonu aşan araç sayısının önemli bir kısmını yaşlı araçların oluşturduğunu gösteriyor. Kanun teklifinde bu araçların çevresel ve ekonomik maliyetlerinin azaltılmasının amaçlandığı vurgulanıyor.

Şoför esnafına vergi muafiyetiyle yeni araç kolaylığı

Teklifin bir diğer maddesi ise şoför esnafını yakından ilgilendiriyor. Ticari araçlarını yenilemek isteyen şoförler, ÖTV ve KDV’den muaf tutulacak. Bu avantajdan yararlanmak için aracın ticari faaliyet amacıyla kullanılacağına dair 10 yıl süreli taahhüt şart koşuluyor.
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından hazırlanan düzenlemede, esnafın büyük maddi külfetler altında olduğu belirtiliyor. Özdemir, “Bu düzenleme hem esnafın yükünü hafifletecek hem de daha güvenli taşımacılığı mümkün kılacaktır” ifadelerini kullandı.

Ağır hasarlı araçlar trafikten çekilecek

Kanun teklifinin en dikkat çekici başlıklarından biri de ağır hasarlı araçların trafikten tamamen kaldırılmasına yönelik düzenleme oldu. Teklife göre, kaza veya doğal afet sonucu ağır hasar görmüş araçların tekrar trafiğe çıkarılması yasaklanacak. Bu kurala uymayanlara 500 bin TL’ye kadar para cezası verilecek.
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, bu düzenlemeyle trafik güvenliğinin artırılmasının amaçlandığını belirterek, "Ağır hasarlı araçların tamir edilip tekrar trafiğe çıkarılması hem can hem de mal güvenliği açısından ciddi riskler taşıyor" dedi. Öztürk, bu araçların sadece hurda ya da yedek parça olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni düzenleme hangi sorunları çözmeyi amaçlıyor?

Bu düzenlemeler, bir yandan otomotiv sektörünü canlandırmayı hedeflerken, diğer yandan trafik güvenliği ve çevre koruma konusunda önemli adımlar atmayı amaçlıyor:
Yaşlı Araçlar: 25 yaş üstü araçların trafikten çekilmesi çevre kirliliğini azaltacak.
Şoför Esnafı: Ticari araçların yenilenmesiyle güvenli taşımacılık teşvik edilecek.
Ağır Hasarlı Araçlar: Trafik kazaları ve güvenlik ihlallerinin önüne geçilecek.
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