https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/istanbulda-pkkkck-ve-feto-operasyonu-abdden-teror-finansmani-icin-para-gonderenler-tespit-edildi-1090558352.html

İstanbul'da PKK/KCK ve FETÖ operasyonu: ABD'den terör finansmanı için para gönderenler tespit edildi

İstanbul'da PKK/KCK ve FETÖ operasyonu: ABD'den terör finansmanı için para gönderenler tespit edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonda örgütlere finansal destek sağlayanların da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T13:40+0300

2024-11-19T13:40+0300

2024-11-19T13:40+0300

türkiye

terör operasyonu

fetö

fetö/pdy

fetö soruşturması

pkk

pkk/kck

terör finansmanı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 8 soruşturma kapsamında PKK/KCK ve FETÖ/PDY örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 45 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında ABD'de firari olan Muhammet Enes Yılmaz'ın sahibi olduğu şirketler üzerinden Türkiye'ye terörü finanse etmek için para gönderdiği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik yürütülen 8 ayrı soruşturma kapsamında, toplamda 51 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmalar kapsamında bazı şüphelilerin FETÖ'ye ait evlere giden, evlerde yapılan toplantılara katılan, ev abisi olduğuna dair beyanlar bulunan, Bylock kullanıcısı olan, bölge talebe mesulü olan, askeri okul sınavlarına hazırlanan şahıslarla ilgilendiği hususunda beyanlar bulunan kişiler olduğu tespit edildi.Şirketler aracılığıyla terörü finanse ediyorlarSoruşturmalar çerçevesinde, ABD'de firari olan Muhammet Enes Yılmaz isimli şahsın, sahibi ve kurucusu olduğu 'NISEZ TRADİNG LLC' ve 'DTF PRİNTER USA LLC' isimli şirketler üzerinden Türkiye'deki örgüt mensuplarına iletilmek üzere para gönderdiği ve bu şekilde 28 şüphelinin de terörizmin finansmanına iştirak ettiği tespit edildi. Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrasında sosyal medyadan propaganda yapan 1 şüphelinin de tespit edildiği soruşturmalar kapsamında, ayrıca geçmiş dönemde FEM Dershanesi'nde muhasebeci olduğu belirtilen 1 şüpheli de belirlendi. Öte yandan soruşturmalar kapsamında, PKK/KCK üyesi olduğu ve örgütsel ideolojik eğitim verdikleri belirlenen 2 şüpheli de tespit edildi. Gözaltına alınan 45 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/dem-parti-esenyurt-ilce-baskanlari-gozaltina-alindi-1090519707.html

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terör operasyonu, fetö, fetö/pdy, fetö soruşturması, pkk, pkk/kck, terör finansmanı