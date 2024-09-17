https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/interpol-tarafindan-kirmizi-bultenle-aranan-dolandirici-bodrumda-tatil-yaparken-yakalandi-1088098639.html
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan dolandırıcı Bodrum'da tatil yaparken yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan dolandırıcı Bodrum'da tatil yaparken yakalandı
Sputnik Türkiye
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan adam Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-17T00:48+0300
2024-09-17T00:48+0300
2024-09-17T00:49+0300
kırmızı bülten
türkiye
bodrum
interpol
dolandırıcılık
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Muğla'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli polisin yaptığı operasyonla yakalandı.Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Fransa'da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan B.Y'nin Bodrum'da tatil yaptığı bilgisine ulaştı.Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde ilçedeki bir villaya düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan B.Y, Fransa'ya iade süreci işlemleri kapsamında adliyeye sevk edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/naci-gorurden-tunceli-depremiyle-ilgili-aciklama-bu-yorede-deprem-bekliyoruz-1088098508.html
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kırmızı bülten, bodrum, interpol, dolandırıcılık
kırmızı bülten, bodrum, interpol, dolandırıcılık
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan dolandırıcı Bodrum'da tatil yaparken yakalandı
00:48 17.09.2024 (güncellendi: 00:49 17.09.2024)
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan adam Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında arama kararı olan adamın tatil yaptığı sırada yakalandığı belirtildi.
Muğla'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli polisin yaptığı operasyonla yakalandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Fransa'da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan B.Y'nin Bodrum'da tatil yaptığı bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde ilçedeki bir villaya düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan B.Y, Fransa'ya iade süreci işlemleri kapsamında adliyeye sevk edilecek.