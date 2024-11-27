https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/fetonun-tsk-yapilanmasina-operasyon-bir-albayin-da-aralarinda-bulundugu-22-kisi-gozaltina-alindi-1090876383.html
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Bir albayın da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Bir albayın da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İzmir'de FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında albay, yüzbaşı, teğmen ve aktif polis memurunun da bulunduğu 22 kişi... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T11:28+0300
2024-11-27T11:28+0300
2024-11-27T11:28+0300
türkiye
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
operasyon
gözaltı
izmir cumhuriyet başsavcılığı
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetler yapılanmasına yönelik İzmir merkezli bir operasyon gerçekleştirildi. 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında bir albay, yüzbaşı, teğmen ve aktif polis memurunun da olduğu 22 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil şahıs unsurlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi. Tesadüfle açıklanmayacak örgütsel irtibat tespit edildiSoruşturmada, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler sonucunda tespit edilen, tesadüfle açıklanmayacak şekilde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere bir çok delil ele geçirildi. Yapılan operasyonda, 1'i albay, 1'i yüzbaşı, 1'i teğmen, 4'ü astsubay rütbesinde; 3'ü Hava Kuvvetleri, 1'i Kara Kuvvetleri ve 3'ü Deniz Kuvvetleri komutanlığına mensup 2'si muvazzaf asker, muvazzaf olmayan 5 asker şahıs, 1'i sivil memur, 1'i aktif polis Memuru ve 16'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 25 şüpheli belirlendi.Şüphelileri yakalamaya yönelik İzmir merkezli, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, Kütahya, Eskişehir, Kocaeli, Artvin, Gümüşhane ve Çanakkale olmak üzere toplam 11 ilde, emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/istanbulda-pkkkck-ve-feto-operasyonu-abdden-teror-finansmani-icin-para-gonderenler-tespit-edildi-1090558352.html
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fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), operasyon, gözaltı, izmir cumhuriyet başsavcılığı, türk silahlı kuvvetleri (tsk), izmir, haberler, türkiye
fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), operasyon, gözaltı, izmir cumhuriyet başsavcılığı, türk silahlı kuvvetleri (tsk), izmir, haberler, türkiye
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Bir albayın da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı
İzmir'de FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında albay, yüzbaşı, teğmen ve aktif polis memurunun da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetler yapılanmasına yönelik İzmir merkezli bir operasyon gerçekleştirildi. 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında bir albay, yüzbaşı, teğmen ve aktif polis memurunun da olduğu 22 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil şahıs unsurlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi.
Tesadüfle açıklanmayacak örgütsel irtibat tespit edildi
Soruşturmada, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler sonucunda tespit edilen, tesadüfle açıklanmayacak şekilde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere bir çok delil ele geçirildi. Yapılan operasyonda, 1'i albay, 1'i yüzbaşı, 1'i teğmen, 4'ü astsubay rütbesinde; 3'ü Hava Kuvvetleri, 1'i Kara Kuvvetleri ve 3'ü Deniz Kuvvetleri komutanlığına mensup 2'si muvazzaf asker, muvazzaf olmayan 5 asker şahıs, 1'i sivil memur, 1'i aktif polis Memuru ve 16'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 25 şüpheli belirlendi.
Şüphelileri yakalamaya yönelik İzmir merkezli, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, Kütahya, Eskişehir, Kocaeli, Artvin, Gümüşhane ve Çanakkale olmak üzere toplam 11 ilde, emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.