https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/fbiin-en-cok-arananlar-listesindeki-bombaci-20-yil-sonra-ingilterede-yakalandi--1090872811.html
FBI'ın 'en çok arananlar listesi'ndeki bombacı, 20 yıl sonra İngiltere'de yakalandı
FBI'ın 'en çok arananlar listesi'ndeki bombacı, 20 yıl sonra İngiltere'de yakalandı
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ABD'nin iç istihbarattan sorumlu güvenlik gücü Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 'en çok arananlar' listesindeki Daniel Andreas San Diego'nun 20 yıl sonra... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T10:55+0300
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Daniel Andreas San Diego, 2003 yılının Ağustos ayında California'nın Emeryville kentindeki bir biyoteknoloji şirketinin yerkleşkesinde yaklaşık bir saat arayla iki bomba patlatmaktan aranıyordu. Diego, 2003'ün Eylül ayında yine California'nın Pleasanton kentindeki bir beslenme ürünleri şirketinde çivilerle bağlanmış bir bomba patlatmaktan da sorumlu tutuluyordu. FBI, Diego'nun başına 250 bin dolar ödül koymuş ve ismini, en çok arananlar listesine eklemişti. Bombalamalar herhangi bir yaralanmaya neden olmadı ancak yetkililer, biyoteknoloji patlamasının ilk müdahaleyi yapan acil durum ekiplerine zarar vermeyi amaçladığını söyledi. Bombalama olaylarının ise hayvanlar üzerinde deney yaptıkları için bu şirketlere yönelik olduğu basına yansımıştı. İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), 25 Kasım Pazartesi günü Galler'in Conwy bölgesinde gözaltını gerçekleştirdiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/interpol-tarafindan-kirmizi-bultenle-aranan-dolandirici-bodrumda-tatil-yaparken-yakalandi-1088098639.html
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abd, san francisco, federal soruşturma bürosu (fbi), fbi, en çok aranan, kırmızı bülten
abd, san francisco, federal soruşturma bürosu (fbi), fbi, en çok aranan, kırmızı bülten
FBI'ın 'en çok arananlar listesi'ndeki bombacı, 20 yıl sonra İngiltere'de yakalandı
ABD'nin iç istihbarattan sorumlu güvenlik gücü Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 'en çok arananlar' listesindeki Daniel Andreas San Diego'nun 20 yıl sonra İngiltere'nin Galler bölgesinde yakalandığını duyurdu. Diego, 2003'te San Francisco bölgesinde 3 ayrı bombalama olayından aranıyordu.
Daniel Andreas San Diego, 2003 yılının Ağustos ayında California'nın Emeryville kentindeki bir biyoteknoloji şirketinin yerkleşkesinde yaklaşık bir saat arayla iki bomba patlatmaktan aranıyordu. Diego, 2003'ün Eylül ayında yine California'nın Pleasanton kentindeki bir beslenme ürünleri şirketinde çivilerle bağlanmış bir bomba patlatmaktan da sorumlu tutuluyordu.
FBI, Diego'nun başına 250 bin dolar ödül koymuş ve ismini, en çok arananlar listesine eklemişti. Bombalamalar herhangi bir yaralanmaya neden olmadı ancak yetkililer, biyoteknoloji patlamasının ilk müdahaleyi yapan acil durum ekiplerine zarar vermeyi amaçladığını söyledi. Bombalama olaylarının ise hayvanlar üzerinde deney yaptıkları için bu şirketlere yönelik olduğu basına yansımıştı.
İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), 25 Kasım Pazartesi günü Galler'in Conwy bölgesinde gözaltını gerçekleştirdiğini açıkladı.