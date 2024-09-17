https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/interpol-tarafindan-kirmizi-bultenle-aranan-dolandirici-bodrumda-tatil-yaparken-yakalandi-1088098639.html

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan dolandırıcı Bodrum'da tatil yaparken yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan dolandırıcı Bodrum'da tatil yaparken yakalandı

Sputnik Türkiye

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan adam Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında... 17.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-17T00:48+0300

2024-09-17T00:48+0300

2024-09-17T00:49+0300

kırmızı bülten

türkiye

bodrum

interpol

dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088098720_0:302:720:707_1920x0_80_0_0_4ec54a7a3eb953a415f2b94dbed3ce2e.jpg

Muğla'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli polisin yaptığı operasyonla yakalandı.Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Fransa'da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan B.Y'nin Bodrum'da tatil yaptığı bilgisine ulaştı.Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde ilçedeki bir villaya düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan B.Y, Fransa'ya iade süreci işlemleri kapsamında adliyeye sevk edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/naci-gorurden-tunceli-depremiyle-ilgili-aciklama-bu-yorede-deprem-bekliyoruz-1088098508.html

türkiye

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kırmızı bülten, bodrum, interpol, dolandırıcılık